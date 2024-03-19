Подосинов Александр Васильевич - Ex oriente lux!

Чтобы сразу обозначить круг тем, которым посвящена эта книга, перечислю несколько вопросов, ответы на которые не столь очевидны и которые, в частности, я пытаюсь рассмотреть в данном исследовании.

Двенадцать «почему»

Почему для древних китайцев священной страной света считался юг, а для их соседей — древних индийцев — север?

Почему Конфуцию показалось предвестием большого неблагополучия в Поднебесной то обстоятельство, что при встрече вице-ре- гента с императором последний стоял, обратившись лицом к северу?

Почему от Индии до Италии было распространено убеждение, что боги живут на вершинах гор, расположенных на севере, а народы Северной Евразии от кельтов до славян и тюрков помещали на севере царство мертвых?

Почему женщины застегивают одежду на одну сторону, а мужчины на другую и какое отношение этот факт имеет к движению небесной сферы, которое наблюдали еще в глубокой древности?

Почему иногда в христианских храмах женщины стоят слева от алтаря, а мужчины справа и причем здесь философия пифагореизма?

Что заставляло египетского фараона в сопровождении жрецов ждать ночью восхода утренней звезды, чтобы в ее слабых лучах определить с помощью специального шнура, жрецов и даже богини ось будущего храма?

Почему древние греки хоронили умерших, как правило, головой к востоку, индийцы — к югу, христиане — к западу, а мусульмане — в сторону Мекки?

Почему на современных стадионах и ипподромах бегуны и всадники бегут и скачут по кругу против часовой стрелки и какое отношение это направление имеет к похоронам Патрокла, описанным в «Илиаде» Гомера?

Как по ориентации фундамента разрушенного христианского храма узнать, какому святому был изначально посвящен храм?

Какой смысл скрывается в извечных символах древних культур — кресте и свастике?

Почему при обряде христианского крещения следует сначала обратиться на запад и отвергнуть власть сатаны, а потом повернуться на восток и признать над собой власть Бога?

Почему название «Йемен» и название индийской провинции «Декан» означают «правый» и «южный»; для кого и почему эти страны находились справа и на юге?

На эти и многие другие интересные вопросы можно ответить или попытаться ответить, изучая историю пространственных представлений (картину мира) в древних культурах и более конкретно — теорию и практику ориентации по странам света. Этой проблеме, которая, как можно видеть по приведенным выше вопросам, затрагивает многие сферы жизни, и посвящена данная книга.

Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! - Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024. — 764 с. — (Эпохи. Всемирная история. Исследования).

ISBN 978-5-98426-225-5

Александр Васильевич Подосинов - Ex oriente lux! – Содержание

Предисловие

Двенадцать «почему»

История одного предсказания

Слова благодарности

Предисловие ко 2-му изданию

Введение в проблему

Ex oriente lux

Страны света в архаической картине мира

Сакральный характер ориентации

К историографии вопроса

Причины противоречий

Терминологические проблемы

Задачи исследования

Хронологические и территориальные рамки

Источниковая база

Методология исследования

Структура работы

Культурно-историческое значение исследований пространственной ориентации

Часть I Ориентационные системы древних культур (критический обзор)

ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Глава 1. Китай Общие замечания Символический параллелизм стран света в связи с китайской астрологией Юг как священное направление Северная ориентация Солярная ориентация Правое и левое Ориентация по странам света в китайском костюме Направление культовых действий Ориентация погребального обряда Ориентация городов Ориентация дворцов и жилищ Ориентация храмов Календарь Ориентация карт Заключение

Глава 2. Индия Общие замечания Восточная (солярная) ориентация Другие страны света Правое и левое Ориентация культовых действий Ориентация при похоронном обряде Ориентация алтарей и храмов Ориентация ритуала в древнеиндийском театре ПО Символика стран света Ориентация городов и жилищ Ориентация карт Заключение

Глава 3. Иран Общие замечания Южная ориентация Северная ориентация Солярная (восточная) ориентация Ориентация алтарей и храмов Ориентация в культе Митры Ориентация погребений Ориентация городов и дворцов Цветовая символика Заключение

Глава 4. Месопотамия Общие замечания Ориентация по ветрам Южная ориентация Восточная ориентация Северная ориентация Ориентация храмов Направление молитвы и других культовых действий Астрологическая география Ориентация погребений Ориентация городов и дворцов Ориентация карт Заключение

Глава 5. Египет Общие замечания Страны света и символическая классификация Южная ориентация Восточная ориентация Северная ориентация Западная ориентация Ориентация храмов Направление молитвы и других культовых действий Ориентация погребений Ориентация пирамид Ориентация карт Заключение

Глава 6. Иудея Общие замечания Восточная ориентация Северная ориентация Юг и запад Ориентация храма Соломона Ориентация синагог Направление молитвы и других культовых действий Зооантропоморфная и цветовая символика стран света Ориентация погребений Ориентация карт Заключение

