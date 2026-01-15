Поэтическая Псалтирь в переложении русских поэтов

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. И. Шатров - Векую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным. И. Шатров - Господи, что ся умножиша стужающии ми. А. Протопопов - Внегда призвати ми, услыши мя Бог правды моея. А. Крылов - Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. А. Крылов - Господи, да не яростию Твоею обличиши мене. Ф. Глинка - Господи, Боже мой, на Тя уловах. А. Крылов - Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. М. Чернышов - Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим. Ф. Глинка - На Господа уловах, како речете души моей. A.Крылов - Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный. Вышеславцев - Доколе, Господи, забудеши мя до конца. B.Майков - Рече безумен в сердце своем: несть Бог. Вышеславцев - Господи, кто обитает в жилище Твоем. Н. Языков - Сохрани мя, Господи, яко на Тя уповах. Н. Нестерович - Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему. Ф. Глинка - Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя. И. Крылов - Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. Е. Костров - Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля. А. Крылов - Господи, силою Твоею возвеселится царь. Н. Шатров - Господи, Боже мой, вонми ми, векую оставил мя еси. Гр. Хвостов - Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. П. Кутузов - Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней. И. Лопухин - К Тебе, Господи, воздвигох душу мою. - Суди ми, Господи, яко аз незлобою моею ходих. А. Шатров - Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Н.Щ-в - К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене. И. Тургенев - Принесите Господеви сынове Божий, принесите Господеви сыны овни. Н. Шатров - Вознесу Тя, Господи, яко подъял мя еси. Вышеславцев - На Тя, Господи, уловах, да не постыжуся вовек. - Блажени, ихже оставишася беззакония. Ф. Глинка - Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала. Н. Шатров - Благословлю Господа на всякое время. И. Тургенев - Суди, Господи, обидящия мя, побори борющия мя. Ф. Глинка - Глаголет пребеззаконный согрешати в себе: несть страха Божия пред очима его. - Не ревнуй лукавнующим, ниже завиди творящим беззаконие. М. Дмитриев - Господи, да не яростию Твоею обличиши мене. И. Крылов - Рех, сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим. - Терпя потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою. - Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его Господь. Г. Державин - Имже образом желает елень на источники водныя. В. Майков - Суди мя, Боже, и рассуди прю мою. И. Забелин - Боже, ушима нашима услышахом, отцы наши возвестиша нам дело. - Отрыгну сердце мое слово благо. Гр. Хвостов - Бог нам прибежище и сила. Г. Державин - Вси языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Г. Пакатский - Велий Господь и хвален зело во граде Бога нашего. Е. Корнеев - Услышите сия вси языцы, внушите вси живущий по вселенней. Г. Державин - Бог богов Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад. И. Дмитриев - Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Ф. Глинка - Что хвалишися во злобе, сильнее. И. Крылов - Рече безумен в сердце своем: несть Бог. Е. Корнеев - Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. - Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вышеславцев - Помилуй мя, Боже, яко попра мя человек. И. Шатров - Помилуй мя, Боже, помилуй мя: яко на Тя упова душа моя. - Аще воистину убо правду глаголете, правая судите, сынове человечестии. - Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. - Боже, отринул ны еси и низложил еси нас: разгневался еси и ущедрил еси нас. - Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей. - Не Богу ли повинется душа моя. Е. Корнеее - Боже, Боже мой, к Тебе утренюю, возжада Тебе душа моя. Г. Державин - Услыши, Боже, глас мой, внегда молитимися к Тебе: от страха изми душу мою. - Тебе подобает песнь, Боже, в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. - Воскликните Господеви вся земля, пойте же имени Его. Г. Державин - Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны. - Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Бурчинский - Приидох во глубины морския, и буря потопи мя. Ф. Глинка - Боже, в помощь мою вонми: Господи, помощи ми потщися. - На