Подосинов - Символы четырех евангелистов
Книгой А. В. Подосинова мы начинаем издание новой серии под названием SERIES MINOR (Малая серия). В ней будут публиковаться сравнительно небольшие научные работы. У каждого ученого возникают интересные темы, разработка которых превышает рамки журнальных статей, но в то же время не требует объема «толстых» книг.
Научная ценность таких трудов отнюдь не меньше, чем прочих, однако с их публикацией часто возникают сложности. Задача новой серии дать возможность «малым трудам» быстро увидеть свет. Наряду с монографическими работами в ней предполагается также издавать небольшие тематические сборники.
Сейчас, например, готовится к изданию сборник статей историков, археологов, филологов, астрономов и математиков, посвященных критическому анализу «Новой хронологии» академика А. Т. Фоменко.
Тематика SERIES MINOR остается традиционной для нашего издательства. Это — история культуры, семиотика, филология, философия, история. Мы надеемся, что новая серия найдет отклик как у исследователей, которые будут заинтересованы предложить в нее свои труды, так и у читателей, следящих за нашими изданиями.
А.В. Подосинов - Символы четырех евангелистов - Их происхождение и значение
Язык. Семиотика. Культура. Малая серия
Москва: Языки русской культуры, 2000. - 176 с.
ISВN 5-88766-042-2
А.В. Подосинов - Символы четырех евангелистов - Их происхождение и значение – Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ I. ЗООАНТРОПОМОРФНАЯ СИМВОЛИКА СТРАН СВЕТА
- Истоки символов евангелистов в Новом и Ветхом Завете
- Откровение Иоанна Богослова (4, 6—7)
- Книга пророка Иезекииля (1, 4—26).
- Херувимы в Ветхом Завете и в последующей традиции
- Ближневосточные и египетские параллели
- «Четыре животных» Иезекииля как символы стран света
- Состав «четырех животных» на фоне архаических культур Евразии
- Три животных — символы вертикальной трехчленности космоса
- Соотношение трехчленной вертикали и четырехчленной горизонтали
- Место человека в четырехчленной горизонтальной картине мира
- Виды тетраморфкости символов стран света
- Попытка атрибуции библейских «животных» странам света
- Вторичное осмысление символов евангелистов как персонификации стран света
ЧАСТЬ II ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА СТРАН СВЕТА
- Книга пророка Захарии (6, 1—6)
- Откровение Иоанна Богослова (6, 1—8)
- Вместо заключения:
- «Синий буйвол, и белый орел, и форель золотая...»
Список сокращений
Литература
Список иллюстраций
Zusammenfassung
А.В. Подосинов - Символы четырех евангелистов - Их происхождение и значение – Введение
Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше, чем их есть.
Ибо как четыре есть страны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра,
и так как церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение церкви есть Евангелие
и Дух Жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа.
Св. Ириней, «Против ересей»
В христианском богословии уже с конца II в., а с IV в. и в христианском искусстве четырем евангелистам были приданы в качестве их атрибутов и символов следующие живые существа: Матфей ассоциируется, как правило, с образом ангела, Марк — льва, Лука — быка (тельца), Иоанн — орла.
Впервые эти существа были соединены с именами евангелистов во II в. Иринеем Лионским, его атрибуция символов отличалась от принятой позже (человек символизировал собой Матфея, лев — Иоанна, телец — Луку, орел — Марка). Как символы евангелистов эти образы закрепились в богословии с Иеронима, а начиная с VII в. его трактовка их становится обязательной на христианском Западе.
В христианской экзегетике существовали различные объяснения этих существ. Одно толкование, которое развивала сирийская школа, а также Григорий Великий (конец VI в.), рассматривало существа как символы самого Христа в различные фазы его жизни: при рождении он человек, при смерти — жертвенный бык, при воскресении— лев, при вознесении — орел. Интерпретация и атрибуция существ у Иеронима и в основанной на его авторитете последующей традиции (вплоть до современных христианских энциклопедий) такова: атрибуция живых существ тому или иному евангелисту связана с началом повествования соответствующего Евангелия. Так, человеческий образ ангела как символ Матфея должен был отражать человеческую генеалогию Христа, с которой начинается Евангелие от Матфея; лев Марка — проповедь Иоанна Крестителя в пустыне; бык Луки — жертву Захарии, орел Иоанна—возвышенный, устремленный к небесам характер зачина иоаннова Евангелия.
Часто христианские богословы приводили обе (или даже более) трактовки связи евангелистов и живых существ. На христианском Востоке была принята интерпретация, сходная с иринеевской, а именно, лев олицетворяет иоанново Евангелие, так как там описывается происхождение Христа от Бога-Отца, бык — Евангелие Луки, а человек — Евангелие Матфея (объяснение Иринея сходно в этих двух случаях с иеронимовым), орел — Евангелие Марка, ибо оно имеет профетический характер и исполнено Святого Духа.
спасибо