Category Philosophy

Мы считаем драматическую форму платоновских диалогов важнейшим инструментом реализации его философских идей. В частности, мы полагаем, что фронтонная композиция, отчетливо выраженная в «Пире», «Федре», «Государстве» и «Софисте», знаменует и определенный содержательно-философский этап в деятельности Платона. Такой композиции нет в апоретических диалогах, и ее появление, на наш взгляд, отражает важнейший сдвиг в платоновских воззрениях, главные из которых в данном контексте следующие:

  1. существует мир эйдосов и его чувственные подобия;

  2. главный метод философского исследования — диалектический, предполагающий, что исследование любой проблемы (этической, эстетической, политической) возможно только через выход в сферу эйдосов и ноэсиса: если проблема опознается и формулируется на ноэтическом уровне, то можно возвращаться в мир чувственных подобий и на соответствующем языке излагать ее там.

Платон - Софист

(Наследие Платона)

Исследование, перевод, комментарий, приложения И. А. Протопоповой

Санкт-Петербург: Платоновское философское общество, 2019 г. — 261 с.

ISBN 978-5-6042054-1-9

Платон - Софист - Содержание

Исследование, перевод, комментарий, приложения И. А. Протопоповой

Введение

  • Предпосылки интерпретации

  • Контекст диалога: «Парменид»

  • Контекст диалога: «Теэтет»

  • Общая трактовка «Софиста»

  • План диалога

  • Интерпретация диалога

Платон. «Софист»

  • Комментарии

Библиография

Список сокращений

Приложения

  • Указатель имен собственных

  • И.А. Протопопова. Ούσία: сущее и/или сущность («бытийные термины» в диалоге «Софист»)

  • И.А. Протопопова. Философское чревовещание, или Как Еврикл софиста побил (о «методе логосов» в «Софисте»)

