Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 1 - Проект национал-социализма
Книга Олега Пленкова «Государство и общество в Третьем рейхе. Том 1: Проект национал-социализма» представляет собой масштабное исследование идеологических и социальных основ нацистской Германии. Автор анализирует национал-социализм не просто как политический режим, а как глобальный проект переустройства человеческого бытия, укорененный в специфических чертах немецкой истории и культуры. В первом томе основное внимание уделяется генезису нацистской идеологии, механизмам захвата власти и формированию нового типа отношений между государством и личностью.
Пленков детально рассматривает, как нацистская верхушка использовала концепции «народного сообщества» (Volksgemeinschaft) для мобилизации населения и ликвидации классовых противоречий ради единства нации. Автор исследует парадокс того, как модернизационные рывки в экономике и технологиях сочетались с архаичными, мифологизированными представлениями о расе и предназначении германского народа. Книга разрушает упрощенные представления о Третьем рейхе, показывая сложное переплетение энтузиазма масс, изощренной пропаганды и тотального государственного контроля.
Особое место в работе занимает анализ социальной политики и повседневности, которые стали фундаментом для легитимации режима в глазах миллионов немцев. Пленков подчеркивает, что проект национал-социализма опирался на глубокое понимание психологии масс, предлагая обществу чувство сопричастности к «великой цели» в обмен на отказ от индивидуальных свобод. Труд является глубоким размышлением о природе тоталитаризма и о том, как цивилизованное общество может стать заложником деструктивной утопии.
Издательство — Владимир Даль — 783 с.
Санкт - Петербург — 2017 г.
ISBN 978-5-93615-190-3
Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 1 - Проект национал-социализма - Содержание
Введение
Цели: национал-социализм и его идеологические ориентиры
Экономика и ее функции в Третьем рейхе
Соотношение теории и практики в нацистской экономической политике
Нацистское «экономическое чудо» и немецкий народ
Основные черты немецкой военной экономики
Социальная политика и ее функции в формировании «национальной общности» в Третьем рейхе
Общие основания нацистской социальной политики
Специфика нацистской социальной политики
Нацистская благотворительность и немецкое общество
Фактор геополитики в целеполагании Гитлера
Основания и мотивы гитлеровской геополитики
Гитлеровская геополитика на Западе
Гитлеровская геополитика в Польше и ее итоги
Гитлеровское геополитическое планирование в отношении и реальность нацистской политики
Негативный аспект гитлеровского целеполагания: идеология и реалии расовой утопии в Третьем рейхе
Расизм в нацистской политической практике
Нацистская евгеника, эвтаназия и немецкое общество
Обращение с цыганами
Антисемитизм и немецкое общество
Инструментальный характер «теории» нацистского антисемитизма
Немцы и изоляция евреев в 1933—1939 гг.
Холокост и немцы
Нацистская идеология в исторической перспективе
Средства: государственные и квазигосударственные организации в Третьем рейхе
Миф фюрера и харизма Гитлера в структуре Третьего рейха
Гитлер-идеолог
Место Гитлера в системе власти
Узурпация государственной власти, новые качества власти при нацистах
Государственная власть и нацисты: соотношение теории и практики
Унификация немецких земель
Институционный дарвинизм в Третьем рейхе
Нацистское правосудие и немецкое общество
Теоретическая перспектива
Нацистское правосудие и общество до войны
Нацистское правосудие и общество в годы войны
Место СС в гитлеровской системе власти
Принципы организации и причины притягательности СС для молодежи
Террор и другие методы принуждения и унификации общества в полицейской деятельности СС
Ваффен-СС и отношение к ним в Вермахте и немецком обществе
Партия, власть и общество
Партийное строительство до прихода Гитлера к власти
Роль партии в нацистской системе власти и ее влияние на общество
Вермахт
Место армии в немецкой истории, обществе и государстве
Нацистская унификация армии и немецкое общество
Культ героев войны в Третьем Рейхе и немецкое общество
Вермахт и итоги войны
Список сокращений
