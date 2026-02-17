Книга Олега Пленкова «Государство и общество в Третьем рейхе. Том 1: Проект национал-социализма» представляет собой масштабное исследование идеологических и социальных основ нацистской Германии. Автор анализирует национал-социализм не просто как политический режим, а как глобальный проект переустройства человеческого бытия, укорененный в специфических чертах немецкой истории и культуры. В первом томе основное внимание уделяется генезису нацистской идеологии, механизмам захвата власти и формированию нового типа отношений между государством и личностью.

Пленков детально рассматривает, как нацистская верхушка использовала концепции «народного сообщества» (Volksgemeinschaft) для мобилизации населения и ликвидации классовых противоречий ради единства нации. Автор исследует парадокс того, как модернизационные рывки в экономике и технологиях сочетались с архаичными, мифологизированными представлениями о расе и предназначении германского народа. Книга разрушает упрощенные представления о Третьем рейхе, показывая сложное переплетение энтузиазма масс, изощренной пропаганды и тотального государственного контроля.

Особое место в работе занимает анализ социальной политики и повседневности, которые стали фундаментом для легитимации режима в глазах миллионов немцев. Пленков подчеркивает, что проект национал-социализма опирался на глубокое понимание психологии масс, предлагая обществу чувство сопричастности к «великой цели» в обмен на отказ от индивидуальных свобод. Труд является глубоким размышлением о природе тоталитаризма и о том, как цивилизованное общество может стать заложником деструктивной утопии.

Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 1 - Проект национал-социализма

Издательство — Владимир Даль — 783 с.

Санкт - Петербург — 2017 г.

ISBN 978-5-93615-190-3

Олег Пленков - Государство и общество в Третьем рейхе - 1 - Проект национал-социализма - Содержание

  • Введение

  • Цели: национал-социализм и его идеологические ориентиры

  • Экономика и ее функции в Третьем рейхе

  • Соотношение теории и практики в нацистской экономической политике

  • Нацистское «экономическое чудо» и немецкий народ

  • Основные черты немецкой военной экономики

  • Социальная политика и ее функции в формировании «национальной общности» в Третьем рейхе

  • Общие основания нацистской социальной политики

  • Специфика нацистской социальной политики

  • Нацистская благотворительность и немецкое общество

  • Фактор геополитики в целеполагании Гитлера

  • Основания и мотивы гитлеровской геополитики

  • Гитлеровская геополитика на Западе

  • Гитлеровская геополитика в Польше и ее итоги

  • Гитлеровское геополитическое планирование в отношении и реальность нацистской политики

  • Негативный аспект гитлеровского целеполагания: идеология и реалии расовой утопии в Третьем рейхе

  • Расизм в нацистской политической практике

  • Нацистская евгеника, эвтаназия и немецкое общество

  • Обращение с цыганами

  • Антисемитизм и немецкое общество

  • Инструментальный характер «теории» нацистского антисемитизма

  • Немцы и изоляция евреев в 1933—1939 гг.

  • Холокост и немцы

  • Нацистская идеология в исторической перспективе

  • Средства: государственные и квазигосударственные организации в Третьем рейхе

  • Миф фюрера и харизма Гитлера в структуре Третьего рейха

  • Гитлер-идеолог

  • Место Гитлера в системе власти

  • Узурпация государственной власти, новые качества власти при нацистах

  • Государственная власть и нацисты: соотношение теории и практики

  • Унификация немецких земель

  • Институционный дарвинизм в Третьем рейхе

  • Нацистское правосудие и немецкое общество

  • Теоретическая перспектива

  • Нацистское правосудие и общество до войны

  • Нацистское правосудие и общество в годы войны

  • Место СС в гитлеровской системе власти

  • Принципы организации и причины притягательности СС для молодежи

  • Террор и другие методы принуждения и унификации общества в полицейской деятельности СС

  • Ваффен-СС и отношение к ним в Вермахте и немецком обществе

  • Партия, власть и общество

  • Партийное строительство до прихода Гитлера к власти

  • Роль партии в нацистской системе власти и ее влияние на общество

  • Вермахт

  • Место армии в немецкой истории, обществе и государстве

  • Нацистская унификация армии и немецкое общество

  • Культ героев войны в Третьем Рейхе и немецкое общество

  • Вермахт и итоги войны

  • Список сокращений

