Плотников - Онтология

Хрестоматия «Онтология», составленная В. И. Плотниковым, — это масштабный свод фундаментальных текстов, посвященных «первой философии» — учению о бытии. Книга представляет собой тщательно отобранную антологию трудов величайших мыслителей человечества, от античных классиков до философов XX века. Основная цель издания — дать читателю возможность напрямую соприкоснуться с первоисточниками, в которых ставились и решались ключевые вопросы о природе сущего, субстанции, пространстве, времени и месте человека в мироздании.

Структура хрестоматии позволяет проследить эволюцию онтологической мысли через смену исторических эпох. В сборник включены программные тексты Парменида, Платона и Аристотеля, заложивших фундамент метафизики; размышления мыслителей Нового времени (Декарта, Спинозы, Лейбница) о дуализме и монизме; а также сложнейшие построения классического немецкого идеализма и экзистенциально-феноменологические изыскания Хайдеггера и Сартра. Плотников выстраивает материал так, чтобы читатель видел не просто набор цитат, а живой диалог веков о том, что значит «быть».

Особая ценность хрестоматии заключается в методическом аппарате и вступительных статьях, которые помогают ориентироваться в многообразии подходов и терминологических тонкостей. Книга служит незаменимым инструментом для формирования философской культуры, обучая искусству работы с текстом и глубокому категориальному мышлению. Это издание необходимо каждому, кто стремится понять глубинные основания реальности и логику развития человеческого разума в его попытках постичь тайну бытия.

Плотников В.И. – Онтология – Хрестоматия

М.: Академический Проект, 2020. — 832 с.— («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3211-8

Плотников В.И. – Онтология – Хрестоматия – Содержание

Пролог

ЧАСТЬ 1

Тема 1. С ЧЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ НАЧИНАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ? В. Шукшин. «Алеша Бесконвойный» В. Белов. Начало всех начал. Искусство народного слова Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое И. Кант. «Спор факультетов» Об отношениях между факультетами

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА МИФОЛОГИИ И ЕЕ ОЦЕНКА СООРЕМЕННОЙ НАУКОЙ И ФИЛОСОФИЕЙ

Тема 2. ПЕРВОБЫТНАЯ МИФОЛОГИЯ И МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ Мифы и сказки бушменов Э. Эванс-Причард. Колдовство, оракулы и магия у азанде К. Аеви-Строс. Структурная антропология К.Г. Юнг. Архаичный человек

Тема 3. МИФ И ЭПОС Гомер. Илиада А. Боннар. «Илиада» и гуманизм Гомера Геродот. История А.В. Ахутин. Эпический исход С. Вейль. «Илиада» или поэма о Силе

Тема 4. МИФ И ТРАГЕДИЯ Эсхил. Прикованный Прометей Э. Фромм. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов Я. А. Голосовкер. Логика античного мифа Лукиан. Прометей, или Кавказ

Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

Тема 5. МИФОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ Платон. Пир Т.В. Васильева. Афинская школа философии

Тема 6. РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ДИАЛОГЕ РЕЛИГИИ И НАУКИ БИБЛИЯ Вл.Аосский. Догматическое богословие Айзек Азимов. В начале С.А. Левицкий. Классические доказательства Бытия Божия и современная философия Бертран Рассел. Кошмар богослова

Тема 7. НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ В ОБОСНОВАНИИ И РАЗВИТИИ НАУКИ Коперник. О вращениях небесных сфер. Святейшему Повелителю Великому Понтифику Павлу III И.В. Гете. Фауст В. Гейзенберг. Традиция в науке Ч.П.Сноу. Две культуры

Раздел 3. КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ И ОСМЫСЛЕНИИ

Тема 8. ФЕНОМЕН ИСТОРИИ И МЕСТО ФИЛОСОФИИ В СТАНОВЛЕНИИ СТРУКТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ Н.М. Карамзин. История государства Российского В.О. Ключевский. Курс русской истории Л.П. Карсавин. Философия истории

Тема 9. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ НАД ИСТОРИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ И ОПЫТОМ ЛОКАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ Н.М. Карамзин. История государства Российского Л.Н. Гумилев. От Руси к России П.Я. Чаадаев. Философические письма. Письмо первое А.С. Хомяков. Несколько слов о философическом письме И.А. Ильин. Россия есть живой организм

Тема 10. ИДЕАЛИЗИРОВАННАЯ КАРТИНА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ И МЫСЛИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ Эрих Ауэрбах. Об отречении Петра Г.В.Ф. Гегель. Философия истории К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года

Раздел 4. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ СМЫСЛ

Тема 11. ФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СМЫСЛ К. Маркс и Ф. Энгельс. Идеология вообще, немецкая в особенности К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии Н.А. Бердяев. Классический марксизм и марксизм русский

Тема 12. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ОБРАЗ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ И ЕЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОСНОВАНИЕ Г. Гессе. Город О. Шпенглер. Закат Европы А. Дж. Тойнби. Цивилизация перед судом А. Февр. Как жить историей

Тема 13. ФИЛОСОФИЯ О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ Левит К. О смысле истории С.Л. Франк. Свет во тьме К. Ясперс. Единство как смысл и цель истории К. Поппер. Имеет ли история какой-нибудь смысл?

