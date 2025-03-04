Покорны - Геккель - Введение в Новый Завет
Современная библеистика
Обзор литературы и богословия Нового Завета - о литературном построении, условиях возникновения, богословия каждого из произведений Нового Завета.
Классический учебник, в котором известные современные богословы и библеисты Петр Покорны и Ульрих Геккель тесно связывают библеистику с вопросами новозаветного богословияи на этой основе трезво реконструируют на базе имеющихся текстов ситуацию их возникновеюния, пытаются точно определять богословский замысел раннехристианских авторов и излагать экзегетически осмысленное общее понимание новозаветных писаний.
Подлинное мастерство при написании академических учебников состоит в том, чтобы сделать труд удобным в использовании.
При этом учебник должен быть, с одной стороны, серьезным научным проектом и служить осмыслению контекстов, выходящих за рамки частных монографических исследований; с другой стороны, будучи ориентирован на дидактику, учебник должен заострять экзегетические проблемы в открытом дискурсе, ибо их недооценка, в особенности «пастырская» гармонизация, до сих пор не помогали новозаветной науке и богословскому пониманию.
Петр Покорны - Ульрих Геккель - Введение в Новый Завет - Обзор литературы и богословия Нового Завета
Пер.с нем. (Серия «Современная библеистика»). - М.: Издательство ББИ, 2012. - xvi + 798 с.
Перевод: Вадим Витковский
Petr Pokorny / Ulrich Heckel
Einleitung in das Neue Testament
Seine Literatur und Theologie im Überblick
Mohr Siebeck
Tübingen
Seine Literatur und Theologie im Überblick
Mohr Siebeck
Tübingen
Петр Покорны - Ульрих Геккель - Введение в Новый Завет - Содержание
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Предисловие
1. Введение
1. Введение
- 1.1. К истории дисциплины
- 1.2. О современном значении исагогики
-
1.3. Предварительные герменевтические размышления: функция языка
- 1.3.1. Язык как организация опыта
- 1.3.2. Язык как формирование мира
- 1.3.3. Метафорический характер религиозной речи
- 1.3.4. Метафора и реальность
-
1.4. Текст
- 1.4.1. Литературное своеобразие
- 1.4.2. Факторы чтения текста
- 1.4.3. Текст как свидетельство
- 1.4.4. Аутентичность свидетельства
- 1.4.5. Богословская функция исторической критики
- 1.4.6. Читательское предпонимание
- 1.5. Сущность толкования
2. Предпосылки к возникновению Нового Завета
-
2.1. Иудейская традиция
- 2.1.1. Библия иудеев
- 2.1.2. Библия и Талмуд
- 2.1.3. Ветхий и Новый Заветы
- 2.1.4. Септуагинта и язык Нового Завета
- 2.1.5. Ветхозаветный канон и проблема библейского богословия
-
2.2. Эллинистическая культура
- 2.2.1. Иудейская апокалиптика и эллинистическая культура
- 2.2.2. Первохристианство и эллинизм
- 2.2.3. Греческие собрания сентенций
- 2.2.4. Биография и историография
- 2.2.5. Драматические элементы в Новом Завете
- 2.2.6. Риторика и эпистолография
3. Новый Завет как канон
- 3.1. Проблема
- 3.2. Богословские предпосылки христианского канона
- 3.3. Идея христианского канона
- 3.4. Возникновение новозаветного канона
- 3.5. Ограничение канона и связь с Еврейской Библией
- 3.6. Последовательность и название отдельных книг (и их групп)
4. Текст Нового Завета
- 4.1. Письмо в поздней Античности
-
4.2. Исконный текст Нового Завета
- 4.2.1. Рукописи на папирусе
- 4.2.2. Маюскульные рукописи на пергамене
- 4.2.3. Минускульные рукописи и лекционары
- 4.2.4. Цитаты в древней христианской литературе
-
4.2.5. Древние переводы Нового Завета
- 4.2.5.1 ; Латинские переводы I: Vêtus Latina
- 4.2.5.2. Латинские переводы II: Вульгата
- 4.2.5.3. Сирийские, коптские и другие древние переводы
-
4.3. Методы и результаты критики текста
