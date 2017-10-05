Какой вопрос рассмотреть первым в книге с таким настораживающим названием:«О чем спорят христиане»? Явно не стоит начинать с рассмотрения темы, которая обычно вызывает острые споры между верующими различных христианских деноминаций, ибо это сразу же может вызвать у читателя негативный настрой. Пожалуй, лучше начать с вопроса, который не разделяет, а сближает всех христиан. «Какое имя у Бога или, как Бог открывает Себя человеку»-думаю, подходящая тема.

Уважаемые читатели, не повлиять на ваши убеждения, а изменить ваш подход к вопросам, вызывающим споры - сейчас, в начале рассмотрения их, я поставил перед собой именно такую цель, потому что чаще всего непримиримые разногласия возникают не из-за разности учений (как правило, оппоненты имеют об учении другой стороны лишь смутное представление), а в душевном, эмоциональном настрое людей. Ведь мало кто подходит к острым темам с настроем, что он сможет услышать что-то полезное от других.

К сожалению, все считают именно себя носителями истины в последней инстанции. Другой причиной разногласий является просто неправильная, не тактичная постановка вопросов. Эта глава как раз и объяснит феномен, как может быть так, что у каждой из сторон своя точка зрения, свое мнение, и в то же время все они оказываются правы.

И хотя все считают, что другие ошибаются, но на самом деле никто не ошибается - все правы.

Уважаемые читатели, вы увидите, что разные люди рассуждали на уровне своего личного познания Господа Бога - истинного познания Бога, но в разной степени. И, проведя аналогию с христианством, я заранее хочу спросить вас: может действительно не так уж и важно, католик вы или протестант, или православный - более важно, насколько близки ваши личные взаимоотношения с Господом Богом? Согласитесь, ведь Авраам не был даже иудеем, не только христианином - но кто из нас, ныне живущих, может сказать, что он более близок к Богу, чем Авраам. Все мы считаем себя потомками Авраама: иудеи - потомками по плоти и завету обрезания, христиане - по вере и духу.

Николай Погребняк - О чем спорят христиане

Verlag

Издатель: Sanktum , 2013

ISBN: 978-3-8484-7952-8

241с.

Николай Погребняк - О чем спорят христиане - Оглавление

Введение

1. Какое имя у Бога или, как Бог открывает Себя человеку

2. Почему различаются родословия Иисуса Христа

3. Почему так живучи ответы, вызывающие большие сомнения 3.1. Сии люди срамили Бога 3.2. Она стояла и ожидала смертного суда

4. И гробы отверзлись (о воскресении мертвых) 4.1. Мертвые, воскресшие вместе со Христом 4.2. О воскресении мертвых, одних при втором пришествии Иисуса Христа, других - при конце Света 4.3. Каким образом Господь Бог воскресит наши тела

5. Царство Небесное - это Небесная Семья

6. Иконы: белое и черное

7. Благословение и проклятие крещения

8. Кому простите грехи, тому простятся (исповедь)

9. Почему Христос омыл ноги ученикам, или как обрести благословение при причастии 9.1. С какой целью Господь являет в нас силу при причастии 9.2. Как обрести силу Господню при причастии 9.3. Почему только Апостол Иоанн рассказал, что Христос омыл ученикам ноги на Вечере 9.4. Какое сокровенное назидание явил Иисус через омовение ног 9.5. Почему Христос совершил Вечерю только после омовения

10. Тайна пресуществления 10.1. А нужны ли споры о таинствах?

11. Вот вам и десятина! 11.1. Десятина в Израиле 11.2. Десятина в Церкви 11.3. Как управляли финансами в первых церквях 11.4. Как научиться служить Богу своим имением

12. О крещении Духом Святым 12.1. Различие между рождением Свыше, крещением Духом Святым и исполнением Духом Святым 12.2. Сколько было крещено Святым Духом в день Пятидесятницы, двенадцать или сто двадцать 12.3. Кого и для чего Господь крестит Святым Духом 12.4. Что сказано в Писании о крещении Святым Духом 12.5. Мое свидетельство о крещении Святым Духом

13. О молитве и говорении на языках, как Дух дает провещевать

14. От поста к молитве

Заключение

Николай Погребняк - О чем спорят христиане - О крещении Духом Святым

Вот уж тема так тема! И кто только не спорил по этому поводу. Все имеют свое суждение: ите, кто переживал крещение Духом Святым, и особенно те, кто не переживал его. Да, сие есть великое таинство Божие, и нет ему аналогов здесь, на земле, поэтому и толкуют его кто как уразумеет и понимают кто как поймет, а в основной массе толкователей кто как вообразит. Атут еще «подливает масло в огонь» особая важность данного события в жизни всей Церкви Христовой, в жизни каждого христианина.

Сначала предложу вам, уважаемые читатели, православное учение о Крещении Духом Святым (так, для справки, без комментариев): «Миропомазание — одно из христианских таинств в Католической и Православных церквях, через которое верующему подаются дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной жизни. Как поясняет протопресвитер Александр Шмеман, речь идет не о различных «дарах» Святого Духа, а о самом Святом Духе, Который сообщается человеку как дар. (Миропомазание) совершается над человеком один раз в жизни, как и (водное) крещение.

В православной церкви внешняя сторона таинства заключается в том, что епископ, а гораздо чаще священник, мажет тело человека особо освящённым ароматическим маслом — миром, через которое передаётся божественная благодать. Перед миропомазанием священник читает молитву о ниспослании на человека Духа Святого, а затем помазывает ему крестообразно лоб, глаза, ноздри, уши, грудь, руки и ноги. При каждом помазании священник повторяет слова:«Печать дара Духа Святого. Аминь».

Миропомазание совершается обычно сразу после таинства крещения, однако может совершаться и отдельно, например, как дополнение крещения, совершённого мирянином. Без миропомазания человек не допускается до причащения, даже если он уже крещен».Чтобы уяснить, глубже понять истину, давайте так же рассмотрим Священное Писание и свидетельства людей, переживших крещение Святым Духом; ибо я уверен, что сия великая тайна Божия намного глубже, чем помазание миром с молитвой иерея.

Давайте поступим, как иудеи из синагоги в городе Верии, о которых в Писании сказано: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так (Деян.17:11).Если кого из православных верующих или из католиков оскорбило мое предложение, исследовать Священное Писание - что ж, не читайте главу. А те, кто согласен исследовать Писание, кто согласен внимательно отнестись к свидетельствам верующих, переживавших крещение Духом Святым, приготовьтесь к долгому и многосложному пути познания, ибо параллельно будут рассмотрены и другие вопросы, способствующие более полному раскрытию истины. Кстати, зачастую именно по этим, дополнительным вопросам и возникают наиболее острые споры между богословами разных церквей.