Плетт - Здесь терпение и вера святых
Книги «Здесь терпение и вера святых» помогут отчасти восполнить существующий пробел в знании истории баптистского братства. Книги расскажут о жизни наиболее известных служителей Божьих того времени, о судьбах простых верующих, а также о возникновении некоторых общин.Знакомясь с биографиями служителей, читатели узнают о важных событиях в исто рии братства, так как служители были в центре этих событий.
Подробные воспоминания тружеников на ниве Божьей помо гут читателям реально представить себе их переживания, ужасы гонений и увидеть руку Господа, Который укреплял народ Свой. Верность мучеников вызывает не только благоговейный восторг, но и желание в любых испытаниях оказывать такую же верность и сегодня. Представление о жизни верующих того времени будет иска женным, если умолчать об их некоторых ошибках и поражени ях в духовной области. Всестороннее свидетельство о жизни по-настоящему обогащает наш опыт, служит нам полезным уроком.
Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - в 2-х книгах
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2010
Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - Книга 1 - Содержание
Введение
- Вилер Иван Иванович
- Мазаев Дей Иванович
- Мазаев Гаврил Иванович
- Кальвейт Мартин Карлович
- Реймер Адольф Абрамович
- Багдасарянц Сумбат Гаспарович
- Павлов Василий Гурьевич
- Павлов Павел Васильевич
- Иванов Василий Васильевич
- Балихин Федор Прохорович
- Цимбал Ефим
- Рябошапка Иван Григорьевич
- Ратушный Михаил Тимофеевич
- Возникновение Гуляевской общины
- Некнижные
- Скалдин Василий Васильевич
- Букреев Алексей Маркович
- Один из немногих
- Ященко Михаил Федорович
- Волынский район
- Грустная страница из прошлого
- Ужасы гонений в России
- Тимошенко Михаил Данилович
- Евстратенко Андрей Леонтьевич
- Приймаченко Леонид Демидович
- Степанов Василий Прокофьевич
- Голяев Илья Андреевич
- Одинцов Николай Васильевич
- Бушило Борис Павлович
- Руденко Григорий Антонович
Иван Петрович Плетт - Здесь терпение и вера святых - Книга 2 - Содержание
- Корф Модест Модестович
- Пашков Василий Александрович
- Бедекер Фридрих Вильгельм
- Ссыльные в Закавказье
- Приезд В. Я. Вебера в Герюсы
- Лясоцкий Иван Дементьевич
- Капустинский Сазонт Евтихович
- Костромин Федот Петрович
- Гонимый за веру
- Тридцать лет назад
- Насильное крещение
- Наши старцы
- Из прошлого
- Новое о старом
- Закрытие собрания баптистов
- От Магомета к жизни во Христе
- Вотяки
- Мазаев Андрей Маркович
- Канделаки Илья Михайлович
- Фетлер Вильгельм Андреевич
- Фетлер Роберт Андреевич
- Зуккау Андрей Петрович
- О Палаточной миссии
- Дела тьмы
- Слепой от рождения
- О России
- Под сенью Всемогущего
спасибо