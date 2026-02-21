Книга «Платон как воспитатель» Рихарда Поле представляет собой фундаментальное историко-философское исследование, посвященное мощному возрождению интереса к наследию Платона в Германии на рубеже XIX и XX веков. Автор детально реконструирует интеллектуальную атмосферу эпохи, когда идеи греческого философа стали знаменем борьбы против либерализма, материализма и разлагающего влияния модерна. В центре внимания Поле оказывается так называемый «Третий гуманизм» и деятельность кружка Стефана Георге, где Платон воспринимался не как объект академического изучения, а как живой пророк и духовный вождь, способный указать путь к национальному и культурному возрождению Германии.
Поле анализирует, как платоновские концепции идеального государства, «пайдейи» (воспитания) и элитарности использовались немецкими интеллектуалами для создания альтернативного общественного идеала. В книге показано, что антимодернистский заряд платонизма того времени был направлен на преодоление разрыва между духом и жизнью, культурой и государством. Автор прослеживает опасную траекторию этих идей: от благородных поисков гармонии и высокой педагогики до их политизации и частичного сращивания с консервативной революцией. Исследование Рихарда Поле позволяет понять, почему образ Платона-воспитателя стал центральным для поколения, стремившегося построить «Новую Элладу» на немецкой почве в один из самых турбулентных периодов истории.
Рихард Поле – Платон как воспитатель – Платоновский ренессанс и антимодернизм в Германии (1890-1933)
Перевод с немецкого А. В. Перцева и О. А. Матвейчева. - Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2021. – 658 с.
ISBN 978-593615-242-9
Рихард Поле – Платон как воспитатель – Содержание
Матвейчев О. А. Платон: судьба наследия
Введение
«Под знаком Платона»
Постановка вопроса и методические размышления
О построении работы
Состояние исследований
1. Дискурс античности и восприятие Платона около года ..
1.1. Античность и гуманизм в обороне
1.1.1. Реализм и конкуренция в образовании
1.1.2. Национализм как новый направляющий образ
1.1.3. Античность, гуманизм и историзм
1.1.4. Социальная динамика и кризисы квалификации
1.2. Попытки ответа со стороны школьного гуманизма
1.2.1. Апологетика гимназии
1.2.2. Платон и гимназия I
1.3. Поиски «другой Античности»
1.3.1. Импульсы Нового Гуманизма
1.3.2. Платон для современности
2. Новые пути к Платону
2.1. Платон и Марбургское неокантианство
2.1.1. С Платоном за пределы Канта: критический идеализм Когена и Наторпа
2.1.2. С Платоном к социализму: платоновское воспитывающее государство и идея социальной педагогики
2.2. Возрождение Платона из духа Георге
2.2.1. Открытия в круге Георге
2.2.2. Платон для круга
2.3. Философ войны?
2.4. Виламовиц и филологическое оживотворение Платона ...
2.4.1. Дело жизни
2.4.2. Платон и революция
2.5. Аспекты неоплатонизма
3. Воин под знаком Платона: ренессансы и борьба за толкование в Веймаре
3.1. Кризисный философ
3.2. Образователь и основатель: образы Платона в круге Георге
3.2.1. Формирователь и образователь людей
3.2.2. Духовная империя и практическая политика
3.3. Платон и обновление гуманизма
3.3.1. Вернер Йегер и Третий гуманизм
3.3.2. Платоновская пайдейя
3.3.3. Платон и гимназия II
3.4. Платонический неоидеализм
3.4.1. Платон после неокантианства
3.4.2. Платон и круг Ойкена
3.5. По ту сторону неоплатонизма
4. Платон как воспитатель или небуржуазная гражданственность
Буржуазные дискурсы
Ответы небюргеров
Заключение
Благодарности
Перцев А. В. О пользе и вреде классики для жизни
Сокращения
Источники и литература
