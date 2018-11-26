Книги «Здесь терпение и вера святых» помо­гут отчасти восполнить существующий пробел в знании истории баптистского братства. Книги расскажут о жизни наиболее известных служителей Божьих того времени, о судьбах простых верующих, а также о возникновении некоторых общин.Знакомясь с биогра­фиями служителей, читатели узнают о важных событиях в исто­ рии братства, так как служители были в центре этих событий.

Подробные воспоминания тружеников на ниве Божьей помо­ гут читателям реально представить себе их переживания, ужасы гонений и увидеть руку Господа, Который укреплял народ Свой. Верность мучеников вызывает не только благоговейный восторг, но и желание в любых испытаниях оказывать такую же верность и сегодня. Представление о жизни верующих того времени будет иска­ женным, если умолчать об их некоторых ошибках и поражени­ ях в духовной области. Всестороннее свидетельство о жизни по-настоящему обогащает наш опыт, служит нам полезным уроком.

Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - в 2-х книгах

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2010

Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - Книга 1 - Содержание

Введение

Вилер Иван Иванович

Мазаев Дей Иванович

Мазаев Гаврил Иванович

Кальвейт Мартин Карлович

Реймер Адольф Абрамович

Багдасарянц Сумбат Гаспарович

Павлов Василий Гурьевич

Павлов Павел Васильевич

Иванов Василий Васильевич

Балихин Федор Прохорович

Цимбал Ефим

Рябошапка Иван Григорьевич

Ратушный Михаил Тимофеевич

Возникновение Гуляевской общины

Некнижные

Скалдин Василий Васильевич

Букреев Алексей Маркович

Один из немногих

Ященко Михаил Федорович

Волынский район

Грустная страница из прошлого

Ужасы гонений в России

Тимошенко Михаил Данилович

Евстратенко Андрей Леонтьевич

Приймаченко Леонид Демидович

Степанов Василий Прокофьевич

Голяев Илья Андреевич

Одинцов Николай Васильевич

Бушило Борис Павлович

Руденко Григорий Антонович

Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - Книга 2 - Содержание