Книга Олега Пленкова «Государство и общество в Третьем рейхе. Том 1: Проект национал-социализма» представляет собой масштабное исследование идеологических и социальных основ нацистской Германии. Автор анализирует национал-социализм не просто как политический режим, а как глобальный проект переустройства человеческого бытия, укорененный в специфических чертах немецкой истории и культуры. В первом томе основное внимание уделяется генезису нацистской идеологии, механизмам захвата власти и формированию нового типа отношений между государством и личностью.

Пленков детально рассматривает, как нацистская верхушка использовала концепции «народного сообщества» (Volksgemeinschaft) для мобилизации населения и ликвидации классовых противоречий ради единства нации. Автор исследует парадокс того, как модернизационные рывки в экономике и технологиях сочетались с архаичными, мифологизированными представлениями о расе и предназначении германского народа. Книга разрушает упрощенные представления о Третьем рейхе, показывая сложное переплетение энтузиазма масс, изощренной пропаганды и тотального государственного контроля.

Особое место в работе занимает анализ социальной политики и повседневности, которые стали фундаментом для легитимации режима в глазах миллионов немцев. Пленков подчеркивает, что проект национал-социализма опирался на глубокое понимание психологии масс, предлагая обществу чувство сопричастности к «великой цели» в обмен на отказ от индивидуальных свобод. Труд является глубоким размышлением о природе тоталитаризма и о том, как цивилизованное общество может стать заложником деструктивной утопии.

Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 1 - Проект национал-социализма

Издательство — Владимир Даль — 783 с.

Санкт - Петербург — 2017 г.

ISBN 978-5-93615-190-3

