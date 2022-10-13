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Покровский - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства

Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Reference, Cultural Studies Art
Если современная археология признала важность исследования остатков старины, уцелевших от эпохи первобытных религий, то тем более она должна включить в круг своего ведения различные проявления религиозной мысли и чувства в художественных памятниках христианства. Несомненно, что христианство налагает свой отпечаток на жизнь народа, и, следовательно, изучение христианских памятников помогает в значительной мере уяснению народных идеалов. Бытовая история русского народа представляет тому очевидное доказательство. Вся научная и художественная деятельность в древней России отмечена характером церковности.
В области книжной на первом месте стоят церковные книги, жития святых, сборники поучительного характера, палеи, златоструи, пчелы; обучение грамоте ведется по церковным книгам; письменностью заведуют монахи, священники, вообще лица духовные. В области художественной то же самое: древнерусская художественная деятельность, проявлявшаяся в архитектуре и живописи, почти всецело имеет религиозную основу; архитектурная деятельность обращена была главным образом на храмы, русская живопись была, в сущности, иконописью. Религия была важнейшим стимулом древнерусского искусства, а произведения художественные, явившиеся под влиянием этого стимула, составляют краеугольный камень для истории русского искусства. Другое дело в Западной Европе, где уже давно искусство успело освободиться из-под опеки церкви и занять самостоятельное положение наряду с другими проявлениями знания и творческой деятельности.

Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства

М.: Эксмо, 2008. 640 с.
ISBN 978-5-699-29665-1

Покровский Николай - Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО
  • ЖИВОПИСЬ КАТАКОМБ
  • ДРЕВНЕХРИСТИАНСКАЯ СКУЛЬПТУРА
  • МОЗАИКИ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКИЕ И ПОЗДНЕГРЕЧЕСКИЕ
  • ПЕРЕХОД К ИСКУССТВУ ВИЗАНТИЙСКОМУ.
  • МОЗАИКИ РАВЕННСКИЕ И СОЛУНСКИЕ
  • МОЗАИКИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ
  • ВИЗАНТИЙСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ РУКОПИСИ
  • ВИЗАНТИЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ЭМАЛЬ
  • ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА НА АФОНЕ
  • ГРЕЧЕСКИЙ ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИК
ПАМЯТНИКИ РУССКИЕ
  • МОЗАИКИ И ФРЕСКИ КИЕВСКИЕ
  • ФРЕСКИ НОВГОРОДСКИЕ
  • ФРЕСКИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ
  • ПОДЪЕМ РУССКОГО ИСКУССТВА В XVI-XVII вв. СТОГЛАВ
  • РОЗЫСК ПО ДЕЛУ ДЬЯКА ВИСКОВАТОГО И СОБОР 1554 г.
  • МЕРЫ К УЛУЧШЕНИЮ РУССКОГО ИКОНОПИСАНИЯ В XVII-XVIII вв.
  • РУССКИЕ ИКОНЫ
  • СТЕНОПИСИ РУССКИЕ XVI-XVII вв.
  • РУССКИЕ ИКОНОПИСНЫЕ ПОДЛИННИКИ
ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
  • ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА
  • ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
  • ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ. КИЕВ
  • ПАМЯТНИКИ НОВГОРОДСКИЕ
  • ПАМЯТНИКИ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЕ
  • ПАМЯТНИКИ МОСКОВСКИЕ
  • ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ХРАМОВ
КРАТКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ СЛОВАРЬ
Views 293
Rating 5.0 / 5
Added 13.10.2022
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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