Покровский - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства
Если современная археология признала важность исследования остатков старины, уцелевших от эпохи первобытных религий, то тем более она должна включить в круг своего ведения различные проявления религиозной мысли и чувства в художественных памятниках христианства. Несомненно, что христианство налагает свой отпечаток на жизнь народа, и, следовательно, изучение христианских памятников помогает в значительной мере уяснению народных идеалов. Бытовая история русского народа представляет тому очевидное доказательство. Вся научная и художественная деятельность в древней России отмечена характером церковности.
В области книжной на первом месте стоят церковные книги, жития святых, сборники поучительного характера, палеи, златоструи, пчелы; обучение грамоте ведется по церковным книгам; письменностью заведуют монахи, священники, вообще лица духовные. В области художественной то же самое: древнерусская художественная деятельность, проявлявшаяся в архитектуре и живописи, почти всецело имеет религиозную основу; архитектурная деятельность обращена была главным образом на храмы, русская живопись была, в сущности, иконописью. Религия была важнейшим стимулом древнерусского искусства, а произведения художественные, явившиеся под влиянием этого стимула, составляют краеугольный камень для истории русского искусства. Другое дело в Западной Европе, где уже давно искусство успело освободиться из-под опеки церкви и занять самостоятельное положение наряду с другими проявлениями знания и творческой деятельности.
Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства
М.: Эксмо, 2008. 640 с.
ISBN 978-5-699-29665-1
Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО
- ЖИВОПИСЬ КАТАКОМБ
- ДРЕВНЕХРИСТИАНСКАЯ СКУЛЬПТУРА
- МОЗАИКИ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКИЕ И ПОЗДНЕГРЕЧЕСКИЕ
- ПЕРЕХОД К ИСКУССТВУ ВИЗАНТИЙСКОМУ.
- МОЗАИКИ РАВЕННСКИЕ И СОЛУНСКИЕ
- МОЗАИКИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ
- ВИЗАНТИЙСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ РУКОПИСИ
- ВИЗАНТИЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ЭМАЛЬ
- ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА НА АФОНЕ
- ГРЕЧЕСКИЙ ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИК
ПАМЯТНИКИ РУССКИЕ
- МОЗАИКИ И ФРЕСКИ КИЕВСКИЕ
- ФРЕСКИ НОВГОРОДСКИЕ
- ФРЕСКИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ
- ПОДЪЕМ РУССКОГО ИСКУССТВА В XVI-XVII вв. СТОГЛАВ
- РОЗЫСК ПО ДЕЛУ ДЬЯКА ВИСКОВАТОГО И СОБОР 1554 г.
- МЕРЫ К УЛУЧШЕНИЮ РУССКОГО ИКОНОПИСАНИЯ В XVII-XVIII вв.
- РУССКИЕ ИКОНЫ
- СТЕНОПИСИ РУССКИЕ XVI-XVII вв.
- РУССКИЕ ИКОНОПИСНЫЕ ПОДЛИННИКИ
ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
- ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
- ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
- ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ. КИЕВ
- ПАМЯТНИКИ НОВГОРОДСКИЕ
- ПАМЯТНИКИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ
- ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКИЕ
- ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ХРАМОВ
КРАТКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ СЛОВАРЬ
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