- 4.3.1. Методы 103
- 4.3.2. Современное состояние изучения библейского текста
- 4.3.3. Наиболее известные отклонения в тексте
- 4.3.4. Издания греческого текста в Новое время
- 4.3.5. Богословская проблема реконструкции текста
5. Послания апостола Павла
- 5.1. Письмо как замена личного присутствия апостола
- 5.2. Ориентация на церковные общины
- 5.3. Зачтение во время богослужения
- 5.4. Письма как коммуникативное средство церкви (к экклезиологии посланий)
-
5.5. Интертекстуальность посланий (предпосылки христианского богословия)
- 5.5.1. Цитаты из Писания
- 5.5.1.1. Септуагинта
- 5.5.1.2. Греческая (эллинистическая) литература
-
5.6. Старые устные традиции (формулы, существовавшие до Павла)
-
5.6.1. Христологические титулы
- 5.6.1.1. Христос-Мессия
- 5.6.1.2. Сын Божий
- 5.6.1.3. Господь - Кириос
- 5.6.1.4. Сын Человеческий
- 5.6.1.5. Значение христологических титулов
-
5.6.2. Традиционные формы литургии, миссии и катехизации
- 5.6.2.1. Формула веры в 1 Кор 15:Зв-5: смерть и воскресение Иисуса
- 5.6.2.2. Крещение
- 5.6.2.3. Причастие (трапеза Господня)
- 5.6.2.4. Гимны ко Христу
- 5.6.2.5. Предание о словах и делах Иисуса
- 5.6.1. Христологические титулы
- 5.7. Жанры писем и формуляр письма
-
5.8. Подлинные письма Павла
- 5.8.1. Проблема хронологии Павла
- 5.8.2. Биография Павла и ее отношение к его богословию
- 5.9. Корпус посланий Павла
-
5.10. Первое Послание к Фессалоникийцам
- 5.10.1. Композиция и содержание
- 5.10.2. Случаи смерти в Фессалониках и их богословское осмысление
- 5.10.3. Апокалиптика и Евангелие Павла
- 5.10.4. Время и место написания, адресаты и целостность
-
5.11. Послание к Галатам
- 5.11.1. Композиция и содержание
- 5.11.2. Риторическое построение
- 5.11.3. Богословие: противники и оправдательная речь
- 5.11.4. Экклезиологическое значение учения об оправдании
- 5.11.5. Время и место написания, адресаты
-
5.12. Первое Послание к Коринфянам
- 5.12.1. Повод к написанию, композиция и содержание
- 5.12.2. Вопрос литературной целостности
- 5.12.3. Авторство, время возникновения и община в Коринфе
- 5.12.4. Группировки в коринфской церкви
- 5.12.5. Богословие креста, тело Христово, надежда на воскресение
-
5.13. Второе Послание к Коринфянам
- 5.13.1. Композиция и содержание
- 5.13.2. Целостность, повод к написанию, время и место (места) возникновения
- 5.13.3. Богословие и значение послания
- 5.13.3.1. К 2 Кор 1-9: слава, страдание, примирение
- 5.13.3.2. О 2 Кор 10-13: сила в слабости
-
5.14. Послание к Филиппийцам
- 5.14.1. Композиция и содержание
- 5.14.2. Автор, адресаты и литературное единство
- 5.14.3. Противники Павла
- 5.14.4. Богословский замысел: жизнь перед лицом спасения
- 5.14.5. Гимн о Христе в Флп 2:6-11
- 5.14.6. «Мост» к посланиям, приписываемым Павлу
- 5.14.7. Место и время написания
-
5.15. Послание к Филимону
- 5.15.1. Композиция и содержание
- 5.15.2. Место и обстоятельства написания
- 5.15.3. Пробный случай богословской этики
-
5.16. Послание к Римлянам
- 5.16.1. Композиция и содержание
- 5.16.2. Адресаты послания
- 5.16.3. Текст, целостность, место и время написания
- 5.16.4. Повод и цель послания
- 5.16.5. Богословие: учение об оправдании, антропология, Израиль, государственная власть
6. Синоптические Евангелия и Деяния Апостолов
-
6.1. Синоптическая проблема
- 6.1.1. Проблема
- 6.1.2. Открытие устной традиции
- 6.1.3. Гипотеза фрагментов и гипотеза протоевангелия
-
6.1.4. Гипотезы заимствования
- 6.1.4.1. Литературная зависимость I: гипотеза Грисбаха
- 6.1.4.2. Литературная зависимость II: теория двух источников
-
6.1.5. Источник логиев (Q)
- 6.1.5.1. Обзор реконструируемого содержания
- 6.1.5.2. Характеристика
- 6.1.5.3. Богословие источника логиев (и его этапы?)
