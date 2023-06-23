Целью их бегства был Еммаус. Слово «Еммаус» означает: презренный народ. Это селение находилось в семи милях к северу от Иерусалима, и только один раз упоминается в Библии. О действительной цели путешествия учеников в это ceлени е Слово Божие ничего не говорит. Некоторые думают, что они шли навестить своих друзей, живших там; другие, что в Еммаусе жил Клеопа и, что он, захватив с собой своего друга, направлялся домой. По моему мнению, они просто бежали из Иерусалима в Еммаус от страха, желая укрится 'В нем. Все ненавидящие Христа, ненавидели и Eгo учеников, Eгo последователей. Во время жизни Спасителя вся злоба и ненависть книжников, фарисеев и первосвященников направлялась против Нeгo, после же Eгo смерти, должна была обрушиться на Eгo приверженцев.

Коrда Христос был жив, то дверь дома, в который Он заходил, никогда не закрывалась (Марк 2:12; Луки 19:10), после же Eгo смерти ученики стали плотно закрывать их. Об этом мы читаем в следующем месте: «В тот же первый день недели вечером, коrда двери дома, rде coбирались ученики Eгo, были заперты из опасения от Иудеев» (Иоан. 20:19). Те, которые имели веру, хотя и опасались вpaгов, все же оставались на месте; а те, у которых было мало веры, уходили из Иерусалима и искали укрытия в разных местах. Путь бегущих от Господа, Eгo народа и Eгo церкви 'Всеrда ведет, если не в Фарсис, то в Еммаус.

Содержание беседы учеников были события не только нескольких предыдущих дней, но и последних лет. Они рассуждалио Христе: о Eгo деятельности и смерти. По их мнению, Он Не оказался Сыном Божиим, а лишь только особенным пророком: «сильный в деле и слове пред Боrом и всем Народом». Они рассуждали о Нем, как об историческом Христе, Которото за добрые дела первосвященники и начальники народа предали, осудили и распяли, и со смертью Которото все кончилось. Коrда-то 'они надеялись, что Он был Ожидаемый Искупитель Израиля, но теперь у них этой надежды уже не было. Их надежда исчезла и мнение о Нем изменилось. Они даже не поверили фактам. Женщины говорили им, что 'они были у гроба и не нашли тела Христа, но видели Антелов, которые сказали им, что Он жив. Некоторые из учеников ходили ко гробу проверить свидетельство женщин и, пырнувшись, подтвердили, что женщины говорили правду. Но эти путешественники не верили ни женщинам, ни ученикам, ни Ангелам. Неверие это один из самых великих пор оков в жизни человека. Этот 'порок погубил и погубит еще Mнoгo душа (4 Цар. 7:1-2, 18-20; Откр. 21:8).

Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания 1

Издательство Библия для всех 284 страниц 1999 г

Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания 1 - Содержание

Ад

Бегство из Иерусалима

Благословение младенцев

Брак и развод

Был ли Христос Иудею

Вечная безопасность

Вечеря Господня

Водное Крещение

Волхвы с Востока

Вознесение Христа

Воплощение Христа

Воскресение Господа

Воскресение Христа

Вспоминайте жену Лотову

Второе Пришествие Христа

rде находятся умершие?

Гибель Иуды

Гpex

Драгоценная жемчужина

Единство христиан евангельскоrо исповедания

Закон и Благодать .

Идолы и иконы

Иисус ­Спаситель

Искушение Христа

Источник

Крещение Духом Святым

Место верующего во Христа после eгo смерти

Молитва Давида

Наперсник

Национализм

Неизреченный дар Божий

Не сообразуйтесь с веном сим

ОН Воскрес

Определение души человека

Ответ Протоиерею Чернавину

Плотской и духовный 'человек

Последний Божий суд народов

Почему Бог не принял жертвы Каина?

Правмла бракосочетания.

Пришествие Христа в мир

Происхождение сатаны

Рождение свыше

Спасение Закхея

Суббота и Воскресение

Троица

Церковь Христова