Книга «Платон как воспитатель» Рихарда Поле представляет собой фундаментальное историко-философское исследование, посвященное мощному возрождению интереса к наследию Платона в Германии на рубеже XIX и XX веков. Автор детально реконструирует интеллектуальную атмосферу эпохи, когда идеи греческого философа стали знаменем борьбы против либерализма, материализма и разлагающего влияния модерна. В центре внимания Поле оказывается так называемый «Третий гуманизм» и деятельность кружка Стефана Георге, где Платон воспринимался не как объект академического изучения, а как живой пророк и духовный вождь, способный указать путь к национальному и культурному возрождению Германии.

Поле анализирует, как платоновские концепции идеального государства, «пайдейи» (воспитания) и элитарности использовались немецкими интеллектуалами для создания альтернативного общественного идеала. В книге показано, что антимодернистский заряд платонизма того времени был направлен на преодоление разрыва между духом и жизнью, культурой и государством. Автор прослеживает опасную траекторию этих идей: от благородных поисков гармонии и высокой педагогики до их политизации и частичного сращивания с консервативной революцией. Исследование Рихарда Поле позволяет понять, почему образ Платона-воспитателя стал центральным для поколения, стремившегося построить «Новую Элладу» на немецкой почве в один из самых турбулентных периодов истории.

Рихард Поле – Платон как воспитатель – Платоновский ренессанс и антимодернизм в Германии (1890-1933)

Перевод с немецкого А. В. Перцева и О. А. Матвейчева. - Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2021. – 658 с.

ISBN 978-593615-242-9

Рихард Поле – Платон как воспитатель – Содержание

Матвейчев О. А. Платон: судьба наследия

Введение

«Под знаком Платона»

Постановка вопроса и методические размышления

О построении работы

Состояние исследований

1. Дискурс античности и восприятие Платона около года ..

1.1. Античность и гуманизм в обороне 1.1.1. Реализм и конкуренция в образовании 1.1.2. Национализм как новый направляющий образ 1.1.3. Античность, гуманизм и историзм 1.1.4. Социальная динамика и кризисы квалификации

1.2. Попытки ответа со стороны школьного гуманизма 1.2.1. Апологетика гимназии 1.2.2. Платон и гимназия I

1.3. Поиски «другой Античности» 1.3.1. Импульсы Нового Гуманизма 1.3.2. Платон для современности



2. Новые пути к Платону

2.1. Платон и Марбургское неокантианство 2.1.1. С Платоном за пределы Канта: критический идеализм Когена и Наторпа 2.1.2. С Платоном к социализму: платоновское воспитывающее государство и идея социальной педагогики

2.2. Возрождение Платона из духа Георге 2.2.1. Открытия в круге Георге 2.2.2. Платон для круга

2.3. Философ войны?

2.4. Виламовиц и филологическое оживотворение Платона ... 2.4.1. Дело жизни 2.4.2. Платон и революция

2.5. Аспекты неоплатонизма

3. Воин под знаком Платона: ренессансы и борьба за толкование в Веймаре

3.1. Кризисный философ

3.2. Образователь и основатель: образы Платона в круге Георге 3.2.1. Формирователь и образователь людей 3.2.2. Духовная империя и практическая политика

3.3. Платон и обновление гуманизма 3.3.1. Вернер Йегер и Третий гуманизм 3.3.2. Платоновская пайдейя 3.3.3. Платон и гимназия II

3.4. Платонический неоидеализм 3.4.1. Платон после неокантианства 3.4.2. Платон и круг Ойкена

3.5. По ту сторону неоплатонизма

4. Платон как воспитатель или небуржуазная гражданственность

Буржуазные дискурсы

Ответы небюргеров

Заключение

Благодарности

Перцев А. В. О пользе и вреде классики для жизни

Сокращения

Источники и литература