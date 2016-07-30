Эта книга предлагает ответы на новые и распространенные вопросы скептикам и критикам относительно веры в Бога и христианства, в частности. Я надеюсь и молюсь, что мой труд послужит орудием для христиан в этих дискуссиях, а также в ситуациях, когда на первый план выходит человеческое общение. Хочется верить, что эта книга будет также полезна и тем людям, которые еще не уверовали в Христа.

Здесь нам надо быть очень осторожными: найти истину – не просто «вырвать факты отсюда». Найти истину - особенно истину в Боге - это глубоко личное дело. Бог, являясь «Хранителем небес», с любовью и участием ищет нас, чтобы мы могли стать Его детьми.

Но наш Бог не допустит, чтобы наше спасение оказалось легким только потому, что мы верим, что Он просто есть. Он хочет, чтобы мы узнали и полюбили Его лично. Такая любовь требует радикального изменения нашей жизни вокруг Божьей истины, поэтому в своих отношениях мы должны принять Его условия.

Пол Копан – Это просто ваше толкование – Ответы скептикам

Луцк: «Християнське життя», ВСО ЕХБ, 2003. – 302 с.

ISBN: 966-8481-05-4

Пол Копан – Это просто ваше толкование – Ответы скептикам – Содержание

Введение

Часть 1. Проблемы, касающиеся истины и реальности

Всё это относительно

Это просто ваше толкование

Это просто ваша реальность

Реальность формируется силами, неподвластными нашему контролю

Часть 2. Проблемы, касающиеся общественных взглядов

Всё в единстве с Божеством, остальное – это иллюзия

Почему бы не верить в реинкарнацию?

Если Бог сотворил Вселенную, то кто сотворил Бога?

Если Бог знает, что мы собираемся сделать, тогда у нас нет свободы выбора

Если Бог предопределяет спасение для некоторых, то какой тогда выбор есть у меня?

Существование Бога и зла является логическим противоречием

Почему добрый Бог посылает людей в ад?

Религия - это не более чем человеческое желание иметь идеальный образ Отца

Часть 3. Проблемы, касающиеся христианства

Как может Бог быть в трёх и в одном?

Не является ли идея Бога стать человеком противоречивой?

Если Иисус - это Бог, как тогда Он на самом деле может быть искушен?

Сообщение о сотворении Земли, описанное в Бытии, противоречит современной науке (часть 1)

Сообщение о сотворении Земли, описанное в Бытии, противоречит современной науке (Часть 2)

Как мог любящий Бог допустить геноцид?

Разве Библия не мирится с рабством?

Евангелия противоречат друг другу

«Пророчества» Старого Завета использованы в контекстах Нового Завета

Заключение

Пол Копан – Это просто ваше толкование – Ответы скептикам – Проблемы, касающиеся истины и реальности

Всё это относительно.

Что такое истина? Что такое реальность? Можем ли мы на самом деле знать это?

Если мы будем утверждать, что знаем, что такое истина - особенно в учебных заведениях – на нас может обрушиться шквал оскорблений: «Самонадеянный! Недалекий! Фанатик!» Смешно, что высшие учебные заведения часто выпускают студентов, которые верят, что они так ничего и не узнали о том, что они могли бы назвать истиной. Высшее образование для таких студентов значит высокий заработок и не больше.

Как я уже упоминал в моей предыдущей книге «Истина для вас, но не для меня», релятивизм распространяется в Соединённых Штатах даже среди тех, кто называет себя «возрождёнными» или «евангельскими» христианами. Из-за того, что это может стать более массовым, нас не должны удивлять последствия этого явления. Согласно опросу «Ваrnа», прошедшему в 1997 году, 40% тех, кто называет себя евангелистами, утверждают, что не существует моральных абсолютов.

Существует возрастающее несоответствие между тем, что христиане говорят, во что верят, и тем, как они действительно живут.

