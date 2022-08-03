Мы часто говорим о присутствии Христа в нас, но на чем мы строим нашу корпоративную христианскую идентичность? Существовало ли когда-либо общее чувство англиканской идентичности? И, если ответом является «да», то на чем оно основывалось? На королевском диктате, символах веры и конфессиональных изложениях веры, литургии, общении с Кентерберийским престолом, общей истории и зданиях, на каком-то типе национальной «души» или на особом образе богословской мысли, интерпретации Писания или церковного бытия?..

Однако, этот предмет имеет более широкое значение для всей Церкви Христовой. Если Англиканство и могло что-то предложить христианскому миру в целом, то, без сомнения, одной из этих вещей была его модель совместного бытия, позволявшая христианам, имеющим разногласия по многим вопросам, тем не менее чувствовать, что они вместе принадлежат как к местной, так и национальной, и Кафолической (Соборной) Церкви. И даже если - в виду исторической специфичности и природы Англиканства - это чувство общей принадлежности было утеряно, оно способно напомнить христианам, принадлежащим к традициям с более сильным чувством своей идентичности, места и более строгими институциональными структурами, что Христос всегда будет больше, чем все наши традиции, и что мы, в конце концов, принадлежим Ему, Ему и всем, кто пребывает в Нем.

Посему, я благодарен авторам этой книги за помощь в многостороннем осмыслении того, чем была англиканская идентичность, чем она является и как она могла бы выглядеть.

Преподобный каноник Малколм Роджерс, капеллан Свято-Андреевского прихода Церкви Англии в Москве, Апокрисариос Архиепископа Кентерберийского при Патриархе Московском и всея Руси

Колин Подмор, Кэтерин Магдален Прайс, Иван Андреевич Фадеев - Magnum Ignotum. Том 6: Англиканство

(Серия: «Библиотека сайта “Terra Religiosa”». Вып. 10)

М.: Филинъ, 2018. - 168 с.

ISBN: 978-5-9216-0580-0

Колин Подмор, Кэтерин Магдален Прайс, Иван Андреевич Фадеев - Magnum Ignotum. Том 6: Англиканство - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ (М. Роджерс)

Глава 1. ‘WHAT’S IN A NAME!’: ПОНЯТИЯ ANGLICAN И ANGLICANISM В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ (САМО)ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕРКВИ АНГЛИИ И ЦЕРКВЕЙ АНГЛИКАНСКОГО СООБЩЕСТВА (И. А. Фадеев)

Глава 2. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРУЯ АНГЛИКАНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ. ЧТО МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ ОБ АНГЛИКАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО «АНГЛИКАНСКОГО ЗАВЕТА» И ЕГО ПРОВАЛА? (К. М. Прайс)

Глава 3. ПОВЕСТЬ О ДВУХ ЦЕРКВЯХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭККЛЕСИОЛОГИИ ЕПИСКОПАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ И ЦЕРКВИ АНГЛИИ (К. Подмор)

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА (И. П. Давыдов)

ОГЛАВЛЕНИЕ