Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания - Толкование Откровения
Целью их бегства был Еммаус. Слово «Еммаус» означает: презренный народ. Это селение находилось в семи милях к северу от Иерусалима, и только один раз упоминается в Библии. О действительной цели путешествия учеников в это ceлени е Слово Божие ничего не говорит. Некоторые думают, что они шли навестить своих друзей, живших там; другие, что в Еммаусе жил Клеопа и, что он, захватив с собой своего друга, направлялся домой. По моему мнению, они просто бежали из Иерусалима в Еммаус от страха, желая укрится 'В нем. Все ненавидящие Христа, ненавидели и Eгo учеников, Eгo последователей. Во время жизни Спасителя вся злоба и ненависть книжников, фарисеев и первосвященников направлялась против Нeгo, после же Eгo смерти, должна была обрушиться на Eгo приверженцев.
Коrда Христос был жив, то дверь дома, в который Он заходил, никогда не закрывалась (Марк 2:12; Луки 19:10), после же Eгo смерти ученики стали плотно закрывать их. Об этом мы читаем в следующем месте: «В тот же первый день недели вечером, коrда двери дома, rде coбирались ученики Eгo, были заперты из опасения от Иудеев» (Иоан. 20:19). Те, которые имели веру, хотя и опасались вpaгов, все же оставались на месте; а те, у которых было мало веры, уходили из Иерусалима и искали укрытия в разных местах. Путь бегущих от Господа, Eгo народа и Eгo церкви 'Всеrда ведет, если не в Фарсис, то в Еммаус.
Содержание беседы учеников были события не только нескольких предыдущих дней, но и последних лет. Они рассуждалио Христе: о Eгo деятельности и смерти. По их мнению, Он Не оказался Сыном Божиим, а лишь только особенным пророком: «сильный в деле и слове пред Боrом и всем Народом». Они рассуждали о Нем, как об историческом Христе, Которото за добрые дела первосвященники и начальники народа предали, осудили и распяли, и со смертью Которото все кончилось. Коrда-то 'они надеялись, что Он был Ожидаемый Искупитель Израиля, но теперь у них этой надежды уже не было. Их надежда исчезла и мнение о Нем изменилось. Они даже не поверили фактам. Женщины говорили им, что 'они были у гроба и не нашли тела Христа, но видели Антелов, которые сказали им, что Он жив. Некоторые из учеников ходили ко гробу проверить свидетельство женщин и, пырнувшись, подтвердили, что женщины говорили правду. Но эти путешественники не верили ни женщинам, ни ученикам, ни Ангелам. Неверие это один из самых великих пор оков в жизни человека. Этот 'порок погубил и погубит еще Mнoгo душа (4 Цар. 7:1-2, 18-20; Откр. 21:8).
Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания 1
Издательство Библия для всех 284 страниц 1999 г
Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания 1 - Содержание
- Ад
- Бегство из Иерусалима
- Благословение младенцев
- Брак и развод
- Был ли Христос Иудею
- Вечная безопасность
- Вечеря Господня
- Водное Крещение
- Волхвы с Востока
- Вознесение Христа
- Воплощение Христа
- Воскресение Господа
- Воскресение Христа
- Вспоминайте жену Лотову
- Второе Пришествие Христа
- rде находятся умершие?
- Гибель Иуды
- Гpex
- Драгоценная жемчужина
- Единство христиан евангельскоrо исповедания
- Закон и Благодать .
- Идолы и иконы
- Иисус Спаситель
- Искушение Христа
- Источник
- Крещение Духом Святым
- Место верующего во Христа после eгo смерти
- Молитва Давида
- Наперсник
- Национализм
- Неизреченный дар Божий
- Не сообразуйтесь с веном сим
- ОН Воскрес
- Определение души человека
- Ответ Протоиерею Чернавину
- Плотской и духовный 'человек
- Последний Божий суд народов
- Почему Бог не принял жертвы Каина?
- Правмла бракосочетания.
- Пришествие Христа в мир
- Происхождение сатаны
- Рождение свыше
- Спасение Закхея
- Суббота и Воскресение
- Троица
- Церковь Христова
Первая моя книга «Духовное руководство для христиан евангельского исповедания» принесла великое благословение для многих читателей ее. Верующим она открыла Несколько важных истин, которых прежде они не видели, и укрепила их более в вере; а неверующих некоторых побудила принять Христа, как личноrо Спасителя. В одном лаrере в Италии через нее около ста душ вступили на путь Евангелия. И в других странах значительное число душ обратилось через чтение ее к Господу, включая и Соединенные Штаты.
