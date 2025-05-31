Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души

Подсевный - Все для души
Многие известные русские писатели и поэты обращались к теме о Боге, душе, опасении, царстве небесном, и, конечно, центральной личностью в ней является Спаситель Иисус Христос. классической Эти стихи можно найти, например, в сборнике «Христос в мировой поэзии» — автор Иона Брихничев, изданный в Москве в 1912 г.; «Бог и человек в русской поэзии 15 — 20 веков», составитель Галютин Д. Д., издательство «Библия для всех» 1997 г, Санкт-Петербург. Я преклоняюсь ‘Перед этими гигантами от литературы и, конечно, не рассчитываю на какое-то значительное внимание к моим стихам, но как в известной лирической песне: «Я в жизни немало уж книг прочитала, но нет еще книги про нашу любовь». Новое, оригинальное — всегда вызывает интерес. И еще один побудительный фактор — это настоятельные просьбы друзей опубликовать стихи в основном для верующей читающей аудитории и, преодолевая робость, соглашаюсь уступить. Вот некоторые из этих просьб: «Чтоб многих ближних ободрить Словами сердца и души И им привет, любовь-дарить, — Пиши, мой брат, пиши!» Или,: «У нас скорбей и горя — море! И, чтоб облегчить это горе, Пиши свои стихотворенья, И будет легче и светлей, Ведь слово доброе — елей», А это из письма преподавателя литературы; «Не оставляйте писать, ваши стихи нужны многим. Читая ваши «Письма из Латвии» мне хочется уехать в село или даже на хутор, на природу и там доживать свои дни. Если вы опубликуете свои стихи, то обязательно включите и эти письма, они так трогают и зовут на природу, преодолевать трудные обстоятельства жизни». Я сознаю, что не всем читателям понравится все в моих стихах. Они писаны вне зависимости от людей, чинов, иерархов, как само Слово Божие, которое писавшие его не думали о том, что скажут люди или земные владыки. Обличение или откровенная правда, всегда кого-то раздражает, но укрытие пороков приносит еще худшие последствия. Очень хорошо это высказал поэт 19-г0 столетия Алексей Николаевич Плещеев; О нет, не всякому дано Святое право обличенья! Кто не взрастил в себе зерно» Любви живой и отреченья — И бесполезно и смешно На мир его ожесточенье. z Но где тот века проводник, Что скуп на речи, щедр на дело, Что, заглушив страстей язык, Благой пример являть привык Толпе в неправде закоснелой? Где он? Нас к бездне привела Стезя безверья и порока, Рабам позорной лжи и зла Пошли, пошли Господь пророка, Чтоб речь его нам сердце жгла, И содрогнулись мы глубоко! Значительная часть стихов — письма, также сны форма наиболее удобная для диалога с читателями и выражения пока еще не полностью осуществленных желанний.
Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души
Стихи. Художник Любовь Попова. Мин-Воды, 2002, стр.129
Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души - Содержание
ВЕЛИК НАШ БОГ
- Человеку, отвергающего Творца
- Богу поклонись
- Радуйся мир
- Что сделал Он
- Конец закона — Христос
СЛОВО БОЖИЕ
- Надпись на подаренной Библии
- Вот Библия
- Кузнец
- Есть науки и книги разные
- Библейские орешки
БЛИЖЕ, ГОСПОДЬ, К ТЕБЕ
- Приготовься к сретенью Бога твоего
- Будьте готовы
- Будни РО
- Приходи
ГЕРОИ ВЕРЫ
- Победителям
- Бабушке
- Кто следующий?
- Нет, смерть, не угрожай
- Будь мужествен, друг, сказать: — Нет-
ПОСВЯЩЕНИЯ
- Огорченному брату
- Возвратившемуся брату
- Непримиримому врагу
- Четвероногому другу
- Мы, Слава, все с тобой скорбим
- Аркадию Ивановичу
- Ольге Константиновне
- Стиляге
- Семье Хилько
- Неизвестному солдату
- К 100-летию со дня рождения С. Я. Надсона
- Убийце Лермонтова
- Братьям — сотрудникам ВСЕХБ
- Братьям сибирякам
- Семейству Асановых П. К.
- Шахтерам Донбасса
- Памяти сестры Нелли Матвеевны
- Разнаряженная
ПИСЬМА
- Привет из Баку
- Друзья мои, я шлю вам свой привет
- Письма из Латвии
- Запоздалое письмо
- Друзьям
СНЫ
- Сон в новогоднюю ночь
- Удивительный сон
- Чудесный город
ОБРАЩЕНИЯ
- Дайте трибуну сектантам
- Твон слезы
- Один из тысячи
- Спасите Ниневию
- Минводской молодеже
- В Фарсис уехать?
- Фарисей
- Посадите цветы
- Певец
- Призвание Елисея
- Бегите застоя
- Не опоздай!
- Спасай душу!
- Прощаю наперед.
- Пожалейте молодежь
- Молись о них
- Город строится
- Есть люди
ПРЕКРАСЕН НАШ МИР
- К морю
- Поездка к Эльбрусу
- Храм науки
- Последний сноп
- Пусть идет!
- Весна пришла
- Железноводск пасхальный
- В сердце Содома Л
ПОЖЕЛАНИЯ
- Дай, Боже, Вам счастья!
- После свадьбы
- Пожелание новобрачным
ПЕСНИ
- Пробуждение
- Молитва на преломление хлеба
- Гимн выпускников Библейских курсов
- Вступление к молитвенному собранию
- Рассказ путевого рабочего
- Беседа о дружбе и друзьях
- Герой нашего времени
- Лино Лаодикии
- Размышление на Новый год
- Полувековой юбилей
- Если бы любил ты брата
- Зачем нсевиденьем пророка
- О, нет, никогда на дороге тернистой
- Надоело мне жить
- Я нередко слыхал
- Моей судьбой повелевая
- Дитя я иной стороны
- Зеленым куполом цветет
- Неужели конец?
- Рассказ каторжанина
- Пятигорские этюды
Оглавление
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