Тема 14. ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ («МЕТАФИЗИКА») В ЕЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБАХ И ФОРМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПБНОВЛЕНИЯ Аристотель. Метафизика. Книга четвертая Книга шестая Р. Декарт. Первоначала философии Э. Гуссерль. Парижские доклады Хайдеггер М. Основные понятия метафизики



ЧАСТЬ 2

Тема 1. Современная духовная ситуация: ее исторические корни и наличные причины К. Лоренц. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества Ю. Бохеньский. Духовная ситуация времени А. Швейцер. Вина философии в закате культуры

Раздел 1. ПУТЬ К СОЗНАНИЮ

Тема 2. Место и роль бессознательного в психике индивида З. Фрейд. «Я» и «Оно» К.Г. Юнг. Структура души М.-Л. фон Франц. Процесс индивидуации

Тема 3. Подсознательное в структуре повседневного бытия индивида и в его психике Э. Фромм. Автоматизирующий конформизм К.Г. Юнг. Один современный миф Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Молот ведьм С.Л. Франк. Непостижимое

Тема 4. Сознание как оформленная в процессе индивидуации связь переживаний, через которую человеку дан мир Х.-Г. Гадамер. Истина и метод Ф.Е. Василюк. Современные представления о переживании В. Дильтей. Переживание и автобиография Э. Эриксон. Идентичность: юность и кризис

Раздел 2. ФОРМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ЖИЗНЕННОГО ОЫБОРА

Тема 5. Житейский выбор и его альтернатива: иметь или быть? Э. Фромм. Иметь или быть? С. Цвейг. Открытие Эльдорадо А. Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости БИБЛИЯ

Тема 6. Критический выбор: не иметь или взять силой? Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание А.Н. Толстой. Не убий Б.П. Вышеславцев. Этика преображенного эроса

Тема 7. Проективный выбор: возврат к орвшлому или прорыв в будущее? Э. Кассирер. Сила метафоры Г.Д. Торо. Уолден, или Жизнь в лесу Дж. Мартин. Телематическое общество. Вызов ближайшего будущего Ж. Эллюль. Технологический блеф

Раздел 3. ИНДИВИД И ФОРМЫ ЕГО ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССОВОГО С030АНИЯ

Тема 8. Феномен индивидуального сознания и мера его внутренней символической зависимости от «массы» других индивидов: МЫ и Я Р. Барт. Воображение знака X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс Г. Гессе. Степной волк А.Н. Толстой. Исповедь

Тема 9. Феномен харизматического сознания и мера причастности к нему подсознания толпы и поведения индивида: МЫ и ОН С. Московичи. Век толп И.К. Фест. Прорыв в большую политику Д. Бонхеффер. Сопротивление и покорность П. Тиллих. Мужество и соучастие

Тема 10. Феномен компаративистского сознания в его отношении к иным формам групповой жизни: ОНИ и МЫ М.С. Федоришин. Диалог мировоззрений В. Цветов. Пятнадцатый камень сада Реандзи Д. Судзуки. Основы Дзэн-буддизма В.Н. Топоров. Пространство культуры и встречи в нем

Раздел 4. СУДЬБА ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ И ПРОЕКТИВНЫХ МИРОВ XX НЕКА

Тема 11. ВЕРА И СУДЬБА ИРРЕАЛЬНЫХ МИРОВ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА Н.В. Гоголь. Шинель Чинция де Лотто. Лествица «Шинели» Ф.М. Достоевский. Великий инквизитор

Тема 12. ВЛАСТЬ И СУДЬБА РЕАЛЬНЫХ МИРОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНДИВИДОВ Ж.-П. Сартр. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность М. Монтень. О раскаянии Ф. Ницше. Так говорил Заратустра X. Арендт. Тоталитаризм у власти

Тема 13. БУНТ И ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ БУНТУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА Э. Светлов. На пороге Нового Завета М. Бубер. Кризис и его проявление М. Хайдеггер. Слова Ницше «Бог мертв» А. Камю. Бунтующий человек

Тема 14. СВОБОДНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕГО И.В. Гете. Природа A. Швейцер. Из моей жизни и мыслей B.Н. Волошинов (М. Бахтин). Знаковое выражение общественной психологии Мохандус К. Ганди. Моя вера в ненасилие Литература для докладов о творческом пути И. Гете, М. Ганаи, А. Швейцера и М. Бахтина:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