- 6.1.5.4. Источник логиев и Евангелие от Марка
-
6.1.6. Другие Евангелия
- 6.1.6.1. Евангелие от Фомы
- 6.1.6.2. Евангелие от Петра
- 6.1.6.3. Тайное Евангелие от Марка
- 6.1.6.4. Папирус Эджертона
- 6.1.6.5. Другие апокрифические евангелия
-
6.2. Евангелие от Марка
- 6.2.1. Композиция и содержание
- 6.2.2. Текст
- 6.2.3. Автор, место написания, датировка и первоначальные адресаты
- 6.2.4. Более ранние традиции и стадии
- 6.2.5. Язык и стиль
-
6.2.6. Жанр и богословие
- 6.2.6.1. «Евангелие» как заголовок
-
6.2.7. Христология Марка
- 6.2.7.1. Сын Давидов
- 6.2.7.2. Сын Человеческий
- 6.2.7.3. Сын Божий
- 6.2.7.4. Мессианская тайна
- 6.2.7.5. Богословие креста у Марка
- 6.2.8. Ученичество как следование за Иисусом
- 6.2.9. Заповедь любви
- 6.2.10. Открытый конец Евангелия
-
6.3. Евангелие от Матфея
- 6.3.1. Язык, композиция и содержание
- 6.3.2. Текст
-
6.3.3. Богословие Матфея
- 6.3.3.1. Надписание
- 6.3.3.2. Пять речей Иисуса
- 6.3.3.3. Цитаты об исполнении пророчеств и христология Матфея
- 6.3.3.4. Значение начала и заключения
- 6.3.4. Цель написания
- 6.3.4.1. Споры с фарисеями и павлинистами
- 6.3.4.2. Этика
- 6.3.4.3. Экклезиология (включая «Отче наш»)
- 6.3.5. Автор, время и место возникновения
- 6.4. Евангелие от Луки и Деяния Апостолов
- 6.4.1. Двухтомник Луки, его замысел и источники
- 6.4.2. Язык и композиция
-
6.4.3. Композиция и содержание
- 6.4.3.1. Евангелие от Луки
- 6.4.3.2. Деяния Апостолов
- 6.4.4. Текст
-
6.4.5. Богословие Луки
- 6.4.5.1. Понимание времени
- 6.4.5.2. Народ Божий (экклезиология и пневматология)
- 6.4.5.3. Христология и сотериология
- 6.4.5.4. Социальная этика
- 6.4.6. Посвящение, автор, время и место написания
7. Писания под именем Иоанна
-
7.1. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна
-
7.1.1. Композиция и содержание
- 7.1.1.1. Евангелие
- 7.1.1.2. Послания
- 7.1.2. Текст
- 7.1.3. Отношение к синоптическим Евангелиям
- 7.1.4. Источники и религиозно-исторический фон
-
7.1.5. Богословие Евангелия от Иоанна
- 7.1.5.1. (Воплощенное) Слово: христология и сотериология
- 7.1.5.2. Пневматология и эсхатология
- 7.1.5.3. Экклезиология и этика
- 7.1.6. Школа Иоанна, автор и место возникновения
- 7.1.7. К богословию посланий Иоанна
- 7.1.1. Композиция и содержание
-
7.2. Откровение Иоанна
- 7.2.1. Композиция и содержание
- 7.2.2. Текст, язык и литературный жанр
- 7.2.3. Типы истолкования
- 7.2.4. Эсхатология и христология
- 7.2.5. Сотериология и наследие Павла
- 7.2.6. Небесная литургия, церковь и ее этика
- 7.2.7. Автор, место, время, повод и цель написания
8. Письма последователей Павла (включая Послание Иакова)
- 8.1. Павловы школы и их влияние
-
8.2. Послания к Колоссянам и к Ефесянам
-
8.2.1. Композиция и содержание
- 8.2.1.1. Послание к Колоссянам
- 8.2.1.2. Послание к Ефесянам
- 8.2.2. Форма текста
- 8.2.3. Положение Посланий к Колоссянам и к Ефесянам в корпусе посланий Павла
- 8.2.4. Общие экклезиологические тенденции
- 8.2.5. Христологический тезис Послания к Колоссянам
- 8.2.6. Литературная форма, адресаты, время и место написания Послания к Колоссянам
- 8.2.7. Экклезиологический вызов в Послании к Ефесянам
- 8.2.8. Адресаты, авторы, время и место возникновения Послания к Ефесянам
- 8.2.1. Композиция и содержание
-
8.3. Второе Послание к Фессалоникийцам
- 8.3.1. Композиция, содержание и отношение к Первому Посланию к Фессалоникийцам
- 8.3.2. Замысел: против праздности в ожидании близкого конца1
- 8.3.3. Автор, время и место написания
- 8.3.4. История влияния и значение
-
8.4. Пастырские послания
-
8.4.1. Композиция и содержание
- 8.4.1.1. Первое Послание к Тимофею
- 8.4.1.2. Послание к Титу
- 8.4.1.3. Второе Послание к Тимофею
- 8.4.2. Рукописи, замысел, возникновение и автор
- 8.4.3. Положение в истории павлинизма
- 8.4.1. Композиция и содержание
-
8.5. Послание к Евреям
- 8.5.1. Композиция и содержание
- 8.5.2. Текст, литературный характер и переработанные традиции
- 8.5.3. Богословие
- 8.5.4. Адресаты, автор, место и время возникновения
- 8.5.5. Положение в раннем христианстве
-
8.6. Первое Послание Петра
- 8.6.1. Композиция и содержание
- 8.6.2. Текст, адресаты, традиции
- 8.6.3. Богословское осмысление социальных и политических угроз
- 8.6.4. Автор, место и время возникновения
-
