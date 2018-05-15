В данной книге с сугубо научной выверкой и концептуальностью представлено творческое личное начало духовного наследия Московского митрополита: нестяжателя, философа: богослова: исихаста XVIII века Платона (Левшина). С его именем связано зарождение особого учёно-монашеского православного ордена: школы, давшего действительно оригинальную отечественную мысль. И в форме бесконечного - антиномично-истинного - уравнения самой русскости (Mn). Её большого стиля.

Данная книга, безусловно, представляет большой интерес не только для учёных гуманитариев, но и для всех тех, кто ищет себя - без психологически: ветхой - хотя и «законной» оглядки на свою о-быд-л-енную узнаваемость и - «самобытную» безысходность; кто не хочет быть на-лично управляемым никакими «нормальными» и - г-ум-а-н-ус-ными - про-дава-ж-ными соблазнами: ныне м-одного - «совершенно»: не «чувствительного»! - образчика.

Митрополит Платон (Левшин) - Цветущая сложность: жизни и творений

Издательство — Институт общегуманитарных исследований — 368 с.

Москва — 2013 г.

ISBN 978-5-88230-283-1

Митрополит Платон (Левшин) - Цветущая сложность: жизни и творений - Содержание

Автобиография

Письма к духовным и светским лицам

Проповеди

Внутренний крест

Слово во Святый и Великий Пяток

Слово во Святый и Великий Пяток

Слово во Святый и Великий пяток

Слово на 1806 год

Слово в неделю третию Великаго Поста

Слово в день Успения пресвятыя Богородицы Слово, сказыванное при погребении Господина Генерал-Фелдмаршала, Сенатора, Действительнаго Тайнаго Советника и обоих Российских орденов, Белаго Орла и святыя Анны Кавалера, бывшаго Канцлера, Графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина

Речь надгробная при погребении генерал-аншефа, князя Михаила Никитича Волконского

Слово в неделю двадесять третию

Слово в неделю Разслабленнаго

Слово в день рождения Его Императорскаго Высочества Благовернаго Государя Цесаревича и Великаго Князя Павла Петровича

Слово в неделю 28-ю по сошествии Святаго Духа

Слово на Вознесение Господне

Слово в неделю по Рождестве Христове Слово в день рождения Ея Императорскаго Величества Екатерины II Самодержицы Всероссийския

Слово в день первоверховных Апостолов Петра и Павла,и Тезоименитства Его Императорскаго Высочества

Слово в неделю о Закхеи

Слово в день рождения Его Императорскаго Высочества Благовернаго Государя Цесаревича и Великаго Князя Павла Петровича

Слово в день Святых Апостолов Петра и Павла и тезоименитства Его Императорскаго Высочества

Слово на день Святыя Троицы

Слово в неделю Пятидесятницы

Слово на день Рождества Христова

Слово на память Преподобнаго Сергия

Внешний крест

Слово в неделю девятую по сошествии Святаго Духа

Слово в день святых апостолов Петра и Павла тезоименитства Его Императорскаго Высочества

Слово в день первоверховных Апостолов Петра и Павла и тезоименнитства Его Императорскаго Высочества

Слово, говоренное при первом случае прихода своего в Лавру февраля 4 дня, 1767 года

Слово, говоренное при освящении знаков новаго военнаго ордена Святаго Великомученика и Победоносца Георгия

Слово в неделю вторую Великаго Поста

Слово в день тезоименитства Его Императорскаго Высочества, Государя Наследника, Цесаревича и Великаго Князя Павла Петровича

Слово в день рождения Ея Императорскаго Величества Благочестивейшия Государыни, Екатерины Алексеевны, Самодержицы Всероссийския

Слово в день первоверховных Апостолов Петра и Павла и тезоименитства Его Императорскаго Высочества

Слово на основание знаменитаго храма Исаакиевския соборныя церкви в Санкт-Петербурге

Речь по совершении священнаго Коронования Императора Александра Павловича

Приложения

Приложение 1. Православно-секулярный рационализм, или уравнение русской идеи: плеромы

Приложение 2. Уравнение русской идеи: плеромы в неклассическом действии платоновского текста

Митрополит Платон (Левшин) - Цветущая сложность: жизни и творений - Слово на 1806 год

Течёт время непрестанно, яко приснотекущая вода, и после упадает в бездну вечности, и в ней скрывается. Но, по мнению почти общему, паки вода, из моря чрез разные проходы земные протекая, открывается на поверхности земли источниками, и паки составляет реки, и свое течение в море совершает. Так пишет славный испытатель природы Соломон: Вси потоцы идут в море, и море несть насыщаемо; на место, аможе потоки идут, тамо они возвращаются ити (Еккл 1, 7). Любопытный, при сем, приметил, что хотя сладкая вода, впадши в море, становится соленою, ко вкусу неприятною и к питию неспособною; но она же, протекши чрез разныя каменистыя и песчаныя места, паки от своей солёности очищается и является на поверхности уже сладкою, к питию нам и животным способною и приятною.

