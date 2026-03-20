Подворняк - Зелений гай
Книга «Зелёный гай» Михаила Подворняка представляет собой сборник рассказов, в которых через простые жизненные истории раскрываются духовные ценности — вера, доброта, честность и доверие Богу. Автор обращается к теме внутреннего мира человека и показывает, как вера и нравственные принципы помогают преодолевать жизненные трудности.
Действие рассказов часто разворачивается в сельской среде, где природа, человеческие отношения и повседневные события становятся фоном для размышлений о Боге, смысле жизни и духовных выборах. Через судьбы своих героев автор подводит читателя к пониманию важности добрых дел, искренности и духовной чистоты.
Книга написана простым и тёплым языком и будет интересна широкому кругу читателей, особенно тем, кто ценит духовную литературу и поучительные жизненные истории.
Михайло Подворняк – Зелений гай - Оповідання
Торонто – Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1959. – 202 с.
Михайло Подворняк – Зелений гай – Зміст
Передмова
Недалеко за рікою
Різдвяної ночі
Молитва
Христос воскрес
Осінь
Сироти
Вернувся
День за днем
Календар
Великодній дзвін
Боротьба
Тиха ніч
Правдиве щастя
Зустріч
Сусіди
