Подворняк - Стежки і дороги

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга «Стежки і дороги» Михаила Подворняка — это сборник рассказов, посвящённых духовному пути человека. Через судьбы героев и различные жизненные ситуации автор показывает, как человек ищет свою дорогу в жизни, сталкивается с испытаниями, делает выбор между добром и злом и постепенно приходит к пониманию духовных ценностей.

Рассказы наполнены размышлениями о вере, совести, милосердии и ответственности перед Богом и людьми. Простые, на первый взгляд, жизненные события становятся поводом для глубоких духовных выводов и побуждают читателя задуматься о собственном пути.

Книга написана доступным и образным языком и обращена к широкому кругу читателей, интересующихся христианской литературой и нравственными вопросами человеческой жизни.

Михайло Подворняк – Стежки і дороги – Оповідання

Вінніпег – Торонто: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1981. – 152 с.

Михайло Подворняк – Стежки і дороги – Зміст

  • Батьки

  • Червоні рожі

  • Випробовування

  • На сіножатях

  • Сирота

  • Листи

  • Співчуття

  • У лісі

  • Місіонери

  • Рідний берег

  • Самота

  • Рятунок

  • Нове життя

  • Вірний до кінця

  • Біблія

  • Наймит

Added 20.03.2026
