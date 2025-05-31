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Подсевный - Все для души

Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature
Многие известные русские писатели и поэты обращались к теме о Боге, душе, опасении, царстве небесном, и, конечно, центральной личностью в ней является Спаситель Иисус Христос. классической Эти стихи можно найти, например, в сборнике «Христос в мировой поэзии» — автор Иона Брихничев, изданный в Москве в 1912 г.; «Бог и человек в русской поэзии 15 — 20 веков», составитель Галютин Д. Д., издательство «Библия для всех» 1997 г, Санкт-Петербург. Я преклоняюсь ‘Перед этими гигантами от литературы и, конечно, не рассчитываю на какое-то значительное внимание к моим стихам, но как в известной лирической песне: «Я в жизни немало уж книг прочитала, но нет еще книги про нашу любовь». Новое, оригинальное — всегда вызывает интерес. И еще один побудительный фактор — это настоятельные просьбы друзей опубликовать стихи в основном для верующей читающей аудитории и, преодолевая робость, соглашаюсь уступить. Вот некоторые из этих просьб: «Чтоб многих ближних ободрить Словами сердца и души И им привет, любовь-дарить, — Пиши, мой брат, пиши!» Или,: «У нас скорбей и горя — море! И, чтоб облегчить это горе, Пиши свои стихотворенья, И будет легче и светлей, Ведь слово доброе — елей», А это из письма преподавателя литературы; «Не оставляйте писать, ваши стихи нужны многим. Читая ваши «Письма из Латвии» мне хочется уехать в село или даже на хутор, на природу и там доживать свои дни. Если вы опубликуете свои стихи, то обязательно включите и эти письма, они так трогают и зовут на природу, преодолевать трудные обстоятельства жизни». Я сознаю, что не всем читателям понравится все в моих стихах. Они писаны вне зависимости от людей, чинов, иерархов, как само Слово Божие, которое писавшие его не думали о том, что скажут люди или земные владыки. Обличение или откровенная правда, всегда кого-то раздражает, но укрытие пороков приносит еще худшие последствия. Очень хорошо это высказал поэт 19-г0 столетия Алексей Николаевич Плещеев; О нет, не всякому дано Святое право обличенья! Кто не взрастил в себе зерно» Любви живой и отреченья — И бесполезно и смешно На мир его ожесточенье. z Но где тот века проводник, Что скуп на речи, щедр на дело, Что, заглушив страстей язык, Благой пример являть привык Толпе в неправде закоснелой? Где он? Нас к бездне привела Стезя безверья и порока, Рабам позорной лжи и зла Пошли, пошли Господь пророка, Чтоб речь его нам сердце жгла, И содрогнулись мы глубоко! Значительная часть стихов — письма, также сны форма наиболее удобная для диалога с читателями и выражения пока еще не полностью осуществленных желанний.

Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души

Стихи. Художник Любовь Попова. Мин-Воды, 2002, стр.129

Подсевный Альбин - Яковлевич Все для души - Содержание

ВЕЛИК НАШ БОГ
  • Человеку, отвергающего Творца
  • Богу поклонись
  • Радуйся мир
  • Что сделал Он
  • Конец закона — Христос
СЛОВО БОЖИЕ
  • Надпись на подаренной Библии
  • Вот Библия
  • Кузнец
  • Есть науки и книги разные
  • Библейские орешки
БЛИЖЕ, ГОСПОДЬ, К ТЕБЕ
  • Приготовься к сретенью Бога твоего
  • Будьте готовы
  • Будни РО
  • Приходи
ГЕРОИ ВЕРЫ
  • Победителям
  • Бабушке
  • Кто следующий?
  • Нет, смерть, не угрожай
  • Будь мужествен, друг, сказать: — Нет-
ПОСВЯЩЕНИЯ
  • Огорченному брату
  • Возвратившемуся брату
  • Непримиримому врагу
  • Четвероногому другу
  • Мы, Слава, все с тобой скорбим
  • Аркадию Ивановичу
  • Ольге Константиновне
  • Стиляге
  • Семье Хилько
  • Неизвестному солдату
  • К 100-летию со дня рождения С. Я. Надсона
  • Убийце Лермонтова
  • Братьям — сотрудникам ВСЕХБ
  • Братьям сибирякам
  • Семейству Асановых П. К.
  • Шахтерам Донбасса
  • Памяти сестры Нелли Матвеевны
  • Разнаряженная
ПИСЬМА
  • Привет из Баку
  • Друзья мои, я шлю вам свой привет
  • Письма из Латвии
  • Запоздалое письмо
  • Друзьям
СНЫ
  • Сон в новогоднюю ночь
  • Удивительный сон
  • Чудесный город
ОБРАЩЕНИЯ
  • Дайте трибуну сектантам
  • Твон слезы
  • Один из тысячи
  • Спасите Ниневию
  • Минводской молодеже
  • В Фарсис уехать?
  • Фарисей
  • Посадите цветы
  • Певец
  • Призвание Елисея
  • Бегите застоя
  • Не опоздай!
  • Спасай душу!
  • Прощаю наперед.
  • Пожалейте молодежь
  • Молись о них
  • Город строится
  • Есть люди
ПРЕКРАСЕН НАШ МИР
  • К морю
  • Поездка к Эльбрусу
  • Храм науки
  • Последний сноп
  • Пусть идет!
  • Весна пришла
  • Железноводск пасхальный
  • В сердце Содома Л
ПОЖЕЛАНИЯ
  • Дай, Боже, Вам счастья!
  • После свадьбы
  • Пожелание новобрачным
ПЕСНИ
  • Пробуждение
  • Молитва на преломление хлеба
  • Гимн выпускников Библейских курсов
  • Вступление к молитвенному собранию
  • Рассказ путевого рабочего
  • Беседа о дружбе и друзьях
  • Герой нашего времени
  • Лино Лаодикии
  • Размышление на Новый год
  • Полувековой юбилей
  • Если бы любил ты брата
  • Зачем нсевиденьем пророка
  • О, нет, никогда на дороге тернистой
  • Надоело мне жить
  • Я нередко слыхал
  • Моей судьбой повелевая
  • Дитя я иной стороны
  • Зеленым куполом цветет
  • Неужели конец?
  • Рассказ каторжанина
  • Пятигорские этюды
Оглавление
Views 238
Rating 4.5 / 5
Added 31.05.2025
Author brat Vital
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4.5/5 (1)

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