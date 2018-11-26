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Плетт - Здесь терпение и вера святых

Здесь терпение и вера святых
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Книги «Здесь терпение и вера святых» помо­гут отчасти восполнить существующий пробел в знании истории баптистского братства. Книги расскажут о жизни наиболее известных служителей Божьих того времени, о судьбах простых верующих, а также о возникновении некоторых общин.Знакомясь с биогра­фиями служителей, читатели узнают о важных событиях в исто­ рии братства, так как служители были в центре этих событий.
Подробные воспоминания тружеников на ниве Божьей помо­ гут читателям реально представить себе их переживания, ужасы гонений и увидеть руку Господа, Который укреплял народ Свой. Верность мучеников вызывает не только благоговейный восторг, но и желание в любых испытаниях оказывать такую же верность и сегодня. Представление о жизни верующих того времени будет иска­ женным, если умолчать об их некоторых ошибках и поражени­ ях в духовной области. Всестороннее свидетельство о жизни по-настоящему обогащает наш опыт, служит нам полезным уроком.

Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - в 2-х книгах

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2010

Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - Книга 1 - Содержание

Введение
  • Вилер Иван Иванович
  • Мазаев Дей Иванович
  • Мазаев Гаврил Иванович
  • Кальвейт Мартин Карлович
  • Реймер Адольф Абрамович
  • Багдасарянц Сумбат Гаспарович
  • Павлов Василий Гурьевич
  • Павлов Павел Васильевич
  • Иванов Василий Васильевич
  • Балихин Федор Прохорович
  • Цимбал Ефим
  • Рябошапка Иван Григорьевич
  • Ратушный Михаил Тимофеевич
  • Возникновение Гуляевской общины
  • Некнижные
  • Скалдин Василий Васильевич
  • Букреев Алексей Маркович
  • Один из немногих
  • Ященко Михаил Федорович
  • Волынский район
  • Грустная страница из прошлого
  • Ужасы гонений в России
  • Тимошенко Михаил Данилович
  • Евстратенко Андрей Леонтьевич
  • Приймаченко Леонид Демидович
  • Степанов Василий Прокофьевич
  • Голяев Илья Андреевич
  • Одинцов Николай Васильевич
  • Бушило Борис Павлович
  • Руденко Григорий Антонович

Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - Книга 2 - Содержание

  • Корф Модест Модестович
  • Пашков Василий Александрович
  • Бедекер Фридрих Вильгельм
  • Ссыльные в Закавказье
  • Приезд В. Я. Вебера в Герюсы
  • Лясоцкий Иван Дементьевич
  • Капустинский Сазонт Евтихович
  • Костромин Федот Петрович
  • Гонимый за веру
  • Тридцать лет назад
  • Насильное крещение
  • Наши старцы
  • Из прошлого
  • Новое о старом
  • Закрытие собрания баптистов
  • От Магомета к жизни во Христе
  • Вотяки
  • Мазаев Андрей Маркович
  • Канделаки Илья Михайлович
  • Фетлер Вильгельм Андреевич
  • Фетлер Роберт Андреевич
  • Зуккау Андрей Петрович
  • О Палаточной миссии
  • Дела тьмы
  • Слепой от рождения
  • О России
  • Под сенью Всемогущего
Views 3 574
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2018
Author ecbantonkom
Rate this publication:
5.0/5 (15)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
N
Natalya_53 13 years ago
Спасибо!

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