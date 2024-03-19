Подосинов Александр Васильевич - Ex oriente lux!
Чтобы сразу обозначить круг тем, которым посвящена эта книга, перечислю несколько вопросов, ответы на которые не столь очевидны и которые, в частности, я пытаюсь рассмотреть в данном исследовании.
Двенадцать «почему»
Почему для древних китайцев священной страной света считался юг, а для их соседей — древних индийцев — север?
Почему Конфуцию показалось предвестием большого неблагополучия в Поднебесной то обстоятельство, что при встрече вице-ре- гента с императором последний стоял, обратившись лицом к северу?
Почему от Индии до Италии было распространено убеждение, что боги живут на вершинах гор, расположенных на севере, а народы Северной Евразии от кельтов до славян и тюрков помещали на севере царство мертвых?
Почему женщины застегивают одежду на одну сторону, а мужчины на другую и какое отношение этот факт имеет к движению небесной сферы, которое наблюдали еще в глубокой древности?
Почему иногда в христианских храмах женщины стоят слева от алтаря, а мужчины справа и причем здесь философия пифагореизма?
Что заставляло египетского фараона в сопровождении жрецов ждать ночью восхода утренней звезды, чтобы в ее слабых лучах определить с помощью специального шнура, жрецов и даже богини ось будущего храма?
Почему древние греки хоронили умерших, как правило, головой к востоку, индийцы — к югу, христиане — к западу, а мусульмане — в сторону Мекки?
Почему на современных стадионах и ипподромах бегуны и всадники бегут и скачут по кругу против часовой стрелки и какое отношение это направление имеет к похоронам Патрокла, описанным в «Илиаде» Гомера?
Как по ориентации фундамента разрушенного христианского храма узнать, какому святому был изначально посвящен храм?
Какой смысл скрывается в извечных символах древних культур — кресте и свастике?
Почему при обряде христианского крещения следует сначала обратиться на запад и отвергнуть власть сатаны, а потом повернуться на восток и признать над собой власть Бога?
Почему название «Йемен» и название индийской провинции «Декан» означают «правый» и «южный»; для кого и почему эти страны находились справа и на юге?
На эти и многие другие интересные вопросы можно ответить или попытаться ответить, изучая историю пространственных представлений (картину мира) в древних культурах и более конкретно — теорию и практику ориентации по странам света. Этой проблеме, которая, как можно видеть по приведенным выше вопросам, затрагивает многие сферы жизни, и посвящена данная книга.
Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! - Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии
2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024. — 764 с. — (Эпохи. Всемирная история. Исследования).
ISBN 978-5-98426-225-5
Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! – Содержание
Предисловие
- Двенадцать «почему»
- История одного предсказания
- Слова благодарности
Предисловие ко 2-му изданию
Введение в проблему
- Ex oriente lux
- Страны света в архаической картине мира
- Сакральный характер ориентации
- К историографии вопроса
- Причины противоречий
- Терминологические проблемы
- Задачи исследования
- Хронологические и территориальные рамки
- Источниковая база
- Методология исследования
- Структура работы
- Культурно-историческое значение исследований пространственной ориентации
Часть I Ориентационные системы древних культур (критический обзор)
ДРЕВНИЙ ВОСТОК
-
Глава 1. Китай
- Общие замечания
- Символический параллелизм стран света в связи с китайской астрологией
- Юг как священное направление
- Северная ориентация
- Солярная ориентация
- Правое и левое
- Ориентация по странам света в китайском костюме
- Направление культовых действий
- Ориентация погребального обряда
- Ориентация городов
- Ориентация дворцов и жилищ
- Ориентация храмов
- Календарь
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 2. Индия
- Общие замечания
- Восточная (солярная) ориентация
- Другие страны света
- Правое и левое
- Ориентация культовых действий
- Ориентация при похоронном обряде
- Ориентация алтарей и храмов
- Ориентация ритуала в древнеиндийском театре ПО
- Символика стран света
- Ориентация городов и жилищ
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 3. Иран
- Общие замечания
- Южная ориентация
- Северная ориентация
- Солярная (восточная) ориентация
- Ориентация алтарей и храмов
- Ориентация в культе Митры
- Ориентация погребений
- Ориентация городов и дворцов
- Цветовая символика
- Заключение
-
Глава 4. Месопотамия
- Общие замечания
- Ориентация по ветрам
- Южная ориентация
- Восточная ориентация
- Северная ориентация
- Ориентация храмов
- Направление молитвы и других культовых действий
- Астрологическая география
- Ориентация погребений
- Ориентация городов и дворцов
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 5. Египет
- Общие замечания
- Страны света и символическая классификация
- Южная ориентация
- Восточная ориентация
- Северная ориентация
- Западная ориентация
- Ориентация храмов
- Направление молитвы и других культовых действий
- Ориентация погребений
- Ориентация пирамид
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 6. Иудея
- Общие замечания
- Восточная ориентация
- Северная ориентация
- Юг и запад
- Ориентация храма Соломона
- Ориентация синагог
- Направление молитвы и других культовых действий
- Зооантропоморфная и цветовая символика стран света
- Ориентация погребений
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 7. Манихеи и мандеи
- Общие замечания
- Манихеи
- Мандеи
КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ
-
Глава 8. Греция
- Общие замечания
- Северная ориентация
- Восточная ориентация
- Правое и левое в ритуальном движении по кругу
- Ориентация храмов
- Направление молитвы и других культовых действий
- Ориентация городов и прочих светских сооружений
- Ориентация в астрологической магии
- Ориентация погребений
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 9. Этрурия и Рим
- Общие замечания
- Ориентация templum
- Ориентация лимитации
- Левое и правое
- Ориентация модели печени из Пьяченцы
- Ориентация храмов
- Памятники
- Ориентация при молитве
- Символика числа и цвета в цирковых скачках
- Ориентация погребального обряда
- Ориентация римских карт
- Заключение
ВЕЛИКИЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
-
Глава 10. Буддизм
- Общие замечания
- Космология и символическая классификация стран света
- Север как сакральная сторона
- Почитание западной страны света
- Восток в картине мира
- Мандалы
- Ступы и храмы
- Заключение
-
Глава 11. Христианство
- Общие замечания
- Ориентация культовых действий
- Крещение
- Направление молитвы
- Особенности молитвы в церкви
- Распределение внутреннего пространства церкви
- Ориентация культовых зданий Церкви
- Баптистерии
- Прочие сооружения
- Ориентация погребенных
- Страны света в системе символической классификации
- «Четыре животных» евангелистов
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 12. Ислам
- Общие замечания
- Арабские доисламские представления
- Ориентация храма Каабы в Мекке: от языческого храма к мусульманской святыне
- Ориентация «киблы» в исламе
- Ориентация мечетей и культовых действий
- Ориентация в астрологической географии
- Ориентация карт
- Заключение
НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
-
Глава 13. Кельты
- Общие замечания
- Восточная ориентация
- Ориентация храмов
- Ориентация погребений
- Заключение
-
Глава 14. Германцы
- Общие замечания
- Страны света в языке и мифологии
- Движение слева направо
- Зооантропоморфная символика стран света
- Ориентация храмов
- Ориентация погребений
- Особенности древнескандинавской ориентации по странам света.
