Плентінга Елвін - Підґрунтя і належна функція

Платон у "Теєтеті" встановлює порядок денний західної епістемології: що таке знання? Точніше, що відрізняє знання від просто істинного переконання? Якою є та ухильна якість або кількість, достатня наявність якої, разом із істиною та переконанням, є достатньою для знання? Хай чим є ця кількість, назвімо її «підґрунтя». У першому томі цієї серії, «Підґрунтя: сучасні дебати», я розглянув деякі провідні сучасні погляди на підґрунтя. Напевно, для вас не буде сюрпризом, що я знайшов недоліки в них усіх. Тепер час зробити наступний і небезпечніший крок, облишивши безпеку філософського бункера, з якого можна розстрілювати інші погляди, і вдатися до ризикованішої справи викладу власних поглядів на цю тему. (Я планував назвати цю книжку «Підґрунтя: твереза істина», але мудріші голови взяли гору).

Втім, перед тим, як зробити цей хиткий крок, я хочу стисло підсумувати основні теми першої книжки. Її головною метою було обережно й критично поглянути на деякі провідні сучасні описи підґрунтя, намагаючись їх зрозуміти й зазначаючи, де вони хиблять чи виявляють невідповідність; помітити, чого можна від них навчитися, і спробувати з’ясувати, в якому напрямі варто шукати кращий опис. У першому розділі книжки «Підґрунтя: сучасні дебати» я зазначив, що британська й американська епістемологія двадцятого століття була глибоко інтерналістською.

Інтерналізм насправді є сукупністю нещільно пов’язаних поглядів про епістемічний доступ — доступ до того, хай чим воно є, що забезпечує підґрунтя. На погляд інтерналіста, знавець може знати, причому знати в якийсь особливий спосіб, що деяке твердження чи переконання має для нього підґрунтя чи виправдання; або може знати про наявність умови, яка становить основу цього підґрунтя; або що він має властивість, яка робить істинним, що деяке переконання має для нього підґрунтя; або щось інше в цьому дусі. Але цей епістемічний доступ має у якийсь спосіб бути особливим. Я маю доступ до відстані від Відня до Праги (маю атлас); але цей вид доступу не пасує. Належний доступ має у якийсь спосіб бути привілейованим: наприклад, для епістемічного дієвця є певним, що потрібна умова є наявною; або він може встановити її наявність лише за допомогою рефлексії; або є якась помилка, якої він не може припуститися, не завинивши; хай як саме це формулювати, інтерналіст стверджує, що знавець має особливий епістемічний доступ до умов підґрунтя.

Плентінга Елвін - Підґрунтя і належна функція

Пер. з англ.

К: «ДУХ I ЛIТЕРА», 2025, 384 с.

ISBN 978-617-8445-24-9

Плентінга Елвін - Підґрунтя і належна функція - Зміст

Вступне слово перекладача

Передмова

1. Підґрунтя: перше наближення

2. Підґрунтя: заперечення й уточнення

3. Дослідження призначеного устрою: я та моє минуле

4. Інші особи та свідчення

5. Сприйняття

6. Апріорне знання

7. Індукція

8. Епістемічна ймовірність: деякі сучасні погляди

9. Епістемічна обумовлена ймовірність: твереза істина

10. Узгодженість, фундаменти та підтверджувальні дані

11. Натуралізм проти належної функції?

12. Чи є натуралізм ірраціональним?

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