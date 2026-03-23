Платон - Софист
Мы считаем драматическую форму платоновских диалогов важнейшим инструментом реализации его философских идей. В частности, мы полагаем, что фронтонная композиция, отчетливо выраженная в «Пире», «Федре», «Государстве» и «Софисте», знаменует и определенный содержательно-философский этап в деятельности Платона. Такой композиции нет в апоретических диалогах, и ее появление, на наш взгляд, отражает важнейший сдвиг в платоновских воззрениях, главные из которых в данном контексте следующие:
существует мир эйдосов и его чувственные подобия;
главный метод философского исследования — диалектический, предполагающий, что исследование любой проблемы (этической, эстетической, политической) возможно только через выход в сферу эйдосов и ноэсиса: если проблема опознается и формулируется на ноэтическом уровне, то можно возвращаться в мир чувственных подобий и на соответствующем языке излагать ее там.
(Наследие Платона)
Исследование, перевод, комментарий, приложения И. А. Протопоповой
Санкт-Петербург: Платоновское философское общество, 2019 г. — 261 с.
ISBN 978-5-6042054-1-9
Введение
Предпосылки интерпретации
Контекст диалога: «Парменид»
Контекст диалога: «Теэтет»
Общая трактовка «Софиста»
План диалога
Интерпретация диалога
Платон. «Софист»
Комментарии
Библиография
Список сокращений
Приложения
Указатель имен собственных
И.А. Протопопова. Ούσία: сущее и/или сущность («бытийные термины» в диалоге «Софист»)
И.А. Протопопова. Философское чревовещание, или Как Еврикл софиста побил (о «методе логосов» в «Софисте»)
