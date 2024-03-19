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Подосинов Александр Васильевич - Ex oriente lux!

Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! - Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Religious Studies Atheism
Series Эпохи. Всемирная история. Исследования (1 book)
Чтобы сразу обозначить круг тем, которым посвящена эта книга, перечислю несколько вопросов, ответы на которые не столь очевидны и которые, в частности, я пытаюсь рассмотреть в данном исследовании.
Двенадцать «почему»
Почему для древних китайцев священной страной света считался юг, а для их соседей — древних индийцев — север?
Почему Конфуцию показалось предвестием большого неблагополучия в Поднебесной то обстоятельство, что при встрече вице-ре- гента с императором последний стоял, обратившись лицом к северу?
Почему от Индии до Италии было распространено убеждение, что боги живут на вершинах гор, расположенных на севере, а народы Северной Евразии от кельтов до славян и тюрков помещали на севере царство мертвых?
Почему женщины застегивают одежду на одну сторону, а мужчины на другую и какое отношение этот факт имеет к движению небесной сферы, которое наблюдали еще в глубокой древности?
Почему иногда в христианских храмах женщины стоят слева от алтаря, а мужчины справа и причем здесь философия пифагореизма?
Что заставляло египетского фараона в сопровождении жрецов ждать ночью восхода утренней звезды, чтобы в ее слабых лучах определить с помощью специального шнура, жрецов и даже богини ось будущего храма?
Почему древние греки хоронили умерших, как правило, головой к востоку, индийцы — к югу, христиане — к западу, а мусульмане — в сторону Мекки?
Почему на современных стадионах и ипподромах бегуны и всадники бегут и скачут по кругу против часовой стрелки и какое отношение это направление имеет к похоронам Патрокла, описанным в «Илиаде» Гомера?
Как по ориентации фундамента разрушенного христианского храма узнать, какому святому был изначально посвящен храм?
Какой смысл скрывается в извечных символах древних культур — кресте и свастике?
Почему при обряде христианского крещения следует сначала обратиться на запад и отвергнуть власть сатаны, а потом повернуться на восток и признать над собой власть Бога?
Почему название «Йемен» и название индийской провинции «Декан» означают «правый» и «южный»; для кого и почему эти страны находились справа и на юге?
На эти и многие другие интересные вопросы можно ответить или попытаться ответить, изучая историю пространственных представлений (картину мира) в древних культурах и более конкретно — теорию и практику ориентации по странам света. Этой проблеме, которая, как можно видеть по приведенным выше вопросам, затрагивает многие сферы жизни, и посвящена данная книга.

Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! - Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024. — 764 с. — (Эпохи. Всемирная история. Исследования).
ISBN 978-5-98426-225-5

Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! – Содержание

Предисловие
  • Двенадцать «почему»
  • История одного предсказания
  • Слова благодарности
Предисловие ко 2-му изданию
Введение в проблему
  • Ex oriente lux
  • Страны света в архаической картине мира
  • Сакральный характер ориентации
  • К историографии вопроса
  • Причины противоречий
  • Терминологические проблемы
  • Задачи исследования
  • Хронологические и территориальные рамки
  • Источниковая база
  • Методология исследования
  • Структура работы
  • Культурно-историческое значение исследований пространственной ориентации
Часть I Ориентационные системы древних культур (критический обзор)
ДРЕВНИЙ ВОСТОК
  • Глава 1. Китай
    • Общие замечания
    • Символический параллелизм стран света в связи с китайской астрологией
    • Юг как священное направление
    • Северная ориентация
    • Солярная ориентация
    • Правое и левое
    • Ориентация по странам света в китайском костюме
    • Направление культовых действий
    • Ориентация погребального обряда
    • Ориентация городов
    • Ориентация дворцов и жилищ
    • Ориентация храмов
    • Календарь
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 2. Индия
