До сих пор древнейшие свидетельства об организованных массовых вооруженных конфликтах относились к периоду, отстоящему от нас не более чем на пять тысяч лет. Считалось, что война как таковая впервые стала известна в Древнем Египте и Месопотамии.

К иному выводу приводят работы австралийского ученого-антрополога Пола Тасона, проанализировавшего наскальную и пещерную живопись более чем в 650 местах на полуострове Арнем Ленд на севере Австралии. Многочисленные батальные сцены, встречающиеся там, являются древнейшими среди всех, известных науке. Они принадлежат предкам нынешних австралийских аборигенов, чья цивилизация не знала приемов земледелия и была значительно примитивнее древнеегипетской.

Это противоречит утверждениям, согласно которым организация боевых действий появилась вместе с оседлым ведением хозяйства, а более древние цивилизации кочевников потребности сражаться не испытывали и не имели никакого военного опыта. Сцены, запечатленные шесть тысяч лет назад, уже содержат изображения копьеметалок и трехконечных дротиков. Гипотеза Тасона получила сторонника в лице видного антрополога из Канады Джоан Вастокас, считающей войну неотъемлемой частью жизни любого человеческого общества.

Похитители разума - психология войны

Авт.-упоряд. О. В. Тимченко, В. Б. Шапар

Харьков: Прапор, 1997, 685 с.

Серия "Библиотека занимательной психологии"

ISBN 5-7766-0701-9

Похитители разума - психология войны - Содержание

Введение

Глава I. ЦАРСТВО СМЕРТИ

Глава II. МУДРОСТЬ ВЕКОВ

Глава III. КАЧЕСТВА ПОЛКОВОДЦА

Глава IV. ОТ ПОТЕШНЫХ ПОЛКОВ ДО СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ

Глава V. ОККУЛЬТНАЯ ИСТОРИЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Глава VI. ЦЕРКОВЬ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Глава VII. ЖЕНЩИНЕ К ЛИЦУ АВТОМАТ И КАСКА

Глава VIII. ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ

Глава IX. НАУкА И ВОЙНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Глава X. ГОРЕ ОТ УМА, ИЛИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава XI. БОЕВЫЕ ИСКУССТВА МИРА

Глава XII. ЗВЕРИ-БОЙЦЫ

Глава XIII. АРМИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЛЮДЕЙ

Глава XIV. ПСИХОТРОННЫЙ АПОКАЛИПСИС

Заключение