Погребняк - О чем спорят христиане
Какой вопрос рассмотреть первым в книге с таким настораживающим названием:«О чем спорят христиане»? Явно не стоит начинать с рассмотрения темы, которая обычно вызывает острые споры между верующими различных христианских деноминаций, ибо это сразу же может вызвать у читателя негативный настрой. Пожалуй, лучше начать с вопроса, который не разделяет, а сближает всех христиан. «Какое имя у Бога или, как Бог открывает Себя человеку»-думаю, подходящая тема.
Уважаемые читатели, не повлиять на ваши убеждения, а изменить ваш подход к вопросам, вызывающим споры - сейчас, в начале рассмотрения их, я поставил перед собой именно такую цель, потому что чаще всего непримиримые разногласия возникают не из-за разности учений (как правило, оппоненты имеют об учении другой стороны лишь смутное представление), а в душевном, эмоциональном настрое людей. Ведь мало кто подходит к острым темам с настроем, что он сможет услышать что-то полезное от других.
К сожалению, все считают именно себя носителями истины в последней инстанции. Другой причиной разногласий является просто неправильная, не тактичная постановка вопросов. Эта глава как раз и объяснит феномен, как может быть так, что у каждой из сторон своя точка зрения, свое мнение, и в то же время все они оказываются правы.
И хотя все считают, что другие ошибаются, но на самом деле никто не ошибается - все правы.
Уважаемые читатели, вы увидите, что разные люди рассуждали на уровне своего личного познания Господа Бога - истинного познания Бога, но в разной степени. И, проведя аналогию с христианством, я заранее хочу спросить вас: может действительно не так уж и важно, католик вы или протестант, или православный - более важно, насколько близки ваши личные взаимоотношения с Господом Богом? Согласитесь, ведь Авраам не был даже иудеем, не только христианином - но кто из нас, ныне живущих, может сказать, что он более близок к Богу, чем Авраам. Все мы считаем себя потомками Авраама: иудеи - потомками по плоти и завету обрезания, христиане - по вере и духу.
Николай Погребняк - О чем спорят христиане
Verlag
Издатель: Sanktum , 2013
ISBN: 978-3-8484-7952-8
241с.
Николай Погребняк - О чем спорят христиане - Оглавление
Введение
- 1. Какое имя у Бога или, как Бог открывает Себя человеку
- 2. Почему различаются родословия Иисуса Христа
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3. Почему так живучи ответы, вызывающие большие сомнения
- 3.1. Сии люди срамили Бога
- 3.2. Она стояла и ожидала смертного суда
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4. И гробы отверзлись (о воскресении мертвых)
- 4.1. Мертвые, воскресшие вместе со Христом
- 4.2. О воскресении мертвых, одних при втором пришествии Иисуса Христа, других - при конце Света
- 4.3. Каким образом Господь Бог воскресит наши тела
- 5. Царство Небесное - это Небесная Семья
- 6. Иконы: белое и черное
- 7. Благословение и проклятие крещения
- 8. Кому простите грехи, тому простятся (исповедь)
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9. Почему Христос омыл ноги ученикам, или как обрести благословение при причастии
- 9.1. С какой целью Господь являет в нас силу при причастии
- 9.2. Как обрести силу Господню при причастии
- 9.3. Почему только Апостол Иоанн рассказал, что Христос омыл ученикам ноги на Вечере
- 9.4. Какое сокровенное назидание явил Иисус через омовение ног
- 9.5. Почему Христос совершил Вечерю только после омовения
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10. Тайна пресуществления
- 10.1. А нужны ли споры о таинствах?
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11. Вот вам и десятина!
- 11.1. Десятина в Израиле
- 11.2. Десятина в Церкви
- 11.3. Как управляли финансами в первых церквях
- 11.4. Как научиться служить Богу своим имением
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12. О крещении Духом Святым
- 12.1. Различие между рождением Свыше, крещением Духом Святым и исполнением Духом Святым
- 12.2. Сколько было крещено Святым Духом в день Пятидесятницы, двенадцать или сто двадцать
- 12.3. Кого и для чего Господь крестит Святым Духом
- 12.4. Что сказано в Писании о крещении Святым Духом
- 12.5. Мое свидетельство о крещении Святым Духом
- 13. О молитве и говорении на языках, как Дух дает провещевать
- 14. От поста к молитве
Заключение
Николай Погребняк - О чем спорят христиане - О крещении Духом Святым
Вот уж тема так тема! И кто только не спорил по этому поводу. Все имеют свое суждение: ите, кто переживал крещение Духом Святым, и особенно те, кто не переживал его. Да, сие есть великое таинство Божие, и нет ему аналогов здесь, на земле, поэтому и толкуют его кто как уразумеет и понимают кто как поймет, а в основной массе толкователей кто как вообразит. Атут еще «подливает масло в огонь» особая важность данного события в жизни всей Церкви Христовой, в жизни каждого христианина.
Сначала предложу вам, уважаемые читатели, православное учение о Крещении Духом Святым (так, для справки, без комментариев): «Миропомазание — одно из христианских таинств в Католической и Православных церквях, через которое верующему подаются дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной жизни. Как поясняет протопресвитер Александр Шмеман, речь идет не о различных «дарах» Святого Духа, а о самом Святом Духе, Который сообщается человеку как дар. (Миропомазание) совершается над человеком один раз в жизни, как и (водное) крещение.
В православной церкви внешняя сторона таинства заключается в том, что епископ, а гораздо чаще священник, мажет тело человека особо освящённым ароматическим маслом — миром, через которое передаётся божественная благодать. Перед миропомазанием священник читает молитву о ниспослании на человека Духа Святого, а затем помазывает ему крестообразно лоб, глаза, ноздри, уши, грудь, руки и ноги. При каждом помазании священник повторяет слова:«Печать дара Духа Святого. Аминь».
Миропомазание совершается обычно сразу после таинства крещения, однако может совершаться и отдельно, например, как дополнение крещения, совершённого мирянином. Без миропомазания человек не допускается до причащения, даже если он уже крещен».Чтобы уяснить, глубже понять истину, давайте так же рассмотрим Священное Писание и свидетельства людей, переживших крещение Святым Духом; ибо я уверен, что сия великая тайна Божия намного глубже, чем помазание миром с молитвой иерея.
Давайте поступим, как иудеи из синагоги в городе Верии, о которых в Писании сказано: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так (Деян.17:11).Если кого из православных верующих или из католиков оскорбило мое предложение, исследовать Священное Писание - что ж, не читайте главу. А те, кто согласен исследовать Писание, кто согласен внимательно отнестись к свидетельствам верующих, переживавших крещение Духом Святым, приготовьтесь к долгому и многосложному пути познания, ибо параллельно будут рассмотрены и другие вопросы, способствующие более полному раскрытию истины. Кстати, зачастую именно по этим, дополнительным вопросам и возникают наиболее острые споры между богословами разных церквей.
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