Современная библеистика Обзор литературы и богословия Нового Завета - о литературном построении, условиях возникновения, богословия каждого из произведений Нового Завета. Классический учебник, в котором известные современные богословы и библеисты Петр Покорны и Ульрих Геккель тесно связывают библеистику с вопросами новозаветного богословияи на этой основе трезво реконструируют на базе имеющихся текстов ситуацию их возникновеюния, пытаются точно определять богословский замысел раннехристианских авторов и излагать экзегетически осмысленное общее понимание новозаветных писаний. Подлинное мастерство при написании академических учебников состоит в том, чтобы сделать труд удобным в использовании. При этом учебник должен быть, с одной стороны, серьезным научным проектом и служить осмыслению контекстов, выходящих за рамки частных монографических исследований; с другой стороны, будучи ориентирован на дидактику, учебник должен заострять экзегетические проблемы в открытом дискурсе, ибо их недооценка, в особенности «пастырская» гармонизация, до сих пор не помогали новозаветной науке и богословскому пониманию. Петр Покорны - Ульрих Геккель - Введение в Новый Завет - Обзор литературы и богословия Нового Завета Пер.с нем. (Серия «Современная библеистика»). - М.: Издательство ББИ, 2012. - xvi + 798 с. Перевод: Вадим Витковский Petr Pokorny / Ulrich Heckel Einleitung in das Neue Testament

Seine Literatur und Theologie im Überblick

Mohr Siebeck

Tübingen

Петр Покорны - Ульрих Геккель - Введение в Новый Завет - Содержание

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Предисловие

1. Введение

1.1. К истории дисциплины

1.2. О современном значении исагогики

1.3. Предварительные герменевтические размышления: функция языка 1.3.1. Язык как организация опыта 1.3.2. Язык как формирование мира 1.3.3. Метафорический характер религиозной речи 1.3.4. Метафора и реальность

1.4. Текст 1.4.1. Литературное своеобразие 1.4.2. Факторы чтения текста 1.4.3. Текст как свидетельство 1.4.4. Аутентичность свидетельства 1.4.5. Богословская функция исторической критики 1.4.6. Читательское предпонимание

1.5. Сущность толкования

2. Предпосылки к возникновению Нового Завета

2.1. Иудейская традиция 2.1.1. Библия иудеев 2.1.2. Библия и Талмуд 2.1.3. Ветхий и Новый Заветы 2.1.4. Септуагинта и язык Нового Завета 2.1.5. Ветхозаветный канон и проблема библейского богословия

2.2. Эллинистическая культура 2.2.1. Иудейская апокалиптика и эллинистическая культура 2.2.2. Первохристианство и эллинизм 2.2.3. Греческие собрания сентенций 2.2.4. Биография и историография 2.2.5. Драматические элементы в Новом Завете 2.2.6. Риторика и эпистолография



3. Новый Завет как канон

3.1. Проблема

3.2. Богословские предпосылки христианского канона

3.3. Идея христианского канона

3.4. Возникновение новозаветного канона

3.5. Ограничение канона и связь с Еврейской Библией

3.6. Последовательность и название отдельных книг (и их групп)

4. Текст Нового Завета

4.1. Письмо в поздней Античности

4.2. Исконный текст Нового Завета 4.2.1. Рукописи на папирусе 4.2.2. Маюскульные рукописи на пергамене 4.2.3. Минускульные рукописи и лекционары 4.2.4. Цитаты в древней христианской литературе 4.2.5. Древние переводы Нового Завета 4.2.5.1 ; Латинские переводы I: Vêtus Latina 4.2.5.2. Латинские переводы II: Вульгата 4.2.5.3. Сирийские, коптские и другие древние переводы

4.3. Методы и результаты критики текста 4.3.1. Методы 103 4.3.2. Современное состояние изучения библейского текста 4.3.3. Наиболее известные отклонения в тексте 4.3.4. Издания греческого текста в Новое время 4.3.5. Богословская проблема реконструкции текста



5. Послания апостола Павла

5.1. Письмо как замена личного присутствия апостола

5.2. Ориентация на церковные общины

5.3. Зачтение во время богослужения

5.4. Письма как коммуникативное средство церкви (к экклезиологии посланий)

