Щиро віруючий християнин знає, що власними зусиллями не зможе перемогти світ, в якому живе, а силою Духа Святого, Який проживає в ньому, він завжди може бути переможцем. Дух Святий не тільки наша сила, але й наш Утішитель, наш Наставник, наш Свідок того, що ми належимо Христові і будемо царювати з Ним навіки. Проте зустрічаються розбіжності щодо того, як Дух Святий діє в людині. Деколи виникають суперечки в питаннях, що торкаються Духа Святого, наприклад: чи є різниця між хрещенням Духом і сповненням Духом ? Чи повинен віруючий чекати хрещення Духом ?

Чи повинні всі, що мають Духа, творити чудеса і говорити мовами ? Чи всі віруючі отримують дари духовні ? Чи всі дари, що описані при народженні першоапостольської церкви, діють сьогодні ? Як християни повинні взагалі ставитися до дарів духовних ? Для віруючих, які не мають доступу до історичних джерел, Біблійних посібників, коментарів духовних авторів, буває нелегко відповісти на такі питання. Мета цієї статті - допомогти їм отримати більш ясне поняття про те, що говорить Біблія про Дух Святий, про Його чудесні дії і Його дари для Церкви сьогодні.

Віктор Побєдоносцев - Дух святий і дари духовні

Всеукраїнський Союз Об’єднань євангельських християн-баптистів, Київ

Віктор Побєдоносцев - Дух святий і дари духовні - Зміст

Частина перша: ДУХ СВЯТИЙ

I. Зішестя Духа Святого на Церкву

II. Дії Духа Святого

Частина друга: ПРО ДАРИ ЗНАМЕН

I. "Забуті" дари знамен

II. Дар уздоровлення

ІII. Дар мов

Частина третя: ПРО ДАРИ СЛОВА І СЛУЖІННЯ

I. Визначення дарів духовних

II. Ціль дарів духовних

III. Наше відношення до дарів духовних

Конспект