Пробуждение интереса к реформатскому учению с начала 1960 привело к восстановлению многих важных библейских доктрин. Некоторыми из них являются всевластие Бога, абсолютный авторитет Писания во всех вопросах веры и жизни, спасение по благодати через веру в Иисуса Христа, уникальность и самостоятельность поместной церкви и превосходство проповеди. Эти доктрины были либо пренебрегаемы, либо искажены среди евангельских христиан. Тем не менее, эти истины могущественно проявлялись Богом в прошлом и были любимы ранними поколениями христиан.

Возрождение этих доктрин вернуло жизненные силы старым кальвинистским церквам и привело к основанию новых общин. По большому счету, самую большую выгоду от этого возрождения реформатского учения извлекли пресвитериане и баптисты. Большинство из последних стали известны как «реформатские баптисты»: они придерживались исповедания веры частных баптистов 1689 года как доктринальной основы своих церквей. Реформатские баптисты могут справедливо утверждать, что они являются истинными наследниками Реформации XVI столетия и прямыми потомками частных баптистов XVII столетия пуританской эры. Но, в конце концов, важна наследственность в вопросах веры, а не церковной наследственности или исторической преемственности.

Наряду с заметным ростом и единством среди реформатских баптистов также возникли и отличия в экклезиологии (то есть в учении о церкви). Существуют также отличия и в других доктринах. Например, в эсхатологии (учении о конечных судьбах мира и человека) существуют отличия в отношении премилленаризма, постмилленаризма, амилленаризма, или диспенсационализма. Затем существуют вопросы в отношении того, имеет ли нравственный закон значимость для современных христиан, должны ли хлебопреломление и членство в церкви быть открыты для всех. Также продолжаются дебаты и в отношении того, возникли ли реформатские баптисты в XVII столетии или являются потомками неразрывной линии «баптистов», ведущей свой род от анабаптистов, вальденсов, донатистов вплоть до апостольских времен. Подвергалось сомнению даже само название «реформатские баптисты».

Некоторые из этих отличий относительно незначительны и не должны быть предметом нарушения единства среди общин реформатских баптистов. Другие вопросы имеют большую важность. Неспособность придерживаться их приведет к тому, что церковь будет справедливо осуждаться не только другими реформатскими баптистами, но также и более широкими консервативными кругами церквей. Необходимо заметить, что можно придерживаться либо слишком малого, либо слишком много, чтобы соответствовать названию «реформатский баптист». Две границы не обязательно находятся рядом друг с другом. Где начинается одна и заканчивается другая, конечно, является спорным вопросом.

Предполагается, что реформатские баптисты в своем большинстве едины в отношении сотериологии (то есть учения о спасении). Для человека они являются кальвинистами, придерживающимися хорошо известных «пяти пунктов» кальвинизма, часто известных как доктрины о благодати. Немногие из них будут считать себя сторонниками «четырех пунктов» или «четырех с половиной пунктов». Тем не менее, будучи едиными в вопросе сотериологии, к сожалению, у них нет подобного единства в области экклезиологии. О церковном управлении реформатских баптистов можно сказать лишь то, что они принимают крещение по вере и независимость поместной церкви.