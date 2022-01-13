Поколение для Христа
В деревне Озеро Вобегон, по утверждению рассказчика, Гаррисона Кейллора, все женщины сильны, все мужчины красивы, а все дети высокоразвиты. Вероятно, это характерные черты общины конца 20 в., в которой налажена работа с подростками. Сильные женщины, красивые мужчины и высокоразвитые ребята. При трезвом подходе к культуре этого или любого другого поколения молодежи становится ясно, что, если в церковь привлечены только высокоразвитые дети, эта среда закрыта для погибающих. Если работники — только сильные женщины и красивые мужчины, значит источник будущих лидеров весьма ограничен.
При таком ограничении церковь замыкается сама в себе и лишена возможности расти. Пожалуй, многие родители и руководители церквей хотели бы видеть своих подростков похожими на эту образцовую молодежь в деревне Озеро Вобегон. В конце концов, это вполне безопасное место, чтобы растить детей. Тут нет хулиганов, нет наркотиков. Не бывает абортов и редки внебрачные беременности. Нет неблагополучных семей. Но даже в заманчивом городе Кейллора (на который время не влияет) церковь является скорее традицией, чем живой реальностью. Так в чем же суть работы с подростками? В создании безопасного убежища? В каком-то смысле — да. Но если смотреть глубже, работа с подростками — это надежда. Надежда? Да, надежда!
Это не хныканье жалких существ, оторванных от реальной жизни и цепляющихся за ниточку религиозной традиции, но уверенность в том, что Бог участвует даже в самых невероятных событиях, происходящих в этом безумном мире. Надежда является движущей силой работы с подростками. Иначе только окружающая среда диктовала бы наши задачи, массовая культура определяла бы формы работы и критерием успеха стали бы личные достижения. Книга Поколение для Христа — о надежде. Ее авторы — люди, которые работали с подростками. В ходе своей работы большинство из них вынуждены были остановиться и задуматься о сущности дела, к которому они были призваны. Многие проводили научные исследования, в ходе которых рассматривали вопросы работы с подростками как бы под линзами микроскопа, чтобы выявить самые тонкие и уязвимые места этой уникальной профессии. Каждый из авторов убежден в том, что Бог предназначил новому поколению работников с подростками выполнить нечто новое. Не обязательно другое, просто новое. Четыре аспекта, описанные в «Части 1: Структура работы с подростками», помогают лидеру группы точнее понять задачи работы с подростками. Хотя теология всегда остается королевой наук, однако знания по возрастной психологии, социологии и истории помогают творчески мыслящему лидеру сделать теологию насущно важной для жизни своего поколения. При всех научных знаниях работа с подростками остается искусством. Дух Божий действует через интуицию наставника, помогая духовному росту юных душ.
Поколение для Христа
Под ред. Р. Данна и М. Сентера
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 494 с.
ISBN 5-7454-0530-9
Поколение для Христа - Содержание
Часть 1. Основы работы с подростками
- 1.ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ Ричард Р.Данн
- 2. БОГОСЛОВСКИЙ АСПЕКТ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ Ричард Р.Данн
- 3.ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ Стив Пэтти
- 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ ДейвРэн
- 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ РАМКИ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ Марк Сентер
Часть 2. Структуры подросткового служения
- 6. АКСИОМЫ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ: УСЛОВИЯ Марк Сентер
- 7. АКСИОМЫ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ Марк Сентер
- 8. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ Марк Сентер
- 9. ЗАРОЖДАЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ Марк Сентер
Часть 3. Условия подросткового служения
- 10. КАК МОЖНО ПОСТРОИТЬ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПАХ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ Дэвид Веерман.
- 11. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ НАХОДИТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ МаркЛэмпорт .
- 12. КАК ПОДБИРАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И ПОМОГАТЬ ИМ? Бэрри Сен-Клэр 194
- 13. С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ? Диана Эллиот .
Часть 4. Искусство работы с подростками
- 14. КАК МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ РАБОТУ С ПОДРОСТКАМИ? Марк Каннистер
- 15. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ: КАК ДОБИТЬСЯ ОБНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ? Чак Роузмейер
- 16. ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ: КАК ДОСТИЧЬ НЕРЕЛИГИОЗНЫХ ПОДРОСТКОВ? БоБошерс
- 17. КАК НАМ НАДО УЧИТЬ БИБЛЕЙСКИМ ИСТИНАМ? Рональд Хабермас
- 18. КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ С ГРУППАМИ ПОДРОСТКОВ Дэн Уэбстер
Часть 5. Задачи молодежного служения
- 19. КАК НАМ ОТНОСИТЬСЯ К ПОП'КУЛЬТУРЕ? Квентин Шульце
- 20. КАК НАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЗЫКУ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Дэвид Харт
- 21. СВЯЗЬ ПОДРОСТКОВОГО СЛУЖЕНИЯ С СЕМЬЕЙ Марк Де Вриз
- 22. КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ? ЛесПэррот
- 23. КАК НЕБОЛЬШИЕ ЦЕРКВИ МОГУТ ПРОВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ? Памела Кэмпбелл
Часть 6. Средства молодежного служения
- 24. КУДА МЫ МОЖЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ПРОВОДЯ ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ? Пол Флейшман.
- 25. КАК В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ МОГУТ СОТРУДНИЧАТЬ ЦЕРКВИ И МЕЖЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ? Марк Морине.
- 26. КАК ПРОВОДИТЬ ЗАГОРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ Чеп Кларк
- 27. КАК В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОРТ Тимоти Восс
- 28. КАК ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Пол Бортвик
- 29. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Лейвон Уэлти
- 30. КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТУ МАЛЫХ ГРУПП В ПОДРОСТКОВОМ СЛУЖЕНИИ? Джейна Сандин
Часть 7. Будущее подросткового служения
- 31. ВЗГЛЯД В СЛЕДУЮЩЕЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ Ричард Данн, Марк Сентер
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