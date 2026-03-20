Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Подворняк - Зелений гай

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Книга «Зелёный гай» Михаила Подворняка представляет собой сборник рассказов, в которых через простые жизненные истории раскрываются духовные ценности — вера, доброта, честность и доверие Богу. Автор обращается к теме внутреннего мира человека и показывает, как вера и нравственные принципы помогают преодолевать жизненные трудности.

Действие рассказов часто разворачивается в сельской среде, где природа, человеческие отношения и повседневные события становятся фоном для размышлений о Боге, смысле жизни и духовных выборах. Через судьбы своих героев автор подводит читателя к пониманию важности добрых дел, искренности и духовной чистоты.

Книга написана простым и тёплым языком и будет интересна широкому кругу читателей, особенно тем, кто ценит духовную литературу и поучительные жизненные истории.

Михайло Подворняк – Зелений гай - Оповідання

Торонто – Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1959. – 202 с.

Михайло Подворняк – Зелений гай – Зміст

  • Передмова

  • Недалеко за рікою

  • Різдвяної ночі

  • Молитва

  • Христос воскрес

  • Осінь

  • Сироти

  • Вернувся

  • День за днем

  • Календар

  • Великодній дзвін

  • Боротьба

  • Тиха ніч

  • Правдиве щастя

  • Зустріч

  • Сусіди

Views 40
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

