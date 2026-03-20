Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Подворняк - Божий спокій

Подворняк - Божий спокій
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга «Божий покой» М. Подворняка представляет собой сборник духовных рассказов, в которых раскрываются важные темы христианской жизни: вера, доверие Богу, внутренний мир и надежда. Через простые жизненные истории автор показывает, как Божье присутствие и вера способны приносить человеку настоящий покой даже среди трудностей и испытаний.

Герои рассказов проходят через разные жизненные обстоятельства — сомнения, страдания, поиски смысла и встречи с Божьей милостью. Эти истории напоминают читателю о том, что истинный мир и утешение приходят тогда, когда человек обращается к Богу и учится доверять Его воле.

Книга обращена к широкому кругу читателей и будет особенно близка тем, кто ищет духовную поддержку, вдохновение и ответы на важные вопросы веры.

М. Подворняк – Божий спокій - Оповідання

Вінніпег— Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1966. – 212 с.

М. Подворняк – Божий спокій - Зміст

  • Передмова

  • Добре рішення

  • Віра без діл

  • Хіворий

  • Згода

  • Зіів’ялі квіти

  • Правильний вибір

  • Посіяне зерно

  • Максимова правда

  • Рятунок

  • Молитва матері

  • Важлива точка

  • Пасіка

  • Архиіпова пожертва

  • Свідоцтво старого професора

  • Угорі

  • Одна година

  • До світла

  • Увечері

Views 31
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

