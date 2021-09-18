Начни с себя, или Краткая энциклопедия искусства жить - Рабби Зелиг Плискин

По большому счёту, вы сами создаёте мир, в котором живёте. Ваши мысли, взгляды, убеждения, центр вашего внимания, восприятие, внутренний диалог, склад ума, воспоминания о прошлых событиях, мысли и представления о будущем, — всё это вместе создаёт мир, в котором вы живёте. И вы в значительной степени обладаете контролем во всех этих областях.

Люди, с которыми вы общаетесь, книги, которые вы читаете, источники новостей и прочей информации, — всё оказывает влияние на ваш внутренний мир. И здесь вы тоже можете выбрать мудрые варианты, которые помогут улучшить вашу жизнь. Существует объективный внешний мир, который оказывает на вас громадное влияние. Тем не менее, у вас есть свой выбор — какие действия следует или не следует предпринять. Более того, вы постоянно выбираете на чём сосредоточить своё внимание и как оценивать и воспринимать каждое событие и ситуацию.

Задумайтесь на минуту о том, какой мир вы хотели бы для себя создать? Какие изменения в мыслях и действиях помогут вам создать тот внутренний мир, о котором вы мечтаете? Помогите и другим создать для себя более прекрасный мир. Раскрывая людям возможности, находящиеся в пределах их досягаемости, вы окажете большое влияние на их жизнь. Если бы вы могли помочь троим улучшить свой мир, кто были бы эти люди? Составьте план действий на этот счёт и начните немедленно действовать. Неустанно повторяйте: «Сегодня я начну создавать прекрасный мир для себя.»

Самооценка. Это книга о том, как делать выбор. Мы постоянно выбираем о чём нам думать, как воспринимать происходящее, какие действия предпринять, а какие — нет. И в основе любого нашего выбора лежит то, как мы воспринимаем самих себя. Самооценка даёт нам энергию, внутреннюю силу и мотивацию. Как приобрести её? Прежде всего, необходимо разобраться в своей подлинной ценности и значимости независимо от наших достижений и слабостей.

С момента нашего прихода в этот мир мы обретаем присущую нам ценность. Мы созданы по образу и подобию Создателя. И это остаётся с нами до последнего нашего вздоха. Никто не может отобрать у нас эту ценность. Отождествляйте себя согласно вашим самым высоким устремлениям. Необходимо осознавать свои положительные качества и то добро, которое уже было нами сделано и знать, что мы способны сделать разумный выбор как в мыслях, так и в поведении.

Правильная самооценка помогает нам признать свои ошибки и недостатки. А в случае её отсутствия, мы будем отрицать свои слабости. Поэтому положительная самооценка является предварительным условием для того, чтобы совершать положительные перемены. Независимо от того, какими мы видели себя в прошлом, мы можем сделать новый выбор. Мы можем, не откладывая, начать сначала. И это начинание может целиком изменить качество нашего путешествия по жизни.

Выберите программу, подходящую вам лучше всего. Живя в этом мире, мы имеем возможность пользоваться одной из двух программ. Одну программу назовём: «Как сделать так, чтобы чувствовать себя убогим и несчастным», и вторая программа, которую назовём: «Как прожить счастливую жизнь». И хоть существует неограниченное количество возможных вариантов между двумя перечисленными, эти две программы наилучшим образом описывают главные направления.

Обе программы работают. То есть, вы всегда можете найти основательные причины чувствовать себя несчаст- ным. Всегда найдутся реальные страдания, на которых можно сосредоточиться. Всегда найдутся расстраивающие нас ситуации и события, которые запросто вызывают в нас чувства гнева, негодования, раздражения, тревоги. Но если вы решите овладеть духовной программой «Как прожить счастливую жизнь», вы начнёте процесс, вызывающий в памяти мысли и ассоциации о признательности, благодарности, радости и удовольствии.

