Покровский — История римской литературы

Из памятников римской литературы до нас дошла только, очень незначительная часть. Среди них погибло не мало произведений, очень ценимых самими римлянами. Что содействовало их гибели или, наоборот, их сохранению?

Прежде всего изменение литературных вкусов влекло за собой упадок интереса к произведениям предыдущих эпох. Цицерон очень высоко ценил красноречие своего соперника Гортенсия и своего предшественника, и учителя Красса; он же считал одним из величайших ораторов Гая Гракха. Но ораторы времен империи с их склонностью к цветистому и манерному красноречию находили, — как мы это видим, например, из «Диалога об ораторах» Тацита, — не только предшественников Цицерона, но и современных ему последователей строгого аттического стиля сухими и неподходящими к новому времени; мало того, и сам он, — вследствие упадка во время империи политического красноречия и упразднения тех учреждений, где это красноречие было необходимо, — представлялся им скучным, а его речи непомерно длинными.

Для римлян, так же как и для греков, в литературе была важна практическая ценность произведения. Те из них, которые представлялись неактуальными, зачастую не переписывались и забывались. Так, большая часть трагедий, созданных в эпоху республики, до нас не дошла. Исключение составляли лишь произведения, включённые в школьную программу или получившие официальное признание.

Из всех римских писателей древнейших времён до нас в более или менее полном виде дошли сочинения Катона Старшего, части произведений Теренция, Плавта, Луцилия, а также отрывки из трудов Энния и других. Основным способом сохранения текстов было их переписывание, и если произведение не пользовалось популярностью или выходило из моды, то шансы его уцелеть стремительно снижались.

Библиотеки и книги в Древнем Риме играли важную роль. Однако даже в больших хранилищах письменных памятников (как, например, при храмах или во дворцах) тексты часто страдали от пожаров, нашествий варваров, а также простого забвения. Неудивительно, что важные сочинения терялись безвозвратно, а их названия известны нам лишь по упоминаниям у других авторов.

М. М. Покровский — История римской литературы

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 391 с.

Серия: Высшее образование

ISBN 978-5-534-08853-3

Автор: Михаил Михайлович Покровский (1869–1942), академик АН СССР, филолог-классик, профессор Московского университета

М. М. Покровский — История римской литературы — Содержание