5.5. Интертекстуальность посланий (предпосылки христианского богословия) 5.5.1. Цитаты из Писания 5.5.1.1. Септуагинта 5.5.1.2. Греческая (эллинистическая) литература

5.6. Старые устные традиции (формулы, существовавшие до Павла) 5.6.1. Христологические титулы 5.6.1.1. Христос-Мессия 5.6.1.2. Сын Божий 5.6.1.3. Господь - Кириос 5.6.1.4. Сын Человеческий 5.6.1.5. Значение христологических титулов 5.6.2. Традиционные формы литургии, миссии и катехизации 5.6.2.1. Формула веры в 1 Кор 15:Зв-5: смерть и воскресение Иисуса 5.6.2.2. Крещение 5.6.2.3. Причастие (трапеза Господня) 5.6.2.4. Гимны ко Христу 5.6.2.5. Предание о словах и делах Иисуса

5.7. Жанры писем и формуляр письма

5.8. Подлинные письма Павла 5.8.1. Проблема хронологии Павла 5.8.2. Биография Павла и ее отношение к его богословию

5.9. Корпус посланий Павла

5.10. Первое Послание к Фессалоникийцам 5.10.1. Композиция и содержание 5.10.2. Случаи смерти в Фессалониках и их богословское осмысление 5.10.3. Апокалиптика и Евангелие Павла 5.10.4. Время и место написания, адресаты и целостность

5.11. Послание к Галатам 5.11.1. Композиция и содержание 5.11.2. Риторическое построение 5.11.3. Богословие: противники и оправдательная речь 5.11.4. Экклезиологическое значение учения об оправдании 5.11.5. Время и место написания, адресаты

5.12. Первое Послание к Коринфянам 5.12.1. Повод к написанию, композиция и содержание 5.12.2. Вопрос литературной целостности 5.12.3. Авторство, время возникновения и община в Коринфе 5.12.4. Группировки в коринфской церкви 5.12.5. Богословие креста, тело Христово, надежда на воскресение

5.13. Второе Послание к Коринфянам 5.13.1. Композиция и содержание 5.13.2. Целостность, повод к написанию, время и место (места) возникновения 5.13.3. Богословие и значение послания 5.13.3.1. К 2 Кор 1-9: слава, страдание, примирение 5.13.3.2. О 2 Кор 10-13: сила в слабости

5.14. Послание к Филиппийцам 5.14.1. Композиция и содержание 5.14.2. Автор, адресаты и литературное единство 5.14.3. Противники Павла 5.14.4. Богословский замысел: жизнь перед лицом спасения 5.14.5. Гимн о Христе в Флп 2:6-11 5.14.6. «Мост» к посланиям, приписываемым Павлу 5.14.7. Место и время написания

5.15. Послание к Филимону 5.15.1. Композиция и содержание 5.15.2. Место и обстоятельства написания 5.15.3. Пробный случай богословской этики

5.16. Послание к Римлянам 5.16.1. Композиция и содержание 5.16.2. Адресаты послания 5.16.3. Текст, целостность, место и время написания 5.16.4. Повод и цель послания 5.16.5. Богословие: учение об оправдании, антропология, Израиль, государственная власть



6. Синоптические Евангелия и Деяния Апостолов

6.1. Синоптическая проблема 6.1.1. Проблема 6.1.2. Открытие устной традиции 6.1.3. Гипотеза фрагментов и гипотеза протоевангелия 6.1.4. Гипотезы заимствования 6.1.4.1. Литературная зависимость I: гипотеза Грисбаха 6.1.4.2. Литературная зависимость II: теория двух источников 6.1.5. Источник логиев (Q) 6.1.5.1. Обзор реконструируемого содержания 6.1.5.2. Характеристика 6.1.5.3. Богословие источника логиев (и его этапы?) 6.1.5.4. Источник логиев и Евангелие от Марка 6.1.6. Другие Евангелия 6.1.6.1. Евангелие от Фомы 6.1.6.2. Евангелие от Петра 6.1.6.3. Тайное Евангелие от Марка 6.1.6.4. Папирус Эджертона 6.1.6.5. Другие апокрифические евангелия

