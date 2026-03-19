Мемуари Михайла Подворняка «Далека дорога» є одним із найважливіших автобіографічних творів в історії української євангельської еміграції. Автор ставить за мету задокументувати свій складний життєвий шлях, який розпочався на мальовничій Волині, пройшов крізь горнило Другої світової війни та завершився за океаном. Основна ідея спогадів полягає в тому, що життя віруючої людини — це безперервна «далека дорога» під проводом Божим, де кожне випробування, переїзд чи втрата є частиною великого плану спасіння та служіння своєму народові навіть у розсіянні.

Змістовна частина книги охоплює кілька історичних епох та географічних просторів. Подворняк детально описує патріархальний побут волинського села, перші кроки євангельського пробудження в міжвоєнній Польщі та трагізм воєнних років, коли віра ставала єдиним притулком. Автор послідовно розкриває долю «переміщених осіб» (DP) у післявоєнній Європі, побут у таборах Німеччини та складний процес адаптації українських протестантів у Канаді. Особливу увагу приділено заснуванню християнського видавництва «Дорога Правди» та праці над журналом «Євангельський Ранок», що стало справою всього життя автора. Книга наповнена портретами видатних діячів українського християнства та роздумами про збереження національної ідентичності в еміграції через віру та слово.

Текст написаний у надзвичайно живому, літературно вишуканому та водночас смиренному стилі, притаманному майстру слова. Михайло Подворняк майстерно поєднує особисту драму з масштабними історичними змінами, створюючи епічне полотно життя українського вигнанця. Робота слугує фундаментальним ресурсом для вивчення історії української діаспори та розвитку євангельської літератури у XX столітті. Це читання допомагає усвідомити, що «далека дорога» — це не лише відстань між країнами, а передусім шлях зростання душі, яка прагне Небесної Батьківщини, не забуваючи про своє земне коріння.

Михайло Подворняк – Далека дорога – Спогади

Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди», 1963. – 337 с.

Михайло Подворняк – Далека дорога – Зміст

Передмова