Сотни писем, получение мною от читателей, ее, свидетельствующие о том, что Господь сотворил в' ИХ жизни, поощрили меня написать эту Вторую часть «Духовное руководство для христиан евангельского исповедания», чтобы помочь народу Божью еще глубже укрепиться в слове Господнем, в Eгo истинах; а не верующих предупредить от неизбежного наказания Божья, если они не покаются. Молюсь, чтобы Господь осуществил мое желание и про славился и через этот мой скромный
Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания - 2
Издательство Библия для всех 284 страниц 1999 г
Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания 2 - Содержание
- Ангелы
- Библия
- Благодать
- Блаженная находка
- Бог и Его свойства
- Божья любовь
- Будущий суд Божий
- Величайший дар
- Вера
- Видение пророка Исаии
- Война
- Воскресение из мертвых
- Всемогущество Богa и Eгo требования
- Гнев
- Господь целитель
- Дети и воспитание их
- Добрый Пастырь
- Должны ли христиане соблюдать субботу?
- Дом Божий и как вести себя в нем
- 3ависть
- Искание помощника жизни
- Искупление
- Исцеление хромого
- Кто распял Христа?
- Курение
- Лжепророки
- Мир
- Может быть этот последний год
- Мудрость
- Наряды и украшения христианок
- Наше прошлое и настоящее
- Неверие
- Объяснение о смерти Крестителя
- Освящение
- Ответы на вопросы о субботе
- Отдайте сердце ваше Господу
- Отношение христианина к кино
- Очень нужный совет
- Песнь Бога Отца
- Пост
- Притча о горчичном зерне
- Притча о закваске
- Причина неверия
- пришествия Сына Божия в мир
- Пришествие Христа
- Путь спасения
- Скоро Господь грядет
- Соблазны
- Смерть
- Страшное переживание
- Суд с дома Божья
- Суд за отвержение света
- Сын Человеческий
- Хождение перед Богом'
- Христианин и алкогольные напитки
- Христианское даяние
- Христос пострадал
- Язык
В 1932 году его посетил брат Петр Наумович Дейнека из Чикаго, предложил ему трудиться в Славянском евангельском обществе, и он согласился. Из Чикаго Петр Плешко вернулся в Кливленд, в Русскую баптистскую церковь, в качестве пастора. Во время его служения церковь состояла из баптистов и евангельских христиан. Это была единственная церковь в Америке, члены которой принадлежали к разным союзам. В Кливленде он лично встретился с Иваном Степановичем Прохановым, который посетил его на дому для беседы относительно духовной работы. Затем он переехал в Чикаго на короткое время, а в 1936 году переехал в Нью-Йорк, чтобы возглавить Американский миссионерский вспомогательный комитет для русского народа как главный директор. В этом качестве он прослужил 9 лет и был приглашен стать пастором одной из двух церквей евангельских христиан. За короткое время Господь благословил его труд, и две церкви объединились. В течение одного года Петр Титович также был председателем Всеамериканского союза евангельских христиан.
В 1945 году Американский вспомогательный комитет и чикагское Славянское евангельское общество объединились. На протяжении 33 лет, с 1945 по 1978 год, Петр Титович редактировал журнал общества «Евангельский вестник». За годы своего духовного служения на ниве
3 Божией, и особенно в качестве пастора - 40 лет только в одной церкви в городе Нью-Йорке, - Петру Титовичу пришлось много разъезжать по разным странам мира и городам США (включая бывший Советский Союз в 1935 году), представляя нужды работы миссии. Его также приглашали как гостя-проповедника во многие церкви и на съезды христиан. Ему приходилось сталкиваться с разными вероучениями и участвовать в дискуссиях и диспутах с их представителями. Как результат этого апологетического и пастырского служения, он написал много статей, брошюр, трактатов на различные духовные темы на русском и английском языках, часть которых и издается теперь в четырех томах под названием «Духовное руководство для христиан евангельского исповедания».
Петр Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания. Т. 3
СПб: Христианское общество «Библия для всех», 1994. - 200с.
Петр Плешко - Духовное руководство для христиан евангельского исповедания. Т. 3 - Содержание
Биография автора
Часть пятая
- Звезды и ангелы, ведущие людей ко Христу
- Не было места для Христа
- Исполнение божьего обетования
- Кто этот Иисус?