6.2. Евангелие от Марка 6.2.1. Композиция и содержание 6.2.2. Текст 6.2.3. Автор, место написания, датировка и первоначальные адресаты 6.2.4. Более ранние традиции и стадии 6.2.5. Язык и стиль 6.2.6. Жанр и богословие 6.2.6.1. «Евангелие» как заголовок 6.2.7. Христология Марка 6.2.7.1. Сын Давидов 6.2.7.2. Сын Человеческий 6.2.7.3. Сын Божий 6.2.7.4. Мессианская тайна 6.2.7.5. Богословие креста у Марка 6.2.8. Ученичество как следование за Иисусом 6.2.9. Заповедь любви 6.2.10. Открытый конец Евангелия

6.3. Евангелие от Матфея 6.3.1. Язык, композиция и содержание 6.3.2. Текст 6.3.3. Богословие Матфея 6.3.3.1. Надписание 6.3.3.2. Пять речей Иисуса 6.3.3.3. Цитаты об исполнении пророчеств и христология Матфея 6.3.3.4. Значение начала и заключения 6.3.4. Цель написания 6.3.4.1. Споры с фарисеями и павлинистами 6.3.4.2. Этика 6.3.4.3. Экклезиология (включая «Отче наш») 6.3.5. Автор, время и место возникновения

6.4. Евангелие от Луки и Деяния Апостолов

6.4.1. Двухтомник Луки, его замысел и источники

6.4.2. Язык и композиция

6.4.3. Композиция и содержание 6.4.3.1. Евангелие от Луки 6.4.3.2. Деяния Апостолов

6.4.4. Текст

6.4.5. Богословие Луки 6.4.5.1. Понимание времени 6.4.5.2. Народ Божий (экклезиология и пневматология) 6.4.5.3. Христология и сотериология 6.4.5.4. Социальная этика

6.4.6. Посвящение, автор, время и место написания

7. Писания под именем Иоанна

7.1. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна 7.1.1. Композиция и содержание 7.1.1.1. Евангелие 7.1.1.2. Послания 7.1.2. Текст 7.1.3. Отношение к синоптическим Евангелиям 7.1.4. Источники и религиозно-исторический фон 7.1.5. Богословие Евангелия от Иоанна 7.1.5.1. (Воплощенное) Слово: христология и сотериология 7.1.5.2. Пневматология и эсхатология 7.1.5.3. Экклезиология и этика 7.1.6. Школа Иоанна, автор и место возникновения 7.1.7. К богословию посланий Иоанна

7.2. Откровение Иоанна 7.2.1. Композиция и содержание 7.2.2. Текст, язык и литературный жанр 7.2.3. Типы истолкования 7.2.4. Эсхатология и христология 7.2.5. Сотериология и наследие Павла 7.2.6. Небесная литургия, церковь и ее этика 7.2.7. Автор, место, время, повод и цель написания



8. Письма последователей Павла (включая Послание Иакова)

8.1. Павловы школы и их влияние

8.2. Послания к Колоссянам и к Ефесянам 8.2.1. Композиция и содержание 8.2.1.1. Послание к Колоссянам 8.2.1.2. Послание к Ефесянам 8.2.2. Форма текста 8.2.3. Положение Посланий к Колоссянам и к Ефесянам в корпусе посланий Павла 8.2.4. Общие экклезиологические тенденции 8.2.5. Христологический тезис Послания к Колоссянам 8.2.6. Литературная форма, адресаты, время и место написания Послания к Колоссянам 8.2.7. Экклезиологический вызов в Послании к Ефесянам 8.2.8. Адресаты, авторы, время и место возникновения Послания к Ефесянам

8.3. Второе Послание к Фессалоникийцам 8.3.1. Композиция, содержание и отношение к Первому Посланию к Фессалоникийцам 8.3.2. Замысел: против праздности в ожидании близкого конца1 8.3.3. Автор, время и место написания 8.3.4. История влияния и значение

8.4. Пастырские послания 8.4.1. Композиция и содержание 8.4.1.1. Первое Послание к Тимофею 8.4.1.2. Послание к Титу 8.4.1.3. Второе Послание к Тимофею 8.4.2. Рукописи, замысел, возникновение и автор 8.4.3. Положение в истории павлинизма

