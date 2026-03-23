Платон - Избранные диалоги
Платон, как-никак, родоначальник европейской (через Аристотеля также мусульманской) философии, а заодно — искусствоведения (теория подражания) и психологии (тройственная структура души, переданная образом колесницы), создатель множества научных терминов, по сей день разрабатываемых и уточняемых концепций. Читатель, берущий в руки солидный том, знает, что из этого тома вырос загадочный и притягательный неоплатонизм, средневековая схоластика, классическая философия, гносеология и учение о языке XX века; что в ту самую минуту, когда он приступает к чтению, где-нибудь в России, Великобритании, штате Мэн или в Салерно выходит очередное исследование диалектики Платона, его поэтики, медицинских, педагогических, политических воззрений и прочая и прочая, не говоря уж о парадигмах и мифах нашей культуры, которые в значительной мере определяют восприятие современного читателя, но заданы именно Платоном.
Ошеломляет эта манера и современного читателя. Иной раз прекрасных древних поэтов перестают читать, предполагая, что чтение потребует особой подготовки. Обилие мифологических имен, комментированные реалии, стилистические приемы, производившие впечатление на современников автора, — все это принадлежит иному, ушедшему миру. Утраченный звук, отсутствие непосредственного контакта с текстом, вполне могут отвратить от знакомства с книгой. От Платона может отвратить его простота — неожиданная простота, неправильная.
пер. с древнегреч. С. К. Апта, Я. М. Боровского, Т. В. Васильевой, А. Н. Егунова, С. П. Маркиша, М. С. Соловьева, С. Я. Шейнман-Топштейн; вступ. ст., комм. Л. Сумм
М.: Эксмо, 2015. 768 с.
Библиотека Всемирной Литературы
ISВN 978-5-699-35229-6
Платон - Избранные диалоги - Содержание
Протагор Перевод Вл. С. Соловьева
Кратил Перевод Т. В. Васильевой
Фвдон Перевод С. И. Маркиша
Пир Перевод С. К. Апта
Федр Перевод А. Н. Егунова
Государство Перевод А. Н. Егунова
