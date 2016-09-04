Книгой А. В. Подосинова мы начинаем издание новой серии под названием SERIES MINOR (Малая серия). В ней будут публиковаться сравнительно небольшие научные работы. У каждого ученого возникают интересные темы, разработка которых превышает рамки журнальных статей, но в то же время не требует объема «толстых» книг.

Научная ценность таких трудов отнюдь не меньше, чем прочих, однако с их публикацией часто возникают сложности. Задача новой серии дать возможность «малым трудам» быстро увидеть свет. Наряду с монографическими работами в ней предполагается также издавать небольшие тематические сборники.

Сейчас, например, готовится к изданию сборник статей историков, археологов, филологов, астрономов и математиков, посвященных критическому анализу «Новой хронологии» академика А. Т. Фоменко.

Тематика SERIES MINOR остается традиционной для нашего издательства. Это — история культуры, семиотика, филология, философия, история. Мы надеемся, что новая серия найдет отклик как у исследователей, которые будут заинтересованы предложить в нее свои труды, так и у читателей, следящих за нашими изданиями.

А.В. Подосинов - Символы четырех евангелистов - Их проис­хождение и значение

Язык. Семиотика. Культура. Малая серия

Москва: Языки русской культуры, 2000. - 176 с.

ISВN 5-88766-042-2

А.В. Подосинов - Символы четырех евангелистов - Их проис­хождение и значение – Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. ЗООАНТРОПОМОРФНАЯ СИМВОЛИКА СТРАН СВЕТА

Истоки символов евангелистов в Новом и Ветхом Завете

Откровение Иоанна Богослова (4, 6—7)

Книга пророка Иезекииля (1, 4—26).

Херувимы в Ветхом Завете и в последующей традиции

Ближневосточные и египетские параллели

«Четыре животных» Иезекииля как символы стран света

Состав «четырех животных» на фоне архаических культур Евразии

Три животных — символы вертикальной трехчленности космоса

Соотношение трехчленной вертикали и четырехчленной горизонтали

Место человека в четырехчленной горизонтальной картине мира

Виды тетраморфкости символов стран света

Попытка атрибуции библейских «животных» странам света

Вторичное осмысление символов евангелистов как персонификации стран света

ЧАСТЬ II ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА СТРАН СВЕТА

Книга пророка Захарии (6, 1—6)

Откровение Иоанна Богослова (6, 1—8)

Вместо заключения:

«Синий буйвол, и белый орел, и форель золотая...»

Список сокращений

Литература

Список иллюстраций

Zusammenfassung

А.В. Подосинов - Символы четырех евангелистов - Их проис­хождение и значение – Введение

Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше, чем их есть.

Ибо как четыре есть страны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра,

и так как церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение церкви есть Евангелие

и Дух Жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа.

Св. Ириней, «Против ересей»

В христианском богословии уже с конца II в., а с IV в. и в христианском искусстве четырем евангелистам были приданы в качестве их атрибутов и символов следующие живые существа: Матфей ассоциируется, как правило, с образом ангела, Марк — льва, Лука — быка (тельца), Иоанн — орла.

Впервые эти существа были соединены с именами евангелистов во II в. Иринеем Лионским, его атрибуция символов отличалась от принятой позже (человек символизировал собой Матфея, лев — Иоанна, телец — Луку, орел — Марка). Как символы евангелистов эти образы закрепились в богословии с Иеронима, а начиная с VII в. его трактовка их становится обязательной на христианском Западе.

В христианской экзегетике существовали различные объяснения этих существ. Одно толкование, которое развивала сирийская школа, а также Григорий Великий (конец VI в.), рассматривало существа как символы самого Христа в различные фазы его жизни: при рождении он человек, при смерти — жертвенный бык, при воскресении— лев, при вознесении — орел. Интерпретация и атрибуция существ у Иеронима и в основанной на его авторитете последующей традиции (вплоть до современных христианских энциклопедий) такова: атрибуция живых существ тому или иному евангелисту связана с началом повествования соответствующего Евангелия. Так, человеческий образ ангела как символ Матфея должен был отражать человеческую генеалогию Христа, с которой начинается Евангелие от Матфея; лев Марка — проповедь Иоанна Крестителя в пустыне; бык Луки — жертву Захарии, орел Иоанна—возвышенный, устремленный к небесам характер зачина иоаннова Евангелия.

Часто христианские богословы приводили обе (или даже более) трактовки связи евангелистов и живых существ. На христианском Востоке была принята интерпретация, сходная с иринеевской, а именно, лев олицетворяет иоанново Евангелие, так как там описывается происхождение Христа от Бога-Отца, бык — Евангелие Луки, а человек — Евангелие Матфея (объяснение Иринея сходно в этих двух случаях с иеронимовым), орел — Евангелие Марка, ибо оно имеет профетический характер и исполнено Святого Духа.