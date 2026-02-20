Плотников - Онтология
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy
Series Gaudeamus (40 books)

Хрестоматия «Онтология», составленная В. И. Плотниковым, — это масштабный свод фундаментальных текстов, посвященных «первой философии» — учению о бытии. Книга представляет собой тщательно отобранную антологию трудов величайших мыслителей человечества, от античных классиков до философов XX века. Основная цель издания — дать читателю возможность напрямую соприкоснуться с первоисточниками, в которых ставились и решались ключевые вопросы о природе сущего, субстанции, пространстве, времени и месте человека в мироздании.

Структура хрестоматии позволяет проследить эволюцию онтологической мысли через смену исторических эпох. В сборник включены программные тексты Парменида, Платона и Аристотеля, заложивших фундамент метафизики; размышления мыслителей Нового времени (Декарта, Спинозы, Лейбница) о дуализме и монизме; а также сложнейшие построения классического немецкого идеализма и экзистенциально-феноменологические изыскания Хайдеггера и Сартра. Плотников выстраивает материал так, чтобы читатель видел не просто набор цитат, а живой диалог веков о том, что значит «быть».

Особая ценность хрестоматии заключается в методическом аппарате и вступительных статьях, которые помогают ориентироваться в многообразии подходов и терминологических тонкостей. Книга служит незаменимым инструментом для формирования философской культуры, обучая искусству работы с текстом и глубокому категориальному мышлению. Это издание необходимо каждому, кто стремится понять глубинные основания реальности и логику развития человеческого разума в его попытках постичь тайну бытия.

Плотников В.И. – Онтология – Хрестоматия

М.: Академический Проект, 2020. — 832 с.— («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3211-8

Плотников В.И. – Онтология – Хрестоматия – Содержание

Пролог

ЧАСТЬ 1

  • Тема 1. С ЧЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ НАЧИНАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ?

    • В. Шукшин. «Алеша Бесконвойный»

    • В. Белов. Начало всех начал. Искусство народного слова

    • Ф. Ницше. Человеческое, слишком человеческое

    • И. Кант. «Спор факультетов»

    • Об отношениях между факультетами

  • Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА МИФОЛОГИИ И ЕЕ ОЦЕНКА СООРЕМЕННОЙ НАУКОЙ И ФИЛОСОФИЕЙ

  • Тема 2. ПЕРВОБЫТНАЯ МИФОЛОГИЯ И МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

    • Мифы и сказки бушменов

    • Э. Эванс-Причард. Колдовство, оракулы и магия у азанде

    • К. Аеви-Строс. Структурная антропология

    • К.Г. Юнг. Архаичный человек

  • Тема 3. МИФ И ЭПОС

    • Гомер. Илиада

    • А. Боннар. «Илиада» и гуманизм Гомера

    • Геродот. История

    • А.В. Ахутин. Эпический исход

    • С. Вейль. «Илиада» или поэма о Силе

  • Тема 4. МИФ И ТРАГЕДИЯ

    • Эсхил. Прикованный Прометей

    • Э. Фромм. Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов

    • Я. А. Голосовкер. Логика античного мифа

    • Лукиан. Прометей, или Кавказ

  • Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

  • Тема 5. МИФОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

    • Платон. Пир

    • Т.В. Васильева. Афинская школа философии

  • Тема 6. РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ДИАЛОГЕ РЕЛИГИИ И НАУКИ

    • БИБЛИЯ

    • Вл.Аосский. Догматическое богословие

    • Айзек Азимов. В начале

    • С.А. Левицкий. Классические доказательства Бытия Божия и современная философия

    • Бертран Рассел. Кошмар богослова

  • Тема 7. НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ В ОБОСНОВАНИИ И РАЗВИТИИ НАУКИ

    • Коперник. О вращениях небесных сфер. Святейшему Повелителю Великому Понтифику Павлу III

    • И.В. Гете. Фауст

    • В. Гейзенберг. Традиция в науке

    • Ч.П.Сноу. Две культуры

  • Раздел 3. КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ И ОСМЫСЛЕНИИ

  • Тема 8. ФЕНОМЕН ИСТОРИИ И МЕСТО ФИЛОСОФИИ В СТАНОВЛЕНИИ СТРУКТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

    • Н.М. Карамзин. История государства Российского

    • В.О. Ключевский. Курс русской истории

    • Л.П. Карсавин. Философия истории

  • Тема 9. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ НАД ИСТОРИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ И ОПЫТОМ ЛОКАЛЬНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

    • Н.М. Карамзин. История государства Российского

    • Л.Н. Гумилев. От Руси к России

    • П.Я. Чаадаев. Философические письма. Письмо первое

    • А.С. Хомяков. Несколько слов о философическом письме

    • И.А. Ильин. Россия есть живой организм

  • Тема 10. ИДЕАЛИЗИРОВАННАЯ КАРТИНА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ И МЫСЛИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ

    • Эрих Ауэрбах. Об отречении Петра

    • Г.В.Ф. Гегель. Философия истории

    • К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года

  • Раздел 4. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ СМЫСЛ

  • Тема 11. ФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СМЫСЛ

    • К. Маркс и Ф. Энгельс. Идеология вообще, немецкая в особенности

    • К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии

    • Н.А. Бердяев. Классический марксизм и марксизм русский

  • Тема 12. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ОБРАЗ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ И ЕЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОСНОВАНИЕ

    • Г. Гессе. Город

    • О. Шпенглер. Закат Европы

    • А. Дж. Тойнби. Цивилизация перед судом

    • А. Февр. Как жить историей

  • Тема 13. ФИЛОСОФИЯ О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ

    • Левит К. О смысле истории

    • С.Л. Франк. Свет во тьме

    • К. Ясперс. Единство как смысл и цель истории

    • К. Поппер. Имеет ли история какой-нибудь смысл?