Вы станете воспринимать сложные события вашей жизни как своего рода вызов, испытание, удобный случай и приключение. Какое-то количество огорчений и печалей неизбежно. Но они не будут доминировать в вашей жизни. Скорее, времена огорчений помогут вам развить целостность своей натуры, обеспечивая вас чувством перспективы и лучшим пониманием мира и людей. Оба эти чувства — радость и печаль помогут вам стать ближе к Создателю

Это вовсе не значит, что мы находимся в ситуации или- или: либо радостны либо несчастны. Скорее, на протяжение дня мы фиксируем своё внимание на разных душевных состояниях. Иногда мы в радостном и продуктивном состоянии, а иногда в угнетённом и непроизводительном состоянии. Состояние у многих людей меняется довольно часто даже без того, чтобы они осознавали это. Осознание же причин, заставляющих меняться вашему душевному настрою, позволить вам научиться лучше владеть этим своим состоянием.

Рабби Зелиг Плискин - Начни с себя, или Краткая энциклопедия искусства жить

Издательство — Исрадон — 480 с.

Герцлия — 2010 г.

ISBN 978-5-94467-085-4

Также второе издание Также второе издание

Зелиг Плискин ; Пер. с англ. А. Верзуба. Москва : Книжники, 2021. — 544 с. — (Чейсовская коллекция). ISBN 978-5-9953-07334־

Рабби Зелиг Плискин - Начни с себя, или Краткая энциклопедия искусства жить - Содержание

1. Вступление. Вы создаёте мир, в котором живёте

2. Знайте, чего хотите и стремитесь к своей цели

3. Научитесь владеть своим настроением

3.1. Общее представлние о душевном состоянии

3.2. Повысьте свой положительный настрой

33. Снизить негативный и непродуктивный настрой

4. Сосредоточенность — ключ к душевным качествам вашей жизни

5. Ваши взгляды формируют вас, и вы формируете свои взгляды

6. Самооценка и самоуважение

7. Преодоление жизненных барьеров

8. Основы

9. Понять себя, понять других

10. Совершенствуйте свои личные качества

11. Перемены

12. Избавляйтесь от дурных привычек

13. Привычки, обогащающие жизнь

14. Управление временем

15. Приобрести больше знаний

16. Улучшить свои навыки

17. Вспомогательные средства

18. Предотвратить возникновение проблем

19. Учиться на собственных ошибках

20. Усовершенствовать взаимное расположение и развить дружеские связи

21. Помогите всем, кому можете

22. Будьте осторожны, чтобы не обидеть окружающих

23. Как заинтересовать людей и повлиять на них

24. Трудности межличностного общения

25. Сложные жизненные ситуации

26. Идеи

27. Общие понятия

28. Объедините и усвойте идеи этой книги

29. Начать с себя

Рабби Зелиг Плискин - Начни с себя, или Краткая энциклопедия искусства жить – Счастье

Счастье — это мастерство, которому можно обучиться. Основным фактором наличия счастья является ваше отношение к жизни, к себе самому, к людям рядом с вами и к событиям и положению дел вокруг вас. Счастье невозможно определить словами с достаточной точностью, поскольку счастье — это состояние души, что является переживанием, а не принципом. Эмоции состоят из физиологического состояния и процесса восприятия. Вспомните один из счастливейших моментов вашей жизни настолько ярко, чтобы вы смогли снова пережить его, и вы почувствуете это ощущение.

Чтобы овладеть искусством быть счастливым: а) Постоянно концентрируйтесь на мыслях, вызывающих счастливые эмоции, вместо того, чтобы думать о том, что генерирует отрицательные чувства., б) Оценивайте события и ситуацию вокруг вас так, чтобы они снабжали вас энергией. ,в) Ощутите счастье, совершая добрые дела, предпринимая позитивные действия и увеличивая количество и качество благодеяний. Ведите дневник счастья. Каждый день записывайте в него всё то хорошее, что с вами произошло. Записывайте как минимум пять событий каждый день. Обращая внимание на вещи, которых вы не замечали раньше, вы с лёгкостью сможете добавлять ежедневно добрые события в ваш дневник. Перечитывайте его почаще.

