Слова обладают силой. Они могут создавать и могут разрушать. Человек, искушённый в общении, может помочь людям совершенствоваться во всех сферах человеческой жизни. Слова являются действенным средством для возможности проявить доброту. Но слова могут также причинить боль, огорчение и повергнуть человека в уныние и отчаяние. Тора запрещает любые формы оноас дворим — слов, порождающих ненужные огорчения.

Есть множество классических примеров этому в трудах наших мудрецов. А уж практические последствия — бесчисленны. В книге «Сила слов» мы уделили основное внимание практическим аспектам этой заповеди. Надеемся, что после её прочтения читатель станет более отзывчивым к эмоциям своих собеседников. Оноас дворам уводит человека от истинных целей, когда он старается донести до собеседника свою мысль.

Мы снабдили читателя также и альтернативными вариантами и принципами, чтобы дать ему возможность стать маетером в общении с людьми в направлении, соответствующем ценностям Торы. Мои психологические консультации снова и снова показывают мне тот вред, который наносится человеку из-за оноас дворим. Жертвы оноас дворим страдают во многих отношениях.

У человека, постоянно подвергаемого оноас дворим, разрушается в конце концов представление о самом себе. Оноас дворим является главным источником раздоров и неполадок между людьми. Более того, оноас дворим является признаком отсутствия у человека понимания того, что каждый из нас создан по образу Вс-вышнего. Виновные в оноас дворим, к сожалению, не видят ни себя ни собеседников в таком свете.

Когда к человеку приходит осознание величия каждого человеческого существа, всё его отношение к другим людям поднимается на более возвышенный уровень. Основные источники перечислены во вступлении к этой книге. Темы в книге расположены в концептуальном порядке. Каждый раздел требует размышлений и самоанализа. Будьте полны решимости применить в жизни то, что вы прочтёте. Для того, чтобы усвоить идеи, почерпнутые из этой книги, перечитайте её несколько раз, пока не обнаружите, что автоматически используете положительные подходы, разговаривая с людьми.

В кратких выводах в конце книги сконцентрирован весь материал в сжатой форме, который будет полезен как общий обзор и быстрое повторение всего прочитанного. Оскорбительные фразы приведены для конкретных иллюстраций самих принципов. Они помогают легче запомнить эти принципы. Но существует, однако, опасность того, что некоторые недобросовестные люди могут использовать их в качестве оружия для оскорбления людей. Наши мудрецы обращали внимание на эту проблему, когда обсуждали различные способы, к которым люди прибегали для финансовых махинаций.

Наверное, предпочтительно не упоминать о них из опасения, что кто-то может злоупотребить этими идеями. Но мудрецы обнародовали методы, которыми пользуются отдельные люди для мошенничества, чтобы показать всем остальным, что именно запрещено делать. Руководствуясь этими принципами, мы привели примеры запрещённых оскорбительных выражений, чтобы показать, что они запрещены к применению в разговорах с людьми. Реакцией многих из вас, дорогие читатели, на многочисленные оскорбительные фразы, приведённые в книге, может быть: «Никто никогда не может сказать таких бесчувственных слов своим ближним!»

К сожалению, существуют люди, которые могут. Даже обычно вежливые и утончённые люди иногда говорят грубые оскорбления или резкие слова, когда они вне себя или в ярости. Есть люди, которые никогда не скажут резкого слова постороннему, но сделают это в адрес своего супруга/супруги, детей, учеников, братьев и сестёр и даже в адрес родителей. Из своего опыта я знаю, что некоторые из тех, кто вначале думал, что примеры, приведённые здесь, слишком экстремальны, впоследствии говорили: «Сейчас, когда я лучше понимаю концепцию оноас дворим, я вижу, что люди, действительно говорят слова, которые могут быть очень огорчительны для других.» Хотим, тем не менее, надеяться, что эта книга окажет влияние на уменьшение оноас дворим в этом мире.

Рабби Зелиг Плискин - Сила слов, или Язык мой — друг мой

Издательство — Исрадон — 320 с.

Герцлия — 2010 г.

ISBN 978-5-94467-084-7

Рабби Зелиг Плискин - Сила слов, или Язык мой — друг мой – Содержание

1. Первоисточники

2. Ущерб, наносимый оноас дворам

3. Классические примеры оноас дворим

4. Общие темы, касающиеся оноас дворим

5. Общие ситуации, когда произносят оноас дворам

6. Некоторые специфические примеры оноас дворим

7.Без употребления слов

8.Высказывания, которые легко можно расценить как оноас дворим

9. Когда оноас дворим особенно огорчает

10. Когда следует быть особенно осторожным

11. Брак

12. Причины, вызывающие оноас дворим

13. Установки, позволяющие предотвратить оноас дворам

14. Дополнительные соображения, которые помогут быть осторожнее в вопросах оноас дворим