    • Общие замечания
    • Восточная (солярная) ориентация
    • Другие страны света
    • Правое и левое
    • Ориентация культовых действий
    • Ориентация при похоронном обряде
    • Ориентация алтарей и храмов
    • Ориентация ритуала в древнеиндийском театре ПО
    • Символика стран света
    • Ориентация городов и жилищ
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 3. Иран
    • Общие замечания
    • Южная ориентация
    • Северная ориентация
    • Солярная (восточная) ориентация
    • Ориентация алтарей и храмов
    • Ориентация в культе Митры
    • Ориентация погребений
    • Ориентация городов и дворцов
    • Цветовая символика
    • Заключение
  • Глава 4. Месопотамия
    • Общие замечания
    • Ориентация по ветрам
    • Южная ориентация
    • Восточная ориентация
    • Северная ориентация
    • Ориентация храмов
    • Направление молитвы и других культовых действий
    • Астрологическая география
    • Ориентация погребений
    • Ориентация городов и дворцов
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 5. Египет
    • Общие замечания
    • Страны света и символическая классификация
    • Южная ориентация
    • Восточная ориентация
    • Северная ориентация
    • Западная ориентация
    • Ориентация храмов
    • Направление молитвы и других культовых действий
    • Ориентация погребений
    • Ориентация пирамид
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 6. Иудея
    • Общие замечания
    • Восточная ориентация
    • Северная ориентация
    • Юг и запад
    • Ориентация храма Соломона
    • Ориентация синагог
    • Направление молитвы и других культовых действий
    • Зооантропоморфная и цветовая символика стран света
    • Ориентация погребений
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 7. Манихеи и мандеи
    • Общие замечания
    • Манихеи
    • Мандеи
КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ
  • Глава 8. Греция
    • Общие замечания
    • Северная ориентация
    • Восточная ориентация
    • Правое и левое в ритуальном движении по кругу
    • Ориентация храмов
    • Направление молитвы и других культовых действий
    • Ориентация городов и прочих светских сооружений
    • Ориентация в астрологической магии
    • Ориентация погребений
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 9. Этрурия и Рим
    • Общие замечания
    • Ориентация templum
    • Ориентация лимитации
    • Левое и правое
    • Ориентация модели печени из Пьяченцы
    • Ориентация храмов
    • Памятники
    • Ориентация при молитве
    • Символика числа и цвета в цирковых скачках
    • Ориентация погребального обряда
    • Ориентация римских карт
    • Заключение
ВЕЛИКИЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
  • Глава 10. Буддизм
    • Общие замечания
    • Космология и символическая классификация стран света
    • Север как сакральная сторона
    • Почитание западной страны света
    • Восток в картине мира
    • Мандалы
    • Ступы и храмы
    • Заключение
  • Глава 11. Христианство
    • Общие замечания
    • Ориентация культовых действий
    • Крещение
    • Направление молитвы
    • Особенности молитвы в церкви
    • Распределение внутреннего пространства церкви
    • Ориентация культовых зданий Церкви
    • Баптистерии
    • Прочие сооружения
    • Ориентация погребенных
    • Страны света в системе символической классификации
    • «Четыре животных» евангелистов
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 12. Ислам
    • Общие замечания
    • Арабские доисламские представления
    • Ориентация храма Каабы в Мекке: от языческого храма к мусульманской святыне
    • Ориентация «киблы» в исламе
    • Ориентация мечетей и культовых действий
    • Ориентация в астрологической географии
    • Ориентация карт
    • Заключение
НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
  • Глава 13. Кельты
    • Общие замечания
    • Восточная ориентация
    • Ориентация храмов
    • Ориентация погребений
    • Заключение
  • Глава 14. Германцы
    • Общие замечания
    • Страны света в языке и мифологии
    • Движение слева направо
    • Зооантропоморфная символика стран света
    • Ориентация храмов
    • Ориентация погребений
    • Особенности древнескандинавской ориентации по странам света.