Тя, Господи, уловах, да не постыжуся ввек. Μ. Ломоносов - Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву, β. Майков - Коль благ Бог Израилев правым сердцем. - Векую, Боже, отринул еси до конца. Н. Шатров - Исповемыся Тебе, Боже, исповемыся Тебе. Г. Державин - Ведом во Иудее Бог. Г. Пакатский - Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к Богу, и внят ми. - Внемлите, людие Мои, закону Моему. Е. Корнеев - Боже, приидоша языцы в достояние Твое. Н. Шатров - Пасый Израиля, вонми, наставляяй яко овча Иосифа. Вышеславцев - Радуйтеся Богу, помощнику нашему. Нестерович - Бог ста в сонме богов. В. Майков - Боже, кто уподобится Тебе, не премолчи, ниже укроти, Боже. - Коль возлюблена селения Твоя, Господи сил. - Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль. - Приклони, Господи, ухо Твое и услыши мя. Петров - Основание Его на горах святых: любит Господь врата Сионя. - Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобою. И. Крылов - Милости Твоя, Господи, вовек воспою. Е. Корнеев - Господи, прибежище был еси нам в род и род. - Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небеснаго водворится. Капнист - Благо есть исповедатися Господеви. И. Шатров - Господь воцарися, в лепоту облечеся. Г. Пакатский - Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть. И. Крылов - Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему. - Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля. - Господь воцарися, да радуется земля. И. Крылов - Воспойте Господеви песнь нову. А. Решетников - Господь воцарися, да гневаются людие. А. Решетников - Воскликните Богови вся земля. - Милость и суд воспою Тебе, Господи. Г. Державин - Господи, услыши молитву мою. Г. Державин - Благослови, душе моя, Господа. - Благослови, Душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Г. Державин - Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его. - Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко ввек милость Его. А. Сумароков - Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Да рекут избавлении Господом. - Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Гр. Хвостов - Боже, хвалы моея не премолчи. А. Крылов - Рече Господь Господеви моему. Нестерович - Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим. A. Сумароков - Блажен муж боящийся Господа. B. Майков - Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне. - Во исходе Израилеве от стран Египта. А. Сумароков - Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. Богданович - Веровах, тем же возглаголах. Г. Пакатский - Хвалите Господа вси языцы. Г. Пакатский - Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко ввек милость Его. - Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Е. Корнеев - Ко Господу, внегда скорбети ми, воззвах, и услыша мя. С. Полоцкий - Возведох очи мои в горы. Г. Державин - Возвеселихся о рекших мне. Н. Шатров - К Тебе возведох очи мои. - Яко аще не Господь бы был в нас, да речет убо Израиль. - Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не по движутся вовек. - Внегда возвратити Господу плен Сионь, быхом яко утешени. - Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущий. Н. Шатров - Блажени вси боящийся Господа. Г. Державин - Множицею брашася со мною от юности моея. - Из глубины воззвах к Тебе, Господи. И. Тургенев - Господи, не вознесеся сердце мое. - Помяни, Господи, Давида и всю кротость его. - Се что добро или что красно. Г. Державин - Се ныне благословите Господа. Е. Корнеев - Хвалите имя Господне. Е. Корнеев - Исповедайтеся Господеви, яко благ: яко ввек милость Его. Е. Корнеев - На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом. Н. Языков - Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим. - Господи, искусил мя еси и познал мя еси. М. Дмитриев - Изми мя, Господи, от человека лукава. Ф. Козельский - Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. - Гласом моим ко Господу воззвах. - Господи, услыши молитву мою. Е. Корнеев - Благословен Господь Бог мой. М. Ломоносов - Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой. - Хвали, душе моя, Господа. М. Ломоносов - Хвалите Господа, яко благ псалом. Г. Державин - Похвали, Иерусалиме, Господа, хвали Бога твоего, Сионе. - Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Н. Николев - Воспойте Господеви песнь нову. Е. Корнеев - Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Е. Корнеев - Псалом, не вошедший в число ста пятидесяти: Мал бех в братии моей. Л. Мей