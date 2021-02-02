Плиний Старший - Естественная история - Том 1 - Книги 1 - 2

1. Биографические сведения

О жизни Гая Плиния Секунда Старшего сохранилось немного сведений. В нашем распоряжении - только краткая биография Плиния, составленная Светонием, и письма его племянника, который был им усыновлен и носил имя Гая Плиния Цецилия Секунда. Для их различения еще в древности автора «Естественной истории» (далее NH - Naturalis historia) стали называть Плинием Старшим (Maior), а его племянника - Младшим (Iunior).

Плиний родился в городе Новум Комум (совр. Комо) в Транспаданской Галлии в 23/24 г. н. э. в провинциальной всаднической семье. Получив блестящее образование в Риме, Плиний Старший, как подобало римскому гражданину, провел всю молодость в армии, служил в коннице, главным образом в Германии. Его товарищем по оружию был будущий император Тит, которому на склоне лет Плиний посвятил «Естественную историю» - главный литературный труд своей жизни.

При Веспасиане Плиний стал одним из видных политических деятелей. Он входил в круг так называемых друзей императора, с которыми тот советовался о государственных делах. Кроме того, Плиний исполнял должность императорского прокуратора, т. е. ведал финансами, сначала в Нарбоннской Галлии, затем в Ближней Испании, выполнял поручения императора в Сирии и Египте, в Тарраконской Испании, в Африке, в Белгике; возможно, участвовал в осаде Иерусалима в 70 г. Свою жизнь Плиний закончил префектом флота в Мизене на берегу Неаполитанского залива, где со времен Августа находилась одна из главных стоянок римских кораблей. Плиний погиб 25 августа 79 года во время извержения Везувия. Его последние часы подробно описаны Плинием Младшим в письме к Тациту (Plin. epist. VI 16).

2. Литературная деятельность Плиния

Многие римские политические деятели посвящали литературным и научным занятиям большую часть времени, свободного от государственных дел. Достаточно в связи с этим упомянуть историко-мемуарное творчество Цезаря («Записки о Галльской войне») или многочисленные трактаты Цицерона. Такое отношение к заполнению досуга великолепно выразил современник Плиния Сенека: «Otium sine litteris mors est et hominis uiui sepultura» (Sen. epist. 82, 3 - «Досуг без литературных и научных занятий - смерть и могила для живого человека»).

Творчество Плиния Старшего было блестящим подтверждением этой мысли Сенеки. К сожалению, почти ничего не сохранилось из его многочисленных трудов по истории, военному делу, риторике и грамматике. Мы знаем лишь названия этих произведений, потому что Плиний Младший перечислил их в письме Бебию Макру (epist. III 5, 2-6): «Я возьму на себя составление каталога и даже сообщу тебе, в каком порядке они написаны... (3) “О метании дротиков с коня” - одна книга, он написал ее и старательно и умело в бытность свою префектом алы; “Жизнь Помпония Секунда” - в двух книгах: Секунд его особенно любил, и это сочинение было как бы долгом памяти друга. (4) “Германские войны” - в двадцати книгах: тут собраны сведения о всех наших войнах с германцами ... (5) “Учащиеся” - в трех книгах: каждая по причине величины разделена на две: руководство, наставлявшее оратора с первых шагов и завершавшее его образование. “Сомнительные речения” - в восьми книгах. Он писал ее в последние годы Нерона, когда рабский дух сделал опасной всякую науку, если она была чуть смелее и правдивее. (6) “От конца истории Авфидия Басса” - тридцать одна книга и “Естественная история” - в тридцати семи книгах, произведение обширное, ученое, такое же разнообразное, как сама природа» (перевод М.Е. Сергеенко).

Плиний Старший - Естественная история. Том I. Книги I—II

(серия BIBLIOTHECA ANTIQVA. Series Latina. Vol. III)

М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2021. - 600 с.

ISBN 978-5-91244-274-2 (T. I)

ISBN 978-5-91244-273-5

Плиний Старший - Естественная история. Том I. Книги I—II - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь и творчество Плиния

1. Биографические сведения

2. Литературная деятельность Плиния

3. Характеристика «Естественной истории»

Источники NH и методы работы Плиния

Содержание и структура «Посвятительного письма» Плиния

Содержание и структура I книги «Естественной истории»

Содержание и структура II книги «Естественной истории»

Рукописная традиция

Состояние изучения и издания текста

1. Bibliographia Pliniana

2. Издания и переводы

3. Принципы настоящего издания

Conspectus siglorum, qui in apparatu critico praefationis et librorum I—II Naturalis Historiae adhibentur

ПЛИНИЙ СТАРШИЙ «ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

(Латинский текст и русский перевод)

Посвятительное письмо (Предисловие)

Книга I

Книга II

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