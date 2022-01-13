В деревне Озеро Вобегон, по утверждению рассказчика, Гаррисона Кейллора, все женщины сильны, все мужчины красивы, а все дети высокоразвиты. Вероятно, это характерные черты общины конца 20 в., в которой налажена работа с подростками. Сильные женщины, красивые мужчины и высокоразвитые ребята. При трезвом подходе к культуре этого или любого другого поколения молодежи становится ясно, что, если в церковь привлечены только высокоразвитые дети, эта среда закрыта для погибающих. Если работники — только сильные женщины и красивые мужчины, значит источник будущих лидеров весьма ограничен.

При таком ограничении церковь замыкается сама в себе и лишена возможности расти. Пожалуй, многие родители и руководители церквей хотели бы видеть своих подростков похожими на эту образцовую молодежь в деревне Озеро Вобегон. В конце концов, это вполне безопасное место, чтобы растить детей. Тут нет хулиганов, нет наркотиков. Не бывает абортов и редки внебрачные беременности. Нет неблагополучных семей. Но даже в заманчивом городе Кейллора (на который время не влияет) церковь является скорее традицией, чем живой реальностью. Так в чем же суть работы с подростками? В создании безопасного убежища? В каком-то смысле — да. Но если смотреть глубже, работа с подростками — это надежда. Надежда? Да, надежда!

Это не хныканье жалких существ, оторванных от реальной жизни и цепляющихся за ниточку религиозной традиции, но уверенность в том, что Бог участвует даже в самых невероятных событиях, происходящих в этом безумном мире. Надежда является движущей силой работы с подростками. Иначе только окружающая среда диктовала бы наши задачи, массовая культура определяла бы формы работы и критерием успеха стали бы личные достижения. Книга Поколение для Христа — о надежде. Ее авторы — люди, которые работали с подростками. В ходе своей работы большинство из них вынуждены были остановиться и задуматься о сущности дела, к которому они были призваны. Многие проводили научные исследования, в ходе которых рассматривали вопросы работы с подростками как бы под линзами микроскопа, чтобы выявить самые тонкие и уязвимые места этой уникальной профессии. Каждый из авторов убежден в том, что Бог предназначил новому поколению работников с подростками выполнить нечто новое. Не обязательно другое, просто новое. Четыре аспекта, описанные в «Части 1: Структура работы с подростками», помогают лидеру группы точнее понять задачи работы с подростками. Хотя теология всегда остается королевой наук, однако знания по возрастной психологии, социологии и истории помогают творчески мыслящему лидеру сделать теологию насущно важной для жизни своего поколения. При всех научных знаниях работа с подростками остается искусством. Дух Божий действует через интуицию наставника, помогая духовному росту юных душ.

Поколение для Христа

Под ред. Р. Данна и М. Сентера

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 494 с.

ISBN 5-7454-0530-9

Поколение для Христа - Содержание

Часть 1. Основы работы с подростками

1.ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ Ричард Р.Данн

2. БОГОСЛОВСКИЙ АСПЕКТ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ Ричард Р.Данн

3.ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ Стив Пэтти

4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ ДейвРэн

5. ИСТОРИЧЕСКИЕ РАМКИ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ Марк Сентер

Часть 2. Структуры подросткового служения

6. АКСИОМЫ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ: УСЛОВИЯ Марк Сентер

7. АКСИОМЫ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ Марк Сентер

8. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ Марк Сентер

9. ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ Марк Сентер

Часть 3. Условия подросткового служения

10. КАК МОЖНО ПОСТРОИТЬ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПАХ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ Дэвид Веерман.

11. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ НАХОДИТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ МаркЛэмпорт .

12. КАК ПОДБИРАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И ПОМОГАТЬ ИМ? Бэрри Сен-Клэр 194

13. С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ? Диана Эллиот .

Часть 4. Искусство работы с подростками

14. КАК МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ С ПОДРОСТКАМИ? Марк Каннистер

15. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ: КАК ДОБИТЬСЯ ОБНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ? Чак Роузмейер

16. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ: КАК ДОСТИЧЬ НЕРЕЛИГИОЗНЫХ ПОДРОСТКОВ? БоБошерс

17. КАК НАМ НАДО УЧИТЬ БИБЛЕЙСКИМ ИСТИНАМ? Рональд Хабермас

18. КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ С ГРУППАМИ ПОДРОСТКОВ Дэн Уэбстер

Часть 5. Задачи молодежного служения

19. КАК НАМ ОТНОСИТЬСЯ К ПОП'КУЛЬТУРЕ? Квентин Шульце

20. КАК НАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЗЫКУ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Дэвид Харт

21. СВЯЗЬ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ С СЕМЬЕЙ Марк Де Вриз

22. КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ? ЛесПэррот

23. КАК НЕБОЛЬШИЕ ЦЕРКВИ МОГУТ ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ? Памела Кэмпбелл

Часть 6. Средства молодежного служения

24. КУДА МЫ МОЖЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ПРОВОДЯ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ? Пол Флейшман.

25. КАК В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ МОГУТ СОТРУДНИЧАТЬ ЦЕРКВИ И МЕЖЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ? Марк Морине.

26. КАК ПРОВОДИТЬ ЗАГОРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ Чеп Кларк

27. КАК В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОРТ Тимоти Восс

28. КАК ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Пол Бортвик

29. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Лейвон Уэлти

30. КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТУ МАЛЫХ ГРУПП В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Джейна Сандин

Часть 7. Будущее подросткового служения