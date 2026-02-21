Поле - Платон как воспитатель

Поле - Платон как воспитатель
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Series PLATONIANA (4 books)

Книга «Платон как воспитатель» Рихарда Поле представляет собой фундаментальное историко-философское исследование, посвященное мощному возрождению интереса к наследию Платона в Германии на рубеже XIX и XX веков. Автор детально реконструирует интеллектуальную атмосферу эпохи, когда идеи греческого философа стали знаменем борьбы против либерализма, материализма и разлагающего влияния модерна. В центре внимания Поле оказывается так называемый «Третий гуманизм» и деятельность кружка Стефана Георге, где Платон воспринимался не как объект академического изучения, а как живой пророк и духовный вождь, способный указать путь к национальному и культурному возрождению Германии.

Поле анализирует, как платоновские концепции идеального государства, «пайдейи» (воспитания) и элитарности использовались немецкими интеллектуалами для создания альтернативного общественного идеала. В книге показано, что антимодернистский заряд платонизма того времени был направлен на преодоление разрыва между духом и жизнью, культурой и государством. Автор прослеживает опасную траекторию этих идей: от благородных поисков гармонии и высокой педагогики до их политизации и частичного сращивания с консервативной революцией. Исследование Рихарда Поле позволяет понять, почему образ Платона-воспитателя стал центральным для поколения, стремившегося построить «Новую Элладу» на немецкой почве в один из самых турбулентных периодов истории.

Рихард Поле – Платон как воспитатель – Платоновский ренессанс и антимодернизм в Германии (1890-1933)

Перевод с немецкого А. В. Перцева и О. А. Матвейчева. - Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2021. – 658 с.

ISBN 978-593615-242-9

Рихард Поле – Платон как воспитатель – Содержание

Матвейчев О. А. Платон: судьба наследия

Введение

  • «Под знаком Платона»

  • Постановка вопроса и методические размышления

  • О построении работы

  • Состояние исследований

1. Дискурс античности и восприятие Платона около года ..

  • 1.1. Античность и гуманизм в обороне

    • 1.1.1. Реализм и конкуренция в образовании

    • 1.1.2. Национализм как новый направляющий образ

    • 1.1.3. Античность, гуманизм и историзм

    • 1.1.4. Социальная динамика и кризисы квалификации

  • 1.2. Попытки ответа со стороны школьного гуманизма

    • 1.2.1. Апологетика гимназии

    • 1.2.2. Платон и гимназия I

  • 1.3. Поиски «другой Античности»

    • 1.3.1. Импульсы Нового Гуманизма

    • 1.3.2. Платон для современности

2. Новые пути к Платону

  • 2.1. Платон и Марбургское неокантианство

    • 2.1.1. С Платоном за пределы Канта: критический идеализм Когена и Наторпа

    • 2.1.2. С Платоном к социализму: платоновское воспитывающее государство и идея социальной педагогики

  • 2.2. Возрождение Платона из духа Георге

    • 2.2.1. Открытия в круге Георге

    • 2.2.2. Платон для круга

  • 2.3. Философ войны?

  • 2.4. Виламовиц и филологическое оживотворение Платона ...

    • 2.4.1. Дело жизни

    • 2.4.2. Платон и революция

  • 2.5. Аспекты неоплатонизма

3. Воин под знаком Платона: ренессансы и борьба за толкование в Веймаре

  • 3.1. Кризисный философ

  • 3.2. Образователь и основатель: образы Платона в круге Георге

    • 3.2.1. Формирователь и образователь людей

    • 3.2.2. Духовная империя и практическая политика

  • 3.3. Платон и обновление гуманизма

    • 3.3.1. Вернер Йегер и Третий гуманизм

    • 3.3.2. Платоновская пайдейя

    • 3.3.3. Платон и гимназия II

  • 3.4. Платонический неоидеализм

    • 3.4.1. Платон после неокантианства

    • 3.4.2. Платон и круг Ойкена

  • 3.5. По ту сторону неоплатонизма

4. Платон как воспитатель или небуржуазная гражданственность

  • Буржуазные дискурсы

  • Ответы небюргеров

Заключение

Благодарности

Перцев А. В. О пользе и вреде классики для жизни

Сокращения

Источники и литература

Views 89
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 month ago
Интересная книга, как и вся серия!

