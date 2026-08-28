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Полевой - Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков

Полевой - Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Archaeology, History, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art
Series Неведомая Русь (1 book)

Книга Петра Николаевича Полевого посвящена миру домонгольской Руси и двум важнейшим центрам ее политической, экономической и религиозной жизни — Киеву и Владимиро-Суздальской земле. Автор стремится не столько последовательно пересказать события XII–XIII веков, сколько реконструировать повседневную и общественную жизнь эпохи по совокупности письменных и вещественных свидетельств. Летописи и агиографические памятники сопоставляются здесь с археологическими находками, древней архитектурой, произведениями церковного искусства и данными исторической топографии.

Перед читателем постепенно возникает многоплановая картина древнерусского общества: князь и дружина, вече и городское население, монастыри и церковная иерархия, храмовое строительство, военное дело, торговля и материальная культура. Особое место занимает сопоставление Киева и Северо-Восточной Руси, позволяющее увидеть перемещение политического и культурного центра и своеобразие Владимиро-Суздальской земли. Написанный в XIX веке труд представляет интерес также как памятник становления русской исторической науки и археологии.

Полевой Петр – Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков

М.: Вече, 2026. – 304 с. – (Неведомая Русь).
ISBN 978-5-4484-6121-7

Полевой Петр – Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков – Содержание

  • К изданию 2026 года

  • Предисловие

  • Киев

    • Глава первая. Город Киев

    • Глава вторая. Князь

    • Глава третья. Дружина

    • Глава четвертая. Монастырь

    • Глава пятая. Церковь

    • Глава шестая. Городское население

  • Владимиро-Суздальская земля

    • Глава седьмая