Не усматриваем ли мы в сем образ жизни нашей? Истекает она из Божественных рук Создателя сладкою, ибо всяк дар совершен исходит свыше (Иак 1, 17); но как впадёт в сие житейское море и смешается с мутною и солёною его водою, то становится нечистою, солёною и отвратительною. Мы приемлем, что вера нам принимать повелевает, яко в беззако- нияхзачинаемся, ираждаемся в грехах (Пс 50, 7). Посему бы и должно заключить, что нечисть есть и самый источник жизни нашей. А от чего сие, я теперь не объясняю; поелику всем Христианам есть то не безъизвестно.

Но тотчас премудрая благость Божия изготовила нам действительный образ «возрождения» или крещения. Мы чрез оный очищаемся, выходим из купели чисты и непорочны, и втекаем уже в сие житейское море, от всякой греховной мутности и горести очищены, как точно то утверждает Божественный Павел: И вы сими убо нецыи бысте, то есть, и вы всеми, выше от него исчисленными, пороками были осквернены; но омыстеся, но освятитеся, но оправ- дистеся именем Господа нашего Иисуса Христа, и Духом Бога нашего (1 Кор 6, 11). И так, став отрождены Духом Божиим, мы выходим в мир сей чисты и непорочны. Но тотчас сей чистый источник впадает в житейское море, исполненное солёности и горести; трудно, чтобы, при сем, чистый оный источник не заразился разнаго рода солёностию и горестию житейскаго моря.

Под солёностию и горестию я разумею различные пороки, со всех сторон готовые напасть на беднаго человека. Во-первых, сретит его воспитание. Оно, быв пренебрежено или худым примером родителей и домашних, руководимо, или развратным, а паче иноплеменникам поручено, не может быть так чисто, чтобы не впечатлели в него худых мыслей, чтобы не приклонили его склонностей на вредную сторону, не расположили бы его к удобному принятию всяких сретающихся мирских прелестей. Что же потом? Вступает он в самое житейское море, то есть, во всегдашнее и близкое с людьми всякаго рода обращение. Известно, что, по Писанию, весь мир во зле лежит (1 Ин 5, 19).

Да и по общему мнению и опыту, больше худых людей, нежели добрых; много не только худых, кои сами собою развратны, но и таких, кои хотя и не развращены, однако, следуют правилам мирским, взирая на множество примеров других людей. Они взирают на них, последуют им не только, чтобы не почесться, как бы отличными и общаго поведения отвращающимися, но чтобы чрез то не потерять и своих мирских выгод. Трудно, весьма трудно, чтобы таковыми примерами и правилами не быть увлечену. Прибавьте к сему, что свидетельствует слово Божие, яко всяк помышляет в сердце своем прилежно на злая во вся дни (Быт 6, 5), что всяк, от природы поврежденный, более склонен ко злу, нежели к добру.

Вот, уже всё готово! Хврастие изсушено, и к возжению расположено; подложи только искру, всё тотчас возгорится и произведёт пожар великий. Весьма удобно зараза мирская пристанет; весьма удобно всякому от нея развратиться. Житейское море всё исполнит своею солёностию и горестию; чистый источник, освящённый Богом, потеряет всю свою приятность и сладость, а наводнит всё потоком беззаконий. Сильны ли против сего стремления устоять добрая совесть, правила Божии, примеры честных и добродетельных людей?

Весьма не сильны; добрая совесть страстями и пороками скоро будет заглушена; правила Божии или мало сведомы, или не так поражают, как то, что всегда в глазах, и чувства более пленяют; а примеры добрые редки и гораздо меньше, нежели худые. Добрые примеры подобны малым потокам, а худые - морю, которое скоро всё поглощает. Пишут, что святый Антоний видел весь мир, испутанный сетями диавольскими, и, видев сие, в горести духа возопил: «О, Боже! кто же может угонзнуть сетей сих?»