Книга Михайла Подворняка «Життя з плодами» є ґрунтовним біографічним дослідженням, присвяченим життю та багатогранному служінню Івана Барчука — видатного українського проповідника, письменника та одного з найбільш плідних богословів євангельського руху. Автор ставить за мету не лише зафіксувати факти біографії свого сучасника, а й розкрити секрет його надзвичайної духовної продуктивності. Основна ідея твору відображена в самій назві: життя християнина має вимірюватися не кількістю прожитих років, а «плодами» — тими здобутками в літературі, проповіді та розбудові церкви, які залишаються для наступних поколінь.

Змістовна частина праці детально висвітлює шлях Івана Барчука від його волинського коріння до активної діяльності в еміграції. Подворняк приділяє особливу увагу літературній спадщині Барчука, який став автором десятків книг, коментарів до Біблії та численних статей, що формували світогляд українських протестантів у ХХ столітті. У книзі описується його праця в редакціях християнських часописів, участь у перекладах духовної літератури та невтомне проповідницьке служіння. Автор майстерно показує Барчука як людину дисципліни, глибокої ерудиції та палкої любові до рідного слова, чиє життя було цілком підпорядковане меті просвіти свого народу.

Текст написаний у притаманному Подворняку аналітичному та водночас теплому стилі, де повага до постаті Барчука поєднується з об’єктивним висвітленням історичного контексту. Михайло Подворняк використовує багатий фактичний матеріал, спогади та аналіз творчого доробку героя, щоб створити образ «невтомного сіяча» на Божій ниві. Книга служить важливим джерелом для вивчення історії української інтелектуальної еліти в діаспорі та розвитку євангельської думки. Це надихаюче читання для кожного, хто прагне, щоб його власне життя було змістовним і приносило тривкі духовні плоди для суспільства та Церкви.

Михайло Подворняк – Життя з плодами - Життя і праця проповідника Івана Барчука

Торонто – Клівленд: Накладом Християнського Видавництва «Дорога Правди», 1986. – 92 с.

Біографія кожної людини починається від дня її народження. Це саме стосується і нашого заслуженого брата в Господі Івана Барчука, який позаминулого року переступив поріг своєї вісімдесятки. І в зв’язку з тим його овочним 80-літтям, Видавництво ״Дорога Правди” має велику приємність і шану перейти разом зо своїми читачами стежками й дорогами, якими ходив наш Шановний Брат, щоб таким чином вшанувати його 80-ліття та взяти для себе багато-чого з його овочного життя і з його великої духовної праці, яку він виконав на ниві Божій протягом свого минулого життя.

Брат Іван Барчук народився 23 вересня 1903 року в селі Йосипівка, Здолбунівського району, на Волині. Батьки його були малоземельними звичайними селянами, всі були неписьменні, бо в ті часи в багатьох селах Волині шкіл не було.

У своїй родині брат Іван Барчук був найстаршим з дітей, а тому з перших молодих років на його долю випало багато всякого горя, бо в родині було мало землі, його батько ходив на працю до далекої цементової фабрики в місті Здолбунові, а йому з самого малку доводилося виконувати всяку домашню роботу.