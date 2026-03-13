Подберезский - Евангельские христиане России о себе и о мире

Книга Игоря Витальевича Подберезского «Евангельские христиане России о себе и о мире» представляет собой глубокое социокультурное и богословское исследование самосознания одной из наиболее динамичных ветвей российского протестантизма. Автор ставит задачу проанализировать, как евангельские верующие воспринимают свою идентичность, историю и миссию в контексте современной России. Основная идея произведения заключается в том, что евангельское движение в России — это не «чужеродный импорт», а укорененное явление с уникальным внутренним миром, которое пытается найти баланс между верностью библейским принципам и активным участием в жизни гражданского общества.

Содержательная часть монографии базируется на богатом эмпирическом материале, включая интервью, опросы и анализ церковной публицистики. Подберезский детально исследует отношение верующих к таким фундаментальным вопросам, как государственная власть, патриотизм, социальное служение и межконфессиональный диалог. Особое внимание уделяется тому, как евангельские христиане конструируют свой образ «идеального гражданина» и как их эсхатологические ожидания влияют на повседневную этику и отношение к труду. Книга также затрагивает проблемы внутренней трансформации общин в постсоветский период, когда на смену закрытому «катакомбному» мышлению приходит необходимость открытого свидетельства в плюралистическом мире.

Текст написан в аналитическом и вместе с тем уважительном стиле, сочетающем научную строгость с глубоким пониманием предмета исследования изнутри. Будучи известным филологом и религиоведом, Подберезский мастерски вскрывает пласты смыслов, которые часто остаются незамеченными внешними наблюдателями, превращая книгу в своего рода зеркало для самого евангельского сообщества. Работа служит важным ресурсом для социологов, историков и всех, кто хочет понять специфику протестантской этики в российских реалиях. Это чтение помогает преодолеть стереотипы и увидеть в евангельских христианах значимую часть современного культурного и духовного пейзажа страны.

Москва: Христианский религиозный центр «Протестант», 2008. – 554 с.

ISBN 978-5-902039-02-0

Подберезский И. В. - Евангельские христиане России о себе и о мире – Содержание

От автора

I. Вызовы времени

О плюрализме

О либерализме

О секуляризации

О гуманизме

Об экуменизме

Куда ведет тропа Деворы?

II. Новые теологии, старые проблемы

« Открытая теология »

Нейротеология

Теология преуспевания: о богатстве и бедности

Трудовая этика

Постхристианская Европа?

III. Отечественные обыкновения

Обида и ее аналоги

О широте натуры

Мир как заговор

Цирк, да и только

Где кому молиться

Словесное творчество и вера

О смертной казни

IV. Жизнь баптистская