- Бог отдал Сына Своего
- Воплощение Бога
- Неизреченный дар Божий
- Величие Бога
- Святый Бог
- Воздействие Евангелия, его «благоухание»
- Первое чудо Христа
- Воскрешение Лазаря
- Исцеление больного
- Великое чудо Господне
- О духовном воскресении
- «Блаженны не видевшие и уверовавшие..»
- Преображение Христа
- Искушение Иисуса
- Вход Христа в Иерусалим
- Свет миру
- Христос больше Соломона
- Проявление Христом власти
- Приготовление Иисуса к смерти
- В Гефсиманском саду
- Осуждение Христа на смерть
- Победа через смерть
- Победа воскресения
- Искупление человечества
- Новая жизнь во Христе
- Превосходнейший дар Духа Святого
- Наша свобода
- О благочестии
- Начало мудрости
- О богоугодной жизни
- Образец добродетели
- Мы должны жить по духу
- Свобода во Христе
- Башня спасения
- Оправдание через веру
- Милость господа к нам и чего он от нас ожидает
- Наш долг Богу и кесарю
- Как мы должны проводить свободное время
- Значение ученичества
- Истинное поклонение Богу
- Жизнь по закону любви
- Любовь друг ко другу
- Лоза и ветви
- Божие и не божие растение
- Божье отношение к приносящим
- И к не приносящим плоды Христианам
- Образец Христианской жизни
- Наше отношение к врагам нашим
- Невод
- Брачный пир
- Свидетели Христовы
- Образцовая церковь
- Существует ли жизнь вечная
- Является ли смерть концом нашей жизни?
- Божий призыв к грешникам
- Путь к освобождению от греха
- Спасение великого грешника
- Неверие
- Признания Христа Господом недостаточно для спасения души
- Вера или неверие
- Каким грешникам не внимает Бог
- Гибельный самообман
- Друзья и враги Царства Божия
- Живой путь спасения
- Признаки последних дней
- Описание павлом второго пришествия Христа
- Последний суд Божий
- Бог - Судья всех народов
- Божии Откровения
П. Т. Плешко – Толкование Откровения
Bronx, NY: Издание автора, 1968. – 332 с.
П. Т. Плешко – Толкование Откровения – Содержание
- Предисловие
- Главы 1 – 22
- Антихрист
- Конец времени
- Страдание верующих
- Три нечистых духа
- Книги автора
Петр П. Плешко – Христианство: духовные начала и глубины – Том 1
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 144 с.
Петр П. Плешко – Христианство: духовные начала и глубины – Том 1 - Содержание
От автора
Об авторе
Часть первая. Для приближающихся
- Самое удивительное открытие - Как стать дитем Божиим - История церковных Соборов и установленные ими традиции
Часть вторая. Для начинающих
- Два рода христиан - Одно крещение - Сущность христианства: вера, молитва и жизнь по Евангелию - Библейское учение о браке и разводе - Христианин и алкоголь
Часть третья. Для желающих углубиться
- Нормальная христианская жизнь: личные, семейные и церковные отношения и ответственности - Десятина: отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу - Пост для верующих - Что Библия говорит о покрывале и о волосах - Отношение христиан к искусству и танцам - Безопасность верующего во Христе - Библейское учение о Троице - День Пятидесятницы - Плоды и дары Духа Святого у верующих и чему учит Библия относительно чудес и языков - Пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится - Целители и экстрасенсы в свете Библии
Петр П. Плешко – Христианство: духовные начала и глубины – Том 2
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2004. – 176 с.
Петр П. Плешко – Христианство: духовные начала и глубины – Том 2 - Содержание
От автора
Об авторе
Часть первая. Для заинтересованных во Христе
- Характеристики истинного и ложного учения - О препятствиях, удерживающих людей от полной отдачи своей жизни Христу - Есть ли связь между Ветхим Заветом, Новым Заветом и Кораном
Часть вторая. Для новообращенных в вере во Христа
- Спасение, крещение и возрождение - Научи нас молиться - Правила для изучения Библии - Доказательства пророчеств о Христе - Грех, покаяние и прощение
Часть третья. Для верующих во Христа с духовным стажем
- День Господень для христиан: воскресенье или суббота? - Вечеря Господня - «Да святится имя Твое» - Церковная дисциплина - Последний Божий суд над верующими и неверующими - Отношение христиан к правительству и к войне - Смертная казнь и шестая заповедь - Из «Церковной истории» Евсевия относительно языков
спасибо
Очень познавательная и занятная книга. Рекомендую все 3 тома.