8.5. Послание к Евреям 8.5.1. Композиция и содержание 8.5.2. Текст, литературный характер и переработанные традиции 8.5.3. Богословие 8.5.4. Адресаты, автор, место и время возникновения 8.5.5. Положение в раннем христианстве

8.6. Первое Послание Петра 8.6.1. Композиция и содержание 8.6.2. Текст, адресаты, традиции 8.6.3. Богословское осмысление социальных и политических угроз 8.6.4. Автор, место и время возникновения

8.7. Послание Иуды и Второе Послание Петра 8.7.1. Композиция и содержание 8.7.1.1. Послание Иуды 8.7.1.2. Второе Послание Петра 8.7.2. Выступление против ереси 8.7.3. Автор, зависимость, адресаты, место и время возникновения

8.8. Послание Иакова 8.8.1. Содержание, жанр и адресаты 8.8.2. Богословские идеи 8.8.3. Автор, место и время написания, история рецепции



9. Заключение: сходства и различия в новозаветных писаниях

10. Хронологические таблицы

10.1. Хронологический обзор новозаветной истории

10.2. Географический обзор истории христианства

11. Глоссарий (разъяснение терминов)

12. Издания источников, справочные издания и серии комментариев

12.1. Издания Библии

12.2. Неканонические тексты («апокрифы»), псевдоэпиграфы и иудейские тексты

12.3. Христианские тексты

12.4. Наг-Хаммади

12.5. Собрания текстов, касающихся новозаветного мира (окружения Нового Завета)

12.6. Справочные издания

12.7. Важные серии комментариев

13. Указатель

13.1. Древние источники

13.2. Предметный указатель 774

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Петр Покорны - Ульрих Геккель - Введение в Новый Завет - Композиция

В своей композиции этот учебник ориентируется на введения в Новый Завет, но последовательное включение в рассмотрение богословия отдельных произведений сделало его значительно шире прежних книг подобного рода, которые в основном ограничивались вопросами исагогики, т. е. кто, когда, где, для кого и с какой целью написал эти произведения. Наша концепция состояла в том, чтобы намного теснее связать исагогику с вопросами новозаветного богословия, чем это делалось прежде.

Поэтому наш учебник призван дать надежный обзор всей необходимой информации о литературном построении, условиях возникновения и, главным образом, богословия каждого из произведений Нового Завета. Речь идет о сознательной общей концепции, за которую полностью отвечают оба автора, причем некоторые связующие звенья получают новую интерпретацию, а вся книга в целом вносит самостоятельный вклад в изучение Нового Завета.



В последнее время у экзегетов стало популярным разделять в публикациях библеистику с ее обзорами композиции и содержания отдельных книг, исагогику с вопросами авторства и ситуации возникновения и новозаветное богословие с его интересом к вести, которую несет Новый Завет. Но по сути своей эти три аспекта неразрывны: с условиями возникновения связаны и богословие, и литературный облик этих произведений. Поэтому композиция и содержание каждый раз даются не только в тексте, но и отдельных обзорах, имеющих вид таблиц, что должно облегчить самостоятельную работу над текстом и ориентацию внутри новозаветных книг.

Несколько экскурсов с тематическими срезами и обзорами помогают понять историческое и богословское место того или иного круга понятий за пределами непосредственного литературного контекста.



Главный смысл этого введения в Новый Завет в том, чтобы научиться трезво реконструировать на базе имеющихся текстов ситуацию их возникновения, точно определять богословский замысел раннехристианских авторов и излагать экзегетически осмысленное общее понимание новозаветных писаний. Прежде всего должны заговорить сами тексты внутри своих контекстов.

Изложение вторичной литературы в рамках основного текста книги заменено примечаниями, содержащими ссылки на другие мнения, существующие в науке, краткие обзорные статьи и монографические исследования, которые можно использовать при более углубленной разработке в рефератах, семинарских работах или при подготовке к экзаменам. Таким же образом этими примечаниями могут пользоваться те, кто занимается смежными академическими дисциплинами, но интересуется и Новым Заветом, а также те, кто имеет дело с библейскими текстами в церковной практике и образовании, проповеднической деятельности и работе с Библией в общине, на занятиях по религиоведению или самообразования и желает в связи с этим иметь информацию о современном состоянии новозаветной экзегезы.



27/10/2012