    • Заключение
  • Глава 15. Славяне
    • Общие замечания
    • Восточная и западная ориентация
    • Северная и южная ориентация
    • Правое и левое
    • Ориентация «Десны»
    • Цветовая символика
    • Ориентация культовых сооружений и храмов
    • Ориентация города
    • Ориентация жилищ
    • Ориентация погребений
    • Христианская ориентация в Древней Руси
    • Ориентация карт
    • Заключение
  • Глава 16. финно-угры
    • Общие замечания
    • Правое и левое
    • Культовые площадки
    • Ориентация жилища
    • Ориентация погребений
    • Заключение
  • Глава 17. Тюрки, монголы и другие народы Сибири. Сибирское шаманство
    • Общие замечания
    • Восточная ориентация
    • Южная ориентация
    • Северная ориентация
    • Ориентация по принципу «верх-низ»
    • Значение правой и левой стороны
    • Цветовая символика
    • Направление молитвы и других культовых действий
    • Ориентация жилищ
    • Ориентация поселений и городов
    • Ориентация погребений
    • Ориентация карты
    • Заключение
    • Сибирское шаманство
Часть II. Сравнительно-исторический и историкоантропологический анализ древних ориентационных систем
  • Общие замечания
  • Ориентация и ритуал
  • Глава 1. Постижение пространства: центр и ориентиры
    • От Хаоса к Космосу: первичная организация пространства
    • Axis mundi (центр и ось мира)
    • Дуализм в восприятии пространства
    • 2x2 = 4: четырехчастный мир
    • ΒΙΟΣ, ΨΥΧΗ, ΚΟΣΜΟΣ, SOCIUM
    • Символы и модели сакрального пространства
    • Квадрат и круг
    • Крест
    • Свастика
    • Мандала
    • Аабиринт
    • Мир как тело (антропоморфизм космоса)
  • Глава 2. Страны света в системе символической классификации
    • Общие замечания
    • Страны света в системе бинарной классификации
    • Правое и левое в картине мира
    • Ритуальное движение по ходу солнца и против
    • Четырех- и пятичленные классификации
    • Страны света и числовая символика
    • Зооантропоморфная символика стран света в рамках трех- и четырехчленной классификации
    • Цветовая символика стран света
  • Глава 3. Священное направление
    • Общие замечания
    • Как рождались названия стран света?
    • Существовала ли одна «общенациональная» ориентация?
    • «Роза ветров» в ориентационной практике древних народов
    • Восток
    • Юг
    • Запад
    • Север
    • Ориентация и широтный горный пояс Евразии
    • Ориентация и космология
    • Ориентация и астрология
  • Глава 4. Храм как модель космоса
    • Общие замечания
    • Идея храма
    • Ориентация храма
    • Церемонии основания храма
    • Храм и культовые действия: единство храмовой архитектуры, теологии и литургии
  • Глава 5. Сакральная ориентация «светских» объектов
    • Общие замечания
    • Ориентация частей страны
    • Ориентация города, поселения, военного лагеря
    • Царский дворец — проекция космического порядка
    • Дом как храм
  • Глава 6. Ориентация погребений и погребенных
    • Общие замечания
    • Способы погребения
    • Локализация царства мертвых
    • Связь ориентации погребения с представлениями о загробной жизни
  • Глава 7. Геокартографическая ориентация
    • Общие замечания
    • От космологии к географии (от космограммы к карте мира)
    • Ориентация древних карт
    • Китай
    • Индия
    • Месопотамия
    • Египет
    • Классическая античность
    • Буддизм
    • Христианство
    • Ислам
    • Карта и текст в древних культурах: две системы геокартографического восприятия пространства
    • Первичная система ориентации (хорографическая)
    • Вторичная система ориентации
    • Значение картографии в архаических обществах
  • Глава 8. «Тетр1ит» и «1етри$»: пространство и время в архаической картине мира
    • Общие замечания
    • Движение Солнца как общая мера времени и пространства
    • Влияние на ориентацию по странам света движения Луны
    • Прошлое, настоящее и будущее в пространственном выражении.. .
  • Глава 9. Homo sapiens и архетипы восприятия пространства
Выводы
Библиография
  • Список сокращений
Литература
Список иллюстраций
Summary
Views 297
Rating 5.0 / 5
Added 19.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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