15. Оправдания, используемые иногда, чтобы избежать обязанности быть осторожным в вопросах оноас дворим

16. Способы общения, устраняющие оноас дворим

17. Манера общения — ключевой фактор к тому, будут ваши слова расцениваться как оноас дворим, или нет

18. Когда вы делаете замечания

19. Особые ситуации

20. Когда люди оскорбляют

21. Детей нужно учить

22. Избегая оноас дворим

23. Тшува

24. Позитивное использование слова

25. Как справиться с оскорблениями

26. Оскорбляя себя самого

27. Исключения

28. В заключение

Глоссарий

Рабби Зелиг Плискин - Сила слов, или Язык мой — друг мой - Первоисточники

Тора (Ваикра 25:17) запрещает любые формы причинения огорчений словами. Мишна и Талмуд {Бава Меция 58б) рассматривает в деталях запрет против оноас дворим, и ещё больше деталей приводится в Шулхан Арухе, Хогиен Мигипот, 428. А Сефер hаХинух даёт нам общий обзор: «Тора запрещает нам говорить людям то, что причиняет им боль и страдания.» Мудрецы в Талмуде (там же) предоставляют нам детали, служащие примерами этих запретов. Если человек раскаялся в своих грехах, не напоминайте ему об ошибках, которые он совершил в прошлом. Если человек болен, не говорите ему чего-то, что добавит ему боли и огорчений. Если человек хочет купить что-то, не посылайте его туда, где, как вы знаете, не продают то, что он ищет.

Не спрашивайте у продавца стоимость товара, если у вас нет намерений купить. Обо всём этом Тора говорит: «Не досаждайте ближнему своему.» Хинух пишет: «Эта заповедь запрещает нам любыми способами огорчать или вгонять людей в краску.» Мы обязаны быть осторожными, чтобы не оскорбить собеседника даже жестами или намёками. Тора занимает очень строгую позицию, когда речь заходит об оноас дворим, потому что это причиняет людям много страданий. Многих больше беспокоят словесные оскорбления, нежели финансовые потери, как говорят наши мудрецы: ‘Огорчать людей словами гораздо хуже, чем обсчитать их в деньгах. Невозможно перечислить все вероятные способы, которыми один человек может огорчить других людей.

Каждый должен быть максимально осторожным в этом вопросе.» Далее Хинух пишет: «Мы должны быть осторожны, чтобы не огорчать словом даже детей, если только это не необходимо, чтобы научить их правильному поведению. Это относится даже к собственным детям. И человек, осторожный в этом вопросе, проживёт долгую жизнь, полную благословений и почёта.» Хинух делает следующий вывод: «Запрет не относится к тем случаям когда кто-то первым начинает оскорблять вас. Тора не обязывает человека быть бесчувственным, как камень и молчать, когда кто-то проклинает или оскорбляет его. Скорее, Тора приказывает нам держаться подальше от оноас дворим, не заводиться первыми и не оскорблять людей. Как правило, человек, не оскорбляющий других, избегает многих ссор.

Если вы будете крайне осторожны, дабы не огорчить никого словом, тогда единственными людьми, решившими оскорбить вас, будут идиоты. Но ведь никто не станет обращать внимания на то, что говорят идиоты. Даже если чьи-то оскорбления заставляют вас ответить, будьте мудры и отвечайте с умом и тактом. Собеседник не разгневается очень сильно, потому что гнев — это для глупцов. Мы извлекаем следующий урок — нам позволено ответить на оскорбления, исходя из закона, позволяющего нам защищать нашу жизнь и нашу собственность. Когда ваша жизнь в опасности, вам позволено убить того, кто хочет убить вас. Мы не обязаны позволять кому-то причинять нам ущерб и вредить нам.

Нам позволено делать всё, что необходимо для защиты нашей собственности, аналогично, нам позволено сказать обидчику то, что защитит наше собственное достоинство. Тем не менее, есть высокодуховные люди, способные промолчать даже тогда, когда другие их оскорбляют. Наши мудрецы возвеличивают их за их высокий моральный дух.» (Сефер haXunyx, 338). В Сефер Хофец Хаим мы находим следующие слова: «Есть люди, обладающие привычкой оскорблять других, ссылаясь на негативные события, происшедшие с ними в прошлом, или на тёмные пятна в семейной биографии, или из-за отсутствия знаний в Торе, или из-за проблем в работе.

Всё, что возбуждает в человеке гнев или выводит из себя, а у каждого это происходит согласно конкретной ситуации, является нарушением запрета досаждать людям с помощью слов. Это относится даже к случаям, когда посторонних людей нет рядом. Тем более, если такие комментарии были сделаны в присутствии других людей.» (Хофец Хаим, Вступление, Запрет No 13). Даже если ваши слова огорчат или причинят дискомфорт человеку только на одну секунду, это уже нарушение данной заповеди Торы. (Ковец Игрос Хазон Иш т. I, No 211) Это означает, что фраза не должна представлять собой нечто абсолютно ужасающее, чтобы она была расценена как оноас дворим. Даже если обида из-за сказанного будет небольшой и кратковременной, фраза всё равно считается оноас дворим.

Сефер Пеле Йоатц отмечает: «Огорчать людей словами гораздо хуже, чем обсчитывать их в деньгах. Вс־вышний строго карает за оноас дворим. Многие виновны в нарушении этого запрета, потому что не понимают, что именно представляет из себя оноас дворим. Общее правило таково: всё, сказанное вами, что огорчает собеседника, считается оноас дворим. Чтобы запомнить, что же включается в этот запрет, помните слова Мудрецов: (Шаббос, 31а) Всё, что вам неприятно из того, что делается по отношению к вам, не делайте своему ближнему.» Есть люди, которые умеют огорчать других даже с помощью шутки. Это всё равно, что кто-то пустил стрелу в человека, заявляя, что он пошутил. Наказание за такой проступок настолько велико, что этот юмор вернётся обидчику большими невзгодами.

И из-за того, что этот запрет так серьёзен, вам следует быть особенно осторожным, чтобы не нарушить его, ибо люди, порой, очень восприимчивы и огорчаются из-за небольших шуток в свой адрес. Некоторые стараются объяснить свои слова, заявляя, что у них есть право оскорбить другого из-за того, что тот сделал или сказал что-то в их адрес. Они также ошибочно думают, что если один оскорбляет другого шуткой, это не является нарушением запрета на оскорбления. И потому, что они не отдают себе отчёт в том, что это грех, они и не сожалеют об этом. «Важно помнить, что у вас нет прав огорчать словом другого человека, даже если тот поступил плохо по отношению к вам. Уместно попытаться сделать человеку замечание, но это следует делать только если вы чувствуете искреннюю заботу о его благополучии.

Если же вы намерены мстить, вы нарушаете запрет Торы против мщения. Когда Тора велит нам не оскорблять людей, само собой разумеется, что она не должна отдельно предостерегать нас от оскорбления тех, кто пытается нам помочь. Скорее, Тора предупреждает нас не оскорблять даже тех, кто причиняет нам страдания. Если вы оскорбляете человека, используя для этого шутки, вы используете юмор за счёт крови ближнего. Мужу следует быть особенно осторожным, чтобы не огорчить жену словом, так как женщины ударяются в слёзы легче, чем мужчины. (Бава Меция, 59а). Человек должен постоянно стараться сделать так, чтобы другие чувствовали его позитивное отношение к ним, и тогда Вс־вышний будет доволен им» (Пеле Йоатц: раздел оноах).

Мидраш (Ваикра Рабба 33:1) рассказывает, что Рабби Йегуда Ханаси как-то подал к столу язык на праздновании, которое он устроил своим ученикам. Он заметил, что каждый старался выбрать себе кусочек понежнее и помягче. Он использовал эту возможность, чтобы обратить внимание своих учеников на то, что как в еде они выбирают более мягкие части языка, так и в своих речах они должны быть осторожны и выбирать более мягкие слова, не используя те, что пожёстче. В своей Моцей Шаббос лекции на недельную главу Торы мой последний Реббе Йосеф Дов Соловейчик, глава Иешивы Бриск в Иерусалиме, объяснял: Рабби Йегуда Ханаси хотел пояснить этим примером своим ученикам насколько осторожными должны мы быть, чтобы не огорчить никого своими словами.

Он не должен был предостерегать учеников от явного нарушения запрета Торы. Скорее, он дал им наглядную иллюстрацию размеров наших обязательств по законам оноас дворим. Когда Рабби Йегуда Ханаси подал язык к столу, все кусочки были, естественно, съедобны. Тем не менее, поскольку существовала некоторая разница в нежности мяса, каждый предпочёл выбрать себе кусочек помягче. Вот точка зрения Мидраша. Не только явно унижающие и оскорбляющие слова запрещены к употреблению. Но, даже если имеется заметная разница между двумя выражениями, мы обязаны выбрать то, которое будет более приятно собеседнику. Люди чувствительны к словам, и комментарии, подразумевающие лёгкое подтрунивание, могут причинить большие страдания.

Человек должен предвидеть последствия от любого своего высказывания, заключил Рав Йосеф Дов, и быть постоянно начеку, дабы суметь выбрать наиболее мягкий вариант в речи. Этот принцип является ключом ко всей книге. Когда вы разговариваете с людьми, всегда выбирайте слова, которые лучше всего будут восприняты вашими слушателями.