- Заключение
-
Глава 15. Славяне
- Общие замечания
- Восточная и западная ориентация
- Северная и южная ориентация
- Правое и левое
- Ориентация «Десны»
- Цветовая символика
- Ориентация культовых сооружений и храмов
- Ориентация города
- Ориентация жилищ
- Ориентация погребений
- Христианская ориентация в Древней Руси
- Ориентация карт
- Заключение
-
Глава 16. финно-угры
- Общие замечания
- Правое и левое
- Культовые площадки
- Ориентация жилища
- Ориентация погребений
- Заключение
-
Глава 17. Тюрки, монголы и другие народы Сибири. Сибирское шаманство
- Общие замечания
- Восточная ориентация
- Южная ориентация
- Северная ориентация
- Ориентация по принципу «верх-низ»
- Значение правой и левой стороны
- Цветовая символика
- Направление молитвы и других культовых действий
- Ориентация жилищ
- Ориентация поселений и городов
- Ориентация погребений
- Ориентация карты
- Заключение
- Сибирское шаманство
Часть II. Сравнительно-исторический и историкоантропологический анализ древних ориентационных систем
- Общие замечания
- Ориентация и ритуал
-
Глава 1. Постижение пространства: центр и ориентиры
- От Хаоса к Космосу: первичная организация пространства
- Axis mundi (центр и ось мира)
- Дуализм в восприятии пространства
- 2x2 = 4: четырехчастный мир
- ΒΙΟΣ, ΨΥΧΗ, ΚΟΣΜΟΣ, SOCIUM
- Символы и модели сакрального пространства
- Квадрат и круг
- Крест
- Свастика
- Мандала
- Аабиринт
- Мир как тело (антропоморфизм космоса)
-
Глава 2. Страны света в системе символической классификации
- Общие замечания
- Страны света в системе бинарной классификации
- Правое и левое в картине мира
- Ритуальное движение по ходу солнца и против
- Четырех- и пятичленные классификации
- Страны света и числовая символика
- Зооантропоморфная символика стран света в рамках трех- и четырехчленной классификации
- Цветовая символика стран света
-
Глава 3. Священное направление
- Общие замечания
- Как рождались названия стран света?
- Существовала ли одна «общенациональная» ориентация?
- «Роза ветров» в ориентационной практике древних народов
- Восток
- Юг
- Запад
- Север
- Ориентация и широтный горный пояс Евразии
- Ориентация и космология
- Ориентация и астрология
-
Глава 4. Храм как модель космоса
- Общие замечания
- Идея храма
- Ориентация храма
- Церемонии основания храма
- Храм и культовые действия: единство храмовой архитектуры, теологии и литургии
-
Глава 5. Сакральная ориентация «светских» объектов
- Общие замечания
- Ориентация частей страны
- Ориентация города, поселения, военного лагеря
- Царский дворец — проекция космического порядка
- Дом как храм
-
Глава 6. Ориентация погребений и погребенных
- Общие замечания
- Способы погребения
- Локализация царства мертвых
- Связь ориентации погребения с представлениями о загробной жизни
-
Глава 7. Геокартографическая ориентация
- Общие замечания
- От космологии к географии (от космограммы к карте мира)
- Ориентация древних карт
- Китай
- Индия
- Месопотамия
- Египет
- Классическая античность
- Буддизм
- Христианство
- Ислам
- Карта и текст в древних культурах: две системы геокартографического восприятия пространства
- Первичная система ориентации (хорографическая)
- Вторичная система ориентации
- Значение картографии в архаических обществах
-
Глава 8. «Тетр1ит» и «1етри$»: пространство и время в архаической картине мира
- Общие замечания
- Движение Солнца как общая мера времени и пространства
- Влияние на ориентацию по странам света движения Луны
- Прошлое, настоящее и будущее в пространственном выражении.. .
- Глава 9. Homo sapiens и архетипы восприятия пространства
Выводы
Библиография
- Список сокращений
Литература
Список иллюстраций
Summary
No comments yet. Be the first!