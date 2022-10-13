Если современная археология признала важность исследования остатков старины, уцелевших от эпохи первобытных религий, то тем более она должна включить в круг своего ведения различные проявления религиозной мысли и чувства в художественных памятниках христианства. Несомненно, что христианство налагает свой отпечаток на жизнь народа, и, следовательно, изучение христианских памятников помогает в значительной мере уяснению народных идеалов. Бытовая история русского народа представляет тому очевидное доказательство. Вся научная и художественная деятельность в древней России отмечена характером церковности.

В области книжной на первом месте стоят церковные книги, жития святых, сборники поучительного характера, палеи, златоструи, пчелы; обучение грамоте ведется по церковным книгам; письменностью заведуют монахи, священники, вообще лица духовные. В области художественной то же самое: древнерусская художественная деятельность, проявлявшаяся в архитектуре и живописи, почти всецело имеет религиозную основу; архитектурная деятельность обращена была главным образом на храмы, русская живопись была, в сущности, иконописью. Религия была важнейшим стимулом древнерусского искусства, а произведения художественные, явившиеся под влиянием этого стимула, составляют краеугольный камень для истории русского искусства. Другое дело в Западной Европе, где уже давно искусство успело освободиться из-под опеки церкви и занять самостоятельное положение наряду с другими проявлениями знания и творческой деятельности.

Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства

М.: Эксмо, 2008. 640 с.

ISBN 978-5-699-29665-1

Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

ЖИВОПИСЬ КАТАКОМБ

ДРЕВНЕХРИСТИАНСКАЯ СКУЛЬПТУРА

МОЗАИКИ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА

ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКИЕ И ПОЗДНЕГРЕЧЕСКИЕ

ПЕРЕХОД К ИСКУССТВУ ВИЗАНТИЙСКОМУ.

МОЗАИКИ РАВЕННСКИЕ И СОЛУНСКИЕ

МОЗАИКИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ

ВИЗАНТИЙСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ РУКОПИСИ

ВИЗАНТИЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ЭМАЛЬ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА НА АФОНЕ

ГРЕЧЕСКИЙ ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИК

ПАМЯТНИКИ РУССКИЕ

МОЗАИКИ И ФРЕСКИ КИЕВСКИЕ

ФРЕСКИ НОВГОРОДСКИЕ

ФРЕСКИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ

ПОДЪЕМ РУССКОГО ИСКУССТВА В XVI-XVII вв. СТОГЛАВ

РОЗЫСК ПО ДЕЛУ ДЬЯКА ВИСКОВАТОГО И СОБОР 1554 г.

МЕРЫ К УЛУЧШЕНИЮ РУССКОГО ИКОНОПИСАНИЯ В XVII-XVIII вв.

РУССКИЕ ИКОНЫ

СТЕНОПИСИ РУССКИЕ XVI-XVII вв.

РУССКИЕ ИКОНОПИСНЫЕ ПОДЛИННИКИ

ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА

ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ. КИЕВ

ПАМЯТНИКИ НОВГОРОДСКИЕ

ПАМЯТНИКИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ

ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКИЕ

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ХРАМОВ

КРАТКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ СЛОВАРЬ