Глава 7. Манихеи и мандеи Общие замечания Манихеи Мандеи



КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ

Глава 8. Греция Общие замечания Северная ориентация Восточная ориентация Правое и левое в ритуальном движении по кругу Ориентация храмов Направление молитвы и других культовых действий Ориентация городов и прочих светских сооружений Ориентация в астрологической магии Ориентация погребений Ориентация карт Заключение

Глава 9. Этрурия и Рим Общие замечания Ориентация templum Ориентация лимитации Левое и правое Ориентация модели печени из Пьяченцы Ориентация храмов Памятники Ориентация при молитве Символика числа и цвета в цирковых скачках Ориентация погребального обряда Ориентация римских карт Заключение



ВЕЛИКИЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Глава 10. Буддизм Общие замечания Космология и символическая классификация стран света Север как сакральная сторона Почитание западной страны света Восток в картине мира Мандалы Ступы и храмы Заключение

Глава 11. Христианство Общие замечания Ориентация культовых действий Крещение Направление молитвы Особенности молитвы в церкви Распределение внутреннего пространства церкви Ориентация культовых зданий Церкви Баптистерии Прочие сооружения Ориентация погребенных Страны света в системе символической классификации «Четыре животных» евангелистов Ориентация карт Заключение

Глава 12. Ислам Общие замечания Арабские доисламские представления Ориентация храма Каабы в Мекке: от языческого храма к мусульманской святыне Ориентация «киблы» в исламе Ориентация мечетей и культовых действий Ориентация в астрологической географии Ориентация карт Заключение



НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Глава 13. Кельты Общие замечания Восточная ориентация Ориентация храмов Ориентация погребений Заключение

Глава 14. Германцы Общие замечания Страны света в языке и мифологии Движение слева направо Зооантропоморфная символика стран света Ориентация храмов Ориентация погребений Особенности древнескандинавской ориентации по странам света. Заключение

Глава 15. Славяне Общие замечания Восточная и западная ориентация Северная и южная ориентация Правое и левое Ориентация «Десны» Цветовая символика Ориентация культовых сооружений и храмов Ориентация города Ориентация жилищ Ориентация погребений Христианская ориентация в Древней Руси Ориентация карт Заключение

Глава 16. финно-угры Общие замечания Правое и левое Культовые площадки Ориентация жилища Ориентация погребений Заключение

Глава 17. Тюрки, монголы и другие народы Сибири. Сибирское шаманство Общие замечания Восточная ориентация Южная ориентация Северная ориентация Ориентация по принципу «верх-низ» Значение правой и левой стороны Цветовая символика Направление молитвы и других культовых действий Ориентация жилищ Ориентация поселений и городов Ориентация погребений Ориентация карты Заключение Сибирское шаманство



Часть II. Сравнительно-исторический и историкоантропологический анализ древних ориентационных систем

Общие замечания

Ориентация и ритуал

Глава 1. Постижение пространства: центр и ориентиры От Хаоса к Космосу: первичная организация пространства Axis mundi (центр и ось мира) Дуализм в восприятии пространства 2x2 = 4: четырехчастный мир ΒΙΟΣ, ΨΥΧΗ, ΚΟΣΜΟΣ, SOCIUM Символы и модели сакрального пространства Квадрат и круг Крест Свастика Мандала Аабиринт Мир как тело (антропоморфизм космоса)

Глава 2. Страны света в системе символической классификации Общие замечания Страны света в системе бинарной классификации Правое и левое в картине мира Ритуальное движение по ходу солнца и против Четырех- и пятичленные классификации Страны света и числовая символика Зооантропоморфная символика стран света в рамках трех- и четырехчленной классификации Цветовая символика стран света

Глава 3. Священное направление Общие замечания Как рождались названия стран света? Существовала ли одна «общенациональная» ориентация? «Роза ветров» в ориентационной практике древних народов Восток Юг Запад Север Ориентация и широтный горный пояс Евразии Ориентация и космология Ориентация и астрология

Глава 4. Храм как модель космоса Общие замечания Идея храма Ориентация храма Церемонии основания храма Храм и культовые действия: единство храмовой архитектуры, теологии и литургии

Глава 5. Сакральная ориентация «светских» объектов Общие замечания Ориентация частей страны Ориентация города, поселения, военного лагеря Царский дворец — проекция космического порядка Дом как храм

Глава 6. Ориентация погребений и погребенных Общие замечания Способы погребения Локализация царства мертвых Связь ориентации погребения с представлениями о загробной жизни

Глава 7. Геокартографическая ориентация Общие замечания От космологии к географии (от космограммы к карте мира) Ориентация древних карт Китай Индия Месопотамия Египет Классическая античность Буддизм Христианство Ислам Карта и текст в древних культурах: две системы геокартографического восприятия пространства Первичная система ориентации (хорографическая) Вторичная система ориентации Значение картографии в архаических обществах

Глава 8. «Тетр1ит» и «1етри$»: пространство и время в архаической картине мира Общие замечания Движение Солнца как общая мера времени и пространства Влияние на ориентацию по странам света движения Луны Прошлое, настоящее и будущее в пространственном выражении.. .

Глава 9. Homo sapiens и архетипы восприятия пространства

Выводы

Библиография

Список сокращений

Литература

Список иллюстраций

Summary