Для того, чтобы ощущение счастья долго не покидало вас, оно должно быть основано на цельности, глубочайшей удовлетворённости и душевном равновесии. По-настоящему счастливый человек никогда не позволит своему счастью зависить от каких-либо внешних факторов, которые он не в состоянии контролировать. Тот, кто позволяет своему счастью зависить от богатства, известности, успеха или других внешних факторов, никогда не сможет овладеть умением быть счастливым. Внешние факторы будут управлять им. Стремитесь к счастью таким путём, который зависит только от вас. Разговаривая с людьми, обращайте внимание на то хорошее, что следует ценить и будьте благодарны за это. Обсуждая проблемы и сложности, имейте своей целью либо найти решение проблемы, либо облегчить её.

Возьмите на себя обязательство жить счастливой жизнью. Составьте список всего того, что мешает вам ощущать себя счастливым. Какие коррективы в свои действия и мысли вы можете внести, чтобы жить счастливой жизнью? Начните процесс таких изменений прямо сейчас. Каждый раз, когда встречаете кого-то, кто производит впечатление счастливого человека, расспросите его. Расспросите его о взглядах и образе жизни. Выявите те аспекты, которые послужат для вас образцом. Старайтесь разговаривать так, как разговаривал бы счастливый человек. Пусть выражение вашего лица излучает счастье. Ходите так, как ходит счастливый человек. Если вы будете делать так постоянно, это станет, в конце концов, частью вас самих.

Гармония. Живите в гармонии с самим собой, с окружающими вас людьми и со всем мирозданием. Гармонию нельзя обрести несколькими лёгкими уроками. Это поиск, требующий глубокого осмысления, изучения и времени. Без внутренней гармонии всё, чего вы достигли, лишается главной составляющей, и всё ощущается не так, как должно. А с ней ваша жизнь дополняется прекрасной музыкой. Всё мироздание — это симфонический оркестр, который непрерывно исполняет изысканную музыку на фоне нашей жизни.

Душевный покой. Душевный покой — одно из величайших удовольствий, какое человек может ощущать. И наоборот, отсутствие душевного покоя может превратить чью-то жизнь в постоянную пытку. Человек, подчинивший себе душевный покой, обладает всем. Все сокровища и удовольствия мира обладают ценностью только тогда, когда сопровождаются душевным покоем. Даже тот, кто несметно богат и в состоянии удовлетворить любые свои желания, будет, несмотря на это, страдать, если не обретёт душевного равновесия. Спокойное душевное состояние и безмятежность — вот самые главные факторы для полного счастья. Рассказывают, что когда один античный император собирался отплыть в Италию, один из советников спросил его о цели путешествия.

«Завоевать Рим», ответил император. «А что после этого?» «Завоевать Карфаген, Македонию и Грецию.» «А после того, как ты завоюешь всё это — что дальше?» «Ну, тогда я смогу провести остаток жизни в покое и удовольствиях.» «А что же мешает тебе сейчас жить в покое и удовольствиях?», — спросил его мудрый советник. Если вы рассматриваете душевный покой как нечто, возможное только где-то в будущем, проясните для себя, что же останавливает вас от обретения душевного покоя прямо сейчас? Затем примите решение изменить свои мысли и дела таким образом, чтобы эти изменения позволили вам ощутить больше душевного покоя. Спокойствие духа помогает вам лучше взаимодействовать с людьми. Оно позволяет вам быть выдержанным и терпимым по отношению к другим.

Владение своим внутренним спокойствием позволяет вам быть добрее и жизнерадостнее. И наоборот, человек, у которого нет покоя в душе, легко становится раздражённым и злым. Общее состояние душевного покоя возможно только тогда, когда, вы сумеете развить положительное отношение к самому себе, к своим целям и задачам в жизни, к своим взаимоотношениям с другими людьми, к своему прошлому и к своему будущему. Люди сильно отличаются друг от друга в том плане, насколько легко или трудно происходящие события выбивают их из колеи. Некоторые приходят в крайнее возбуждение и теряют равновесие всегда, когда в их жизни происходят какие-нибудь чрезвычайные события, неважно, хорошие они или плохие.