  • Тема 14. ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ («МЕТАФИЗИКА») В ЕЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБАХ И ФОРМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПБНОВЛЕНИЯ

    • Аристотель. Метафизика. Книга четвертая

    • Книга шестая

    • Р. Декарт. Первоначала философии

    • Э. Гуссерль. Парижские доклады

    • Хайдеггер М. Основные понятия метафизики

ЧАСТЬ 2

  • Тема 1. Современная духовная ситуация: ее исторические корни и наличные причины

    • К. Лоренц. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества

    • Ю. Бохеньский. Духовная ситуация времени

    • А. Швейцер. Вина философии в закате культуры

  • Раздел 1. ПУТЬ К СОЗНАНИЮ

  • Тема 2. Место и роль бессознательного в психике индивида

    • З. Фрейд. «Я» и «Оно»

    • К.Г. Юнг. Структура души

    • М.-Л. фон Франц. Процесс индивидуации

  • Тема 3. Подсознательное в структуре повседневного бытия индивида и в его психике

    • Э. Фромм. Автоматизирующий конформизм

    • К.Г. Юнг. Один современный миф

    • Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Молот ведьм

    • С.Л. Франк. Непостижимое

  • Тема 4. Сознание как оформленная в процессе индивидуации связь переживаний, через которую человеку дан мир

    • Х.-Г. Гадамер. Истина и метод

    • Ф.Е. Василюк. Современные представления о переживании

    • В. Дильтей. Переживание и автобиография

    • Э. Эриксон. Идентичность: юность и кризис

  • Раздел 2. ФОРМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ЖИЗНЕННОГО ОЫБОРА

  • Тема 5. Житейский выбор и его альтернатива: иметь или быть?

    • Э. Фромм. Иметь или быть?

    • С. Цвейг. Открытие Эльдорадо

    • А. Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости

    • БИБЛИЯ

  • Тема 6. Критический выбор: не иметь или взять силой?

    • Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание

    • А.Н. Толстой. Не убий

    • Б.П. Вышеславцев. Этика преображенного эроса

  • Тема 7. Проективный выбор: возврат к орвшлому или прорыв в будущее?

    • Э. Кассирер. Сила метафоры

    • Г.Д. Торо. Уолден, или Жизнь в лесу

    • Дж. Мартин. Телематическое общество. Вызов ближайшего будущего

    • Ж. Эллюль. Технологический блеф

  • Раздел 3. ИНДИВИД И ФОРМЫ ЕГО ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССОВОГО С030АНИЯ

  • Тема 8. Феномен индивидуального сознания и мера его внутренней символической зависимости от «массы» других индивидов: МЫ и Я

    • Р. Барт. Воображение знака

    • X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс

    • Г. Гессе. Степной волк

    • А.Н. Толстой. Исповедь

  • Тема 9. Феномен харизматического сознания и мера причастности к нему подсознания толпы и поведения индивида: МЫ и ОН

    • С. Московичи. Век толп

    • И.К. Фест. Прорыв в большую политику

    • Д. Бонхеффер. Сопротивление и покорность

    • П. Тиллих. Мужество и соучастие

  • Тема 10. Феномен компаративистского сознания в его отношении к иным формам групповой жизни: ОНИ и МЫ

    • М.С. Федоришин. Диалог мировоззрений

    • В. Цветов. Пятнадцатый камень сада Реандзи

    • Д. Судзуки. Основы Дзэн-буддизма

    • В.Н. Топоров. Пространство культуры и встречи в нем

  • Раздел 4. СУДЬБА ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ И ПРОЕКТИВНЫХ МИРОВ XX НЕКА

  • Тема 11. ВЕРА И СУДЬБА ИРРЕАЛЬНЫХ МИРОВ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

    • Н.В. Гоголь. Шинель

    • Чинция де Лотто. Лествица «Шинели»

    • Ф.М. Достоевский. Великий инквизитор

  • Тема 12. ВЛАСТЬ И СУДЬБА РЕАЛЬНЫХ МИРОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНДИВИДОВ

    • Ж.-П. Сартр. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность

    • М. Монтень. О раскаянии

    • Ф. Ницше. Так говорил Заратустра

    • X. Арендт. Тоталитаризм у власти

  • Тема 13. БУНТ И ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ БУНТУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

    • Э. Светлов. На пороге Нового Завета

    • М. Бубер. Кризис и его проявление

    • М. Хайдеггер. Слова Ницше «Бог мертв»

    • А. Камю. Бунтующий человек

  • Тема 14. СВОБОДНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕГО

    • И.В. Гете. Природа

    • A. Швейцер. Из моей жизни и мыслей

    • B.Н. Волошинов (М. Бахтин). Знаковое выражение общественной психологии

    • Мохандус К. Ганди. Моя вера в ненасилие

    • Литература для докладов о творческом пути И. Гете, М. Ганаи, А. Швейцера и М. Бахтина:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