8.7. Послание Иуды и Второе Послание Петра
-
8.7.1. Композиция и содержание
- 8.7.1.1. Послание Иуды
- 8.7.1.2. Второе Послание Петра
- 8.7.2. Выступление против ереси
- 8.7.3. Автор, зависимость, адресаты, место и время возникновения
- 8.7.1. Композиция и содержание
-
8.8. Послание Иакова
- 8.8.1. Содержание, жанр и адресаты
- 8.8.2. Богословские идеи
- 8.8.3. Автор, место и время написания, история рецепции
9. Заключение: сходства и различия в новозаветных писаниях
10. Хронологические таблицы
10. Хронологические таблицы
- 10.1. Хронологический обзор новозаветной истории
- 10.2. Географический обзор истории христианства
11. Глоссарий (разъяснение терминов)
12. Издания источников, справочные издания и серии комментариев
12. Издания источников, справочные издания и серии комментариев
- 12.1. Издания Библии
- 12.2. Неканонические тексты («апокрифы»), псевдоэпиграфы и иудейские тексты
- 12.3. Христианские тексты
- 12.4. Наг-Хаммади
- 12.5. Собрания текстов, касающихся новозаветного мира (окружения Нового Завета)
- 12.6. Справочные издания
- 12.7. Важные серии комментариев
13. Указатель
- 13.1. Древние источники
- 13.2. Предметный указатель 774
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Петр Покорны - Ульрих Геккель - Введение в Новый Завет - Композиция
В своей композиции этот учебник ориентируется на введения в Новый Завет, но последовательное включение в рассмотрение богословия отдельных произведений сделало его значительно шире прежних книг подобного рода, которые в основном ограничивались вопросами исагогики, т. е. кто, когда, где, для кого и с какой целью написал эти произведения. Наша концепция состояла в том, чтобы намного теснее связать исагогику с вопросами новозаветного богословия, чем это делалось прежде.
Поэтому наш учебник призван дать надежный обзор всей необходимой информации о литературном построении, условиях возникновения и, главным образом, богословия каждого из произведений Нового Завета. Речь идет о сознательной общей концепции, за которую полностью отвечают оба автора, причем некоторые связующие звенья получают новую интерпретацию, а вся книга в целом вносит самостоятельный вклад в изучение Нового Завета.
В последнее время у экзегетов стало популярным разделять в публикациях библеистику с ее обзорами композиции и содержания отдельных книг, исагогику с вопросами авторства и ситуации возникновения и новозаветное богословие с его интересом к вести, которую несет Новый Завет. Но по сути своей эти три аспекта неразрывны: с условиями возникновения связаны и богословие, и литературный облик этих произведений. Поэтому композиция и содержание каждый раз даются не только в тексте, но и отдельных обзорах, имеющих вид таблиц, что должно облегчить самостоятельную работу над текстом и ориентацию внутри новозаветных книг.
Несколько экскурсов с тематическими срезами и обзорами помогают понять историческое и богословское место того или иного круга понятий за пределами непосредственного литературного контекста.
Главный смысл этого введения в Новый Завет в том, чтобы научиться трезво реконструировать на базе имеющихся текстов ситуацию их возникновения, точно определять богословский замысел раннехристианских авторов и излагать экзегетически осмысленное общее понимание новозаветных писаний. Прежде всего должны заговорить сами тексты внутри своих контекстов.
Изложение вторичной литературы в рамках основного текста книги заменено примечаниями, содержащими ссылки на другие мнения, существующие в науке, краткие обзорные статьи и монографические исследования, которые можно использовать при более углубленной разработке в рефератах, семинарских работах или при подготовке к экзаменам. Таким же образом этими примечаниями могут пользоваться те, кто занимается смежными академическими дисциплинами, но интересуется и Новым Заветом, а также те, кто имеет дело с библейскими текстами в церковной практике и образовании, проповеднической деятельности и работе с Библией в общине, на занятиях по религиоведению или самообразования и желает в связи с этим иметь информацию о современном состоянии новозаветной экзегезы.
27/10/2012
Хорошая книга, спасибо!
Большое спасибо!
Добрый день! Не удается скачать
перекачал с немецкого сервера...
огромное спасибо!