Многие становятся растерянными и приходят в замешательство, начинают паниковать из-за любых перемен в привычном распорядке. Чем легче человек теряет душевный покой, тем более необходимо ему научится достигать спокойного, уравновешенного душевного состояния. Научитесь принимать вещи и события такими, какие они есть, когда их нельзя изменить, и спокойно спланируйте перемены, если их можно осуществить. Если дела идут не так, как вам хотелось бы, не усугубляйте потери, делая себя ещё более несчастным. Не повторяйте «Как ужасно!» и не прибавляйте себе страданий. Постарайтесь найти положительные аспекты в сложившейся ситуа- ции. Концентрируйтесь на положительных мыслях и на благодарности за всё, чем обладаете. Держите ориентир на решения, а не на проблемы. Знайте, что вы можете сделать выбор — думать таким образом, что это позволит испытать внутреннее спокойствие и душевное равновесие.

Уравновешенность, раскованность. Позвольте себе прямо сейчас расслабиться и почувствовать раскованность и покой. В какой позе вы чув- ствуете себя комфортней всего в состоянии покоя? Сядьте так, как сидели бы, полностью расслабившись. Дышите так, как дышали бы в состоянии полного покоя. Скажите себе то, что сказали бы тогда, когда бываете абсолютно уравновешены. Представьте себе самые безмятежные картины, которые только можно представить и почувствуйте, как вы расслабляетесь всё больше и больше.

Каждый раз, встречая спокойного и уравновешенного человека, постарайтесь сами стать более спокойным и невозмутимым. Каждый раз, встречая беспокойного, раздражённого или расстроенного человека, попробуйте стать более хладнокровным и беспристрастным. Перед трудной беседой или спором приведите себя в состояние покоя. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Мысленно представьте себя полностью расслабленным. Дайте себе команду стать совершенно раскованным. Если вы будете абсолютно спокойны, человек, с которым вы общаетесь, тоже станет более спокойным. Такое состояние позволит вам соображать более результативно, и ваше взаимодействие с людьми станет гораздо лучше.

Душевное равновесие. Погружение в состояние душевного равновесия стоит того, чтобы освоить его. Преимуществом будет духовное и эмоциональное благополучие, более крепкое здоровье, улучшенные взаимоотношения. Жизненные обстоятельства всегда будут бросать вызов вашей способности обрести душевное равновесие. Заблаговременно приготовьте себя к тому, чтобы спокойно принять всё, что может произойти. Люди, надеющиеся, что всё в жизни будет идти исключительно так, как они задумали, бывают застигнуты врасплох сложными жизненными ситуациями. Следует понимать, что, несмотря на то, что трудности постоянно возникают на вашем жизненном пути, вы, тем не менее, в силах привести себя в состояние душевного равновесия. Закройте глаза и вдумайтесь в слово безмятежность.

Это позволит вам достичь состояния спокойствия и душевного равновесия. Представьте себе картину, олицетворяющую для вас умиротворение, картину, которая совершенно безмятежна и спокойна. Представьте себе, что вы находитесь в том месте. Вспомните то время, когда чувствовали себя умиротворённым. Дышите так, как вы бы дышали, будучи совершенно спокойным. Сядьте так, как сидели бы, будь вы абсолютно безмятежны. Пусть вся ваша осанка демонстрирует полное душевное равновесие. Заставьте себя думать так, как думаете, когда у вас на душе полное спокойствие.

Возможно, вы найдёте полезным думать о ком-то, кого уважаете, и кто овладел мастерством достигать состояния полного душевного равновесия. Какие из его взглядов наиболее способствуют такому состоянию? Сделайте эти взгляды своими взглядами. Если вам недостаёт душевного равновесия, задумайтесь — в чём заключаются препятствия, мешающие быть в таком состоянии на постоянной, регулярной основе? Какие изменения следует сделать в своём мышлении, в своих представлениях, поступках, что позволит вам испытать больше душевного равновесия в жизни?