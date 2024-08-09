Покатаева Оксана - Бог в твоей жизни

Ресурс смерти. Что это? Это когда знаешь, что скоро придёт эта самая, с косой. И думаешь: «А что оставить после себя своим близким, своим друзьям, своим клиентам? Так чтобы они могли в любой ситуации справиться». И вот эта книга и создана для этого. Ресурс смерти даёт очень мощный толчок для действий. В китайской философии есть мысль, что существует всего 64 ситуации в жизни. Т. е. как ни крути, а только 64 ситуации бывают. Просто они могут называться по-разному. И если к каждой из этих 64 ситуаций найти решение, то получится 64 решения. В другой философии есть 36 стратагем. Также 36 решений на 36 ситуаций. У меня их ещё меньше. Так как думаю, что ситуаций в жизни не так уж много. Так вот: эта книга содержит 12 решений. Т. е. на любую свою проблему, на любой свой вопрос, на любую тему здесь даётся необходимый минимальный ответ. И каждый может дальше сам искать то, что ему ещё нужно. За больше чем 20 лет работы я сформировала свою методику работы. Я знаю, что это работает. И здесь очень много внушений на развитие, на решение всех проблем, на благополучие, на обретение мудрости, на здоровье. Т. е. всё, что вдруг потребуется даже без меня моим читателям – друзьям, всё есть в этой книге. Я очень хорошо всё прикрыла – вы не заметите внушения, ну только очень явные. Не зря же я училась столько лет у гуру эриксоновского гипноза Сергея Горина и столько лет применяю внушения на благо людей, даже если они этого не знают, но ради Бога. Но это всё в пользу вам, дорогие мои читатели. Чтобы было легко и интересно, и к тому же полезно. Просто читайте… Для неверующих: я работаю больше 20 лет методами сказкотерапии, эриксоновского гипноза, аналитической психологии Карла Юнга, психоанализа, НЛП. Я работаю в области Успеха, коучинга, психологии бизнеса, менеджмента, стратегии развития личности, семьи, компаний. Изучаю нарциссизм, страхи, комплексы. Мой селф-маркетинг – это достижение уровня Европейского психотерапевта и много «закинутых мною звёзд Успеха на Олимп». Я никогда не рекламировала себя. И сейчас не рекламирую книгу свою. Я даю инструкцию, как пользоваться «книжным психологом» если вдруг меня нет рядом, или вы сами хотите найти ответ. Все ответы здесь. Просто читайте её легко, с удовольствием, с мыслью: «Здесь есть всё, что мне нужно на данный момент». И читайте себе за здоровье! Книга для душ мужчин и для женщин. Р.С. Почему селф-маркетинг? Конкретный ответ вы обретёте по ходу чтения. Но важно вот что: я знаю, что чтобы хорошо продвигать книгу, нужно вначале написать авторитетную рекомендацию от авторитетного лица. И все мы знаем, что это в большинстве своём просто игра. Я делаю так – я сама пишу о своей книге для кого она и что она содержит. Это важно в наше время: продвигать себя самому. Без лени, без ложной скромности. И при этом без гордыни, без завышенной самооценки. Т. е. знать, сколько стоишь сам, за сколько могут купить твои профессиональные способности, над чем нужно еще работать, что и как в себя вкладывать. Повышая свою ценность, вкладывая в себя, обучаясь, необходимо всегда соизмерять вложения со спросом. Вот это и есть сэлф-маркетинг для каждого, кто живет в рыночной экономике.

Покатаева Оксана - Бог в твоей жизни

Аналитическая психология. Сэлф-маркетинг 144ст

«Accent Graphics communications»

Покатаева Оксана - Бог в твоей жизни - Содержание

Рекомендации

Предисловие от автора

Середина Пути или Начало Начал

Правило № 1. Всегда анализируй случившееся, и делай выводы

Будни коуча группы

Правило № 2. Постоянно развивайся легко

Клиентка О. и её фантазии

Правило № 3. Думай так: На всё воля Божья!

Сказка от клиентки О. "Принцесса и Дикий Медведь".

Сказка клиентки О. "Рождение Настоящей"

Сказка клиентки О. "Настоящая и чудовище"

Сказка клиентки О. "Встреча Настоящей с дровосеком"

Правило № 4. Делай своё дело!

"Групповой коучинг для руководителей"

Правило № 5. Если хочешь чему-то научиться – научи этому других!

Первое впечатление – начало селф-маркетинга

Правило № 6. Доверяйте своему первому впечатлению или "У вас

никогда не будет второго шанса создать о себе первое впечатление…"

Мотивация "от" и "к"

Правило № 7. Путеводная наша звезда – делать то, что должен! Это иесть мотивация

Дети

Правило № 8. О детях говорите осторожно. Особенно о своих

Тренер, наставник, учитель – это кто?

Правило № 9. Учитель тот, кто нас чему-то научил или изменил

Достижение и получение успеха

Связь с Богом!

Из её записок "Беседы с Богом" 75

Правило № 10. Беседы с Богом читай на досуге… 107

ВО время 1

Встреча с клиенткой О.

Правило № 11. Делай во время

Имидж-коучинг

Правило № 12. Служи только Богу!

Послесловие от автора

Притча от Рифката Гатупова

Профессиональная Психотерапевтическая Лига России представляет

Уважаемые руководители

Информация о психологе-тренере

Список статей Оксаны Покатаевой

Тренинги, проведенные Оксаной Покатаевой