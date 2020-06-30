Послание Иакова - настоящий «пир» практической мудрости. Если мы последуем дарованным Богом советам, наша жизнь, в том числе и на работе, будет преображаться изо дня в день. Иаков был братом Господа Иисуса Христа. Он жил в одном доме с нашим Спасителем, видел, как Тот ведет Себя, как реагирует, когда не все ладится в столярном деле. В разговорах Иисуса с заказчиками не было лицемерия: Он всегда вел Себя одинаково: будь то дома, в синагоге или на работе (см. Евр. 13:8).

Поэтому Иаков вполне мог написать эти наставления, опираясь на свои воспоминания, а также на учение Христа. Это не просто «что бы сделал Иисус», а «ТО, что Иисус на самом деле сделал»! Можно предположить, что Иаков, имея такие близкие отношения со Спасителем мира, станет выставлять напоказ свои родственные связи. Он мог бы немного похвастаться или рассказать пару семейных историй, чтобы о нем сказали: «Да, это большой человек!» Но нет! Иаков пишет о себе как о слуге Бога и Господа Иисуса Христа. Несмотря на близкие отношения со Спасителем, Он знал, что его брат был Богом в человеческом теле, однако почитал за честь называть себя Его рабом. Иаков понимал, что принадлежит Учителю, Который искупил его Своей кровью, и поэтому, отказавшись от личных амбиций, исполнял волю Господа.

Пол Адамс - Послание Иакова - Краткие библейские размышления на каждый день

Перевод с английского Николая Маркина The copyright of the Original Version is 2009 Dr Paul Adams and published in Word@Work by BeaconLight The translation is by Nick Markin is by kind permission of BeaconLight Trust, Banstead, England

Минск, Жизнь, 2018 г. - 126 с.

ISBN 978-985-6922-12-4

Пол Адамс - Послание Иакова - Содержание

Служите с радостью (Иакова 1:1)

Переносите трудности (Иакова 1:2-3)

Если начали, закончите! (Иакова 1:4)

Ищите мудрости (Иакова 1:5)

Будьте тверды и не сомневайтесь (Иакова 1:6-8)

Богатство бесполезно (Иакова 1:9-11)

Побудительные обещания (Иакова 1:12)

Искушения на работе (Иакова 1:13-15)

Поддаться обману или довериться? (Иакова 1:16-18)

Будьте скоры на слышание (Иакова 1:19-20)

Избавьтесь от мусора (Иакова 1:21)

Исполняйте Слово (Иакова 1:22)

Зеркальное отражение (Иакова 1:23-25)

Признаки искренности (Иакова 1:26-27)

Лицеприятие (Иакова 2:1-4)

Думайте, кому доверять (Иакова 2:5-7)

Нелицеприятие начинается с сердца (Иакова 2:8-9)

Сто процентов (Иакова 2: 10-11)

Судный час (Иакова 2:12-13)

Вера в действии (Иакова 2: 14-17)

Активная вера (Иакова 2:18-19)

Доверяйте Господу, даже если это кажется нелепым (Иакова 2:20-22)

Уповайте и повинуйтесь (Иакова 2:23-24)

Настоящая вера всегда активна (Иакова 2:25-26)

Поведение учителя (Иакова 3:1-2)

Маленькие, но сильные (Иакова 3:3-5)

Адское пламя (Иакова 3:5-6)

Берегитесь опасных зверей (Иакова 3:7-8)

«Двойные стандарты» и контроль качества (Иакова 3:9-12)

Болтун (Иакова 3:13)

Зло заразно (Иакова 3:14-15)

Болезнь сердца (Иакова 3:16)

Признаки божественной мудрости (Иакова 3:17-18)

Внутренние проблемы однажды проявятся (Иакова 4: 1)

Гибельный путь (Иакова 4:2-3)

Одно из двух (Иакова 4:4)

Благодатная ревность Бога (Иакова 4:5-6)

Сила покорности (Иакова 4:7)

Вернитесь домой (Иакова 4:8)

Положительно отрицателен (Иакова 4:9-10)

Глупость злословия (Иакова 4:11-12)

Нелепость самоуверенных предсказаний (Иакова 4:13-14)

Планируйте с Богом (Иакова 4:15-17)

Слезы неудач (Иакова 5:1-6)

Долгосрочное стратегическое терпение (Иакова 5:7-8)

Скрытая зараза (Иакова 5:9)

Страдайте терпеливо (Иакова 5:10-11)

Терпя, не проклинайте (Иакова 5:12)

Бог все видит (Иакова 5:13)

Болезнь, молитва, исповедь и вера (Иакова 5: 14-16)

Молитва веры в Слово Божье (Иакова 5:17-18)

Как спасти заблудшую овцу (Иакова 5:19-20)

Пол Адамс - Послание Иакова - Краткие библейские размышления на каждый день - Служите с радостью

Иаков весьма прямолинеен с теми, кто оказался в беде. А все потому, что эти люди любят Иисуса. Он говорит, что испытаний, или искушений, не избежать. Мы не знаем, когда они придут, как долго продлятся, сколько или какими они будут, но нам точно известно одно: вера каждого христианина однажды подвергнется испытанию. Вряд ли это понравится нам, но все же мы должны быть готовы принять реальность, ведь Иисус предупреждал: мир будет ненавидеть нас, как ненавидел Его (см. Ин. 15:18-21). Испытания могут исходить непосредственно от сатаны, от людей либо через искушения плоти. Это могут быть проблемы со здоровьем, во взаимоотношения (например, с начальством), трудности с финансами. Испытания также могут приходить через окружающих нас людей, семью или церковь. В каждом случае цель дьявола - заставить нас бояться, отчаяться, злиться, волноваться и прислушаться к его бесполезным советам, как решить возникшие проблемы.

Но Господь допускает их, чтобы мы научились доверять Ему, преодолевать козни лукавого, включая нашу собственную склонность поддаваться искушению. Бог позволяет всему этому случиться, чтобы мы воззвали к Его мудрости и силе и, выдержав, в конечном итоге одержали победу, как Он. Поэтому всякий раз, когда приходят подобные испытания, помните: они нужны для того, чтобы показать нам, насколько мы доверяем Иисусу. Каждое искушение, которое мы преодолеваем во славу Бога, помогает нам больше доверять Ему в последующих трудностях. Однако, как и в обычной школе, в «школе веры» экзамены с каждым классом становятся сложнее! В конечном счете мы получим из рук Господа награду, когда увидим Его лицом к лицу (см. Иак. 1:12). Подобно тому, как студент хочет написать контрольную перед большим экзаменом, чтобы проверить, чего он достиг, христианам следует воспринимать испытания как возможность преуспеть в применении благодати Божьей, а также чтобы доказать свою верность. У всех на работе возникают проблемы. Поэтому будьте внимательны – Господь наблюдает за вашей верностью!