Плохий, Сергей - Врата Европы - История Украины

Вероятно, украинцы имеют такое же право гордиться своим вкладом в мировую историю, как шотландцы и другие народы, у которых не один фолиант посвящен доказательству того, что их предки не раз полностью меняли ход исторических событий. 1 декабря 1991 года жители Украины, проголосовав подавляющим большинством за независимость республики, отправили в архив истории могучий Советский Союз. Произошедшее тогда на Украине и вправду определило дальнейший ход мировой истории. СССР упразднили через неделю после украинского референдума, а президент Соединенных Штатов провозгласил окончательную победу Запада в долгой и тяжелой холодной войне.

После более чем десятилетнего антракта планета снова увидела Украину на экранах телевизоров в ноябре 2004 года, когда центр Киева запестрел оранжевым — тысячи людей требовали честных выборов и добились своего. Оранжевая (чье название послужило примером для еще нескольких “цветных”) стала одной из ряда революций, поколебавших авторитарные режимы от Сербии до Ливана и от Грузии до Киргизии. Такие волнения, хоть и не преобразовали постсоветское пространство, оставили у миллионов его обитателей надежду на то, что перемены рано или поздно все же наступят.

Еще раз украинцы оказались в центре внимания всего мира в ноябре 2013 года, снова заполонив киевские улицы и площади, — на этот раз они выступали за сближение с Евросоюзом. В то время как у наций, уже входивших в это объединение, отношение к нему становилось прохладнее, упорство киевских протестующих, их готовность мерзнуть под открытым небом месяцами вызывали удивление и восторг в Центральной и Западной Европе.

В начале 2014 года эти события неожиданно обернулись трагедией. Праздничную, даже беспечную атмосферу раннего Майдана разрушили столкновения проевропейских демонстрантов с силовиками. Не смущаясь телекамер, снайперы в середине февраля убили и ранили свыше сотни протестующих. Потери среди силовиков составили около десяти человек. Вслед за этим последовал другой удар: Россия в марте аннексировала Крым, затем спровоцировала на востоке Украины “гибридную войну”. В июле того же года боевики с неподконтрольной Украине территории сбили над Донбассом малазийский авиалайнер. Три сотни погибших превратили российско-украинский конфликт в действительно глобальный. Революция и война на Украине существенно повлияли на обстановку в регионе и во всем мире, заставили политиков заговорить о “битве за будущее” Европы, о возвращении холодной войны в те самые страны, где в 1991 году она как будто закончилась.

Плохий, Сергей - Врата Европы - История Украины

Пер. с английского С. Лунина. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2018. — 544 с.

ISBN 978-5-17-095236-6

Плохий, Сергей - Врата Европы - Содержание

Карты

Введение

Раздел 1. Понтийский фронтир

Глава 1. На краю света

Глава 2. Явление славян

Глава 3. Викинги на Днепре

Глава 4. Северная Византия

Глава 5. Ключи от Киева

Глава 6. Монгольский мир

Раздел 2. Восток и Запад: встреча на Днепре

Глава 7. Люблинская уния

Глава 8. Казачество

Глава 9. Восточная Реформация

Глава 10. Казацкая революция

Глава 11. Разделы

Глава 12. Приговор Полтавы

Раздел 3. В объятиях империй

Глава 13. Новые рубежи

Глава 14. Книги Бытия

Глава 15. Прозрачная граница

Глава 16. Набирая ход

Глава 17. Незавершенная революция

Раздел 4. Мировые войны

Глава 18. Рождение нации

Глава 19. Несбывшиеся надежды

Глава 20. Коммунизм и национализм

Глава 21. Сталинская крепость

Глава 22. “Жизненное пространство”

Глава 23. Победители

Раздел 5. На пути к независимости

Глава 24. Советская Украина

Глава 25. Прощай, Ленин!

Глава 26. Майдан Независимости

Глава 27. Цена свободы

Эпилог. Долгое эхо истории

Благодарности

Хронология

Кто есть кто в истории Украины

Список цитированной литературы

Литература по теме

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