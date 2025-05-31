Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души

Многие известные русские писатели и поэты обращались к теме о Боге, душе, опасении, царстве небесном, и, конечно, центральной личностью в ней является Спаситель Иисус Христос. классической Эти стихи можно найти, например, в сборнике «Христос в мировой поэзии» — автор Иона Брихничев, изданный в Москве в 1912 г.; «Бог и человек в русской поэзии 15 — 20 веков», составитель Галютин Д. Д., издательство «Библия для всех» 1997 г, Санкт-Петербург. Я преклоняюсь ‘Перед этими гигантами от литературы и, конечно, не рассчитываю на какое-то значительное внимание к моим стихам, но как в известной лирической песне: «Я в жизни немало уж книг прочитала, но нет еще книги про нашу любовь». Новое, оригинальное — всегда вызывает интерес. И еще один побудительный фактор — это настоятельные просьбы друзей опубликовать стихи в основном для верующей читающей аудитории и, преодолевая робость, соглашаюсь уступить. Вот некоторые из этих просьб: «Чтоб многих ближних ободрить Словами сердца и души И им привет, любовь-дарить, — Пиши, мой брат, пиши!» Или,: «У нас скорбей и горя — море! И, чтоб облегчить это горе, Пиши свои стихотворенья, И будет легче и светлей, Ведь слово доброе — елей», А это из письма преподавателя литературы; «Не оставляйте писать, ваши стихи нужны многим. Читая ваши «Письма из Латвии» мне хочется уехать в село или даже на хутор, на природу и там доживать свои дни. Если вы опубликуете свои стихи, то обязательно включите и эти письма, они так трогают и зовут на природу, преодолевать трудные обстоятельства жизни». Я сознаю, что не всем читателям понравится все в моих стихах. Они писаны вне зависимости от людей, чинов, иерархов, как само Слово Божие, которое писавшие его не думали о том, что скажут люди или земные владыки. Обличение или откровенная правда, всегда кого-то раздражает, но укрытие пороков приносит еще худшие последствия. Очень хорошо это высказал поэт 19-г0 столетия Алексей Николаевич Плещеев; О нет, не всякому дано Святое право обличенья! Кто не взрастил в себе зерно» Любви живой и отреченья — И бесполезно и смешно На мир его ожесточенье. z Но где тот века проводник, Что скуп на речи, щедр на дело, Что, заглушив страстей язык, Благой пример являть привык Толпе в неправде закоснелой? Где он? Нас к бездне привела Стезя безверья и порока, Рабам позорной лжи и зла Пошли, пошли Господь пророка, Чтоб речь его нам сердце жгла, И содрогнулись мы глубоко! Значительная часть стихов — письма, также сны форма наиболее удобная для диалога с читателями и выражения пока еще не полностью осуществленных желанний.

Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души

Стихи. Художник Любовь Попова. Мин-Воды, 2002, стр.129

Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души - Содержание

ВЕЛИК НАШ БОГ

Человеку, отвергающего Творца

Богу поклонись

Радуйся мир

Что сделал Он

Конец закона — Христос

СЛОВО БОЖИЕ

Надпись на подаренной Библии

Вот Библия

Кузнец

Есть науки и книги разные

Библейские орешки

БЛИЖЕ, ГОСПОДЬ, К ТЕБЕ

Приготовься к сретенью Бога твоего

Будьте готовы

Будни РО

Приходи

ГЕРОИ ВЕРЫ

Победителям

Бабушке

Кто следующий?

Нет, смерть, не угрожай

Будь мужествен, друг, сказать: — Нет-

ПОСВЯЩЕНИЯ

Огорченному брату

Возвратившемуся брату

Непримиримому врагу

Четвероногому другу

Мы, Слава, все с тобой скорбим

Аркадию Ивановичу

Ольге Константиновне

Стиляге

Семье Хилько

Неизвестному солдату

К 100-летию со дня рождения С. Я. Надсона

Убийце Лермонтова

Братьям — сотрудникам ВСЕХБ

Братьям сибирякам

Семейству Асановых П. К.

Шахтерам Донбасса

Памяти сестры Нелли Матвеевны

Разнаряженная

ПИСЬМА

Привет из Баку

Друзья мои, я шлю вам свой привет

Письма из Латвии

Запоздалое письмо

Друзьям

СНЫ

Сон в новогоднюю ночь

Удивительный сон

Чудесный город

ОБРАЩЕНИЯ

Дайте трибуну сектантам

Твон слезы

Один из тысячи

Спасите Ниневию

Минводской молодеже

В Фарсис уехать?

Фарисей

Посадите цветы

Певец

Призвание Елисея

Бегите застоя

Не опоздай!

Спасай душу!

Прощаю наперед.

Пожалейте молодежь

Молись о них

Город строится

Есть люди

ПРЕКРАСЕН НАШ МИР

К морю

Поездка к Эльбрусу

Храм науки

Последний сноп

Пусть идет!

Весна пришла

Железноводск пасхальный

В сердце Содома Л

ПОЖЕЛАНИЯ

Дай, Боже, Вам счастья!

После свадьбы

Пожелание новобрачным

ПЕСНИ

Пробуждение

Молитва на преломление хлеба

Гимн выпускников Библейских курсов

Вступление к молитвенному собранию

Рассказ путевого рабочего

Беседа о дружбе и друзьях

Герой нашего времени

Лино Лаодикии

Размышление на Новый год

Полувековой юбилей

Если бы любил ты брата

Зачем нсевиденьем пророка

О, нет, никогда на дороге тернистой

Надоело мне жить

Я нередко слыхал

Моей судьбой повелевая

Дитя я иной стороны

Зеленым куполом цветет

Неужели конец?

Рассказ каторжанина

Пятигорские этюды

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