Я это лично испытал. Несколько лет назад наша семья стала членами ближайшей церкви. Я начал преподавать в Воскресной школе для взрослых, потому что мне это нравится. Временами я слышал комментарии типа: «Это просто ваше толкование» или (немного реже) «Я просто не верю тому, что Библия говорит именно так по этому вопросу». Пока библейская безграмотность процветает в наших церквях и пока авторитет любого рода, включая авторитет Библии, всё чаще ставится под вопрос, мы будем видеть, как релятивизм, скептицизм и другие религиозные взгляды появляются в разных «христианских» общинах.

Подлинные знания возможны. Истина и реальность не являются чем-то, что мы изобретаем. Существуют истины, которые непреложны и касаются всех нас, и существует реальность, от которой нельзя отказаться. Истина и реальность являются неизбежными. Отрицание их в конечном итоге всё равно закончится подтверждением того, что они существуют. Например, релятивист будет небрежно утверждать, что объективная истина существует (например, он верит в истину релятивизма), антиреалист будет утверждать, что существует некая объективная реальность (например, именно в объективной реальности люди формируют всю реальность).

Перед тем, как мы детально обсудим эти понятия в следующих главах, позвольте мне провести обзор и представить определённые точки зрения по поводу истины и релятивизма.

Во-первых, релятивизм – вера в то, что нечто может быть истиной для одного человека, но не для другого. Это пример противоречивой точки зрения, а потому это должно быть отвергнуто, как ложь. Если я скажу вам: «Я не могу сказать ни слова по-английски» или «Ни одно предложение не содержит больше шести слов» или «Меня не существует», тогда вы можете сделать вывод, что всё, что я только сказал, неправда. Для вас вполне очевидно, что я могу разговаривать на английском, что есть предложения длиннее, чем состоящие из шести слов, и что я должен существовать для того, чтобы говорить! Из-за того, что я противоречил себе в этих предложениях, мои заявления должны быть опровергнуты. Они ложные. Релятивист верит, что релятивизм – истина не только для него, но и для всех. Если бы мы спросили релятивиста: «Релятивизм истинен для вас?», то он окажется в трудном положении. Конечно же, если он скажет: «Да», тогда он противоречит сам себе, настаивая на абсолютном релятивизме. Это должно быть опровергнуто, как ложь.

Во-вторых, релятивизм не такой индивидуалистический, каким он преподносится. Часто релятивист заявляет, что релятивизм касается больше его, чем других. А если релятивист скажет: «Это мой взгляд, он истинен для меня и вам не обязательно его разделять»? Если это сознательная позиция релятивиста, тогда то, что он говорит, находится на том же уровне, что и утверждение «Вам вкуснее ванильное мороженое, а мне - шоколадное». Поэтому релятивист ничего не предлагает такого, во что бы стоило верить другому; он просто высказывает своё мнение. Но чаще всего релятивисты верят, что их высказывания значат гораздо больше, чем просто своё мнение. Кстати, классический релятивистский девиз - «То, что истина для вас, – не всегда истина для меня» – предполагает, что это высказывание предлагается, как минимум, для двух людей! Релятивист верит, что его точка зрения может стать истиной для обеих сторон, а не только для него.

И не удивительно, что релятивизм использует такие приёмы для достаточно большой массы людей, полагая, что это касается всех.

Обычный релятивизм, который утверждает, что любое верование такое же хорошее, как и любое другое, находится в глубоком интеллектуальном противоречии. Не существует причин принимать это серьёзно (если это верование не лучше, чем любое другое), а если кто-то принимает его серьёзно, то оно становится основополагающим, потому что претендует быть единственным верованием, которого все должны придерживаться.

Конечно же, релятивисты производят впечатление тех, кто верит, что их точка зрения является истиной для всех и они часто стараются убедить других принять их уверенность в будущем. В действительности, они часто желают представить объективные причины (то есть причины, которые истинны и независимы от точки зрения других), почему релятивизм - истина, а верование в абсолютизм – это ложь. Так почему же релятивисты сердятся на нерелятивистов, если всё относительно? Рассерженный релятивист противоречит сам себе!