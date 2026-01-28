Плентінга - Підґрунтя - сучасні дебати

Книга «Підґрунтя: сучасні дебати» (Warrant: The Current Debate) відомого американського філософа Елвіна Плентінґи — це фундаментальне дослідження природи людського пізнання. Плентінґа критикує традиційне визначення знання як «обґрунтованого істинного переконання» та вводить поняття підґрунтя (warrant) — того, що відрізняє просте переконання від знання.

Автор здійснює детальний огляд основних епістемологічних теорій XX століття: інтерналізму, когерентизму, баєсіанства та релаєбілізму. Плентінґа майстерно демонструє недоліки цих підходів, стверджуючи, що вони не можуть належним чином пояснити, як наші переконання набувають статусу знання. Він вважає, що епістемологія має повернутися до «екстерналістської» традиції, яка враховує належне функціонування наших когнітивних здібностей.

Ця праця є першою частиною знаменитої трилогії про підґрунтя. Вона закладає теоретичну базу для подальшого аналізу того, як працює наш інтелект і які умови необхідні для того, щоб ми могли з упевненістю стверджувати, що щось знаємо. Книга написана інтелектуально гостро, з притаманною автору логічною точністю та іронією щодо сучасних філософських мод.

Плентінга Е. — Підґрунтя: сучасні дебати

Пер. з англ. — К.: «ДУХ I ЛIТЕРА», 2023. — 384 с.

ISBN 978-617-8262-11-2

Елвін Плентінґа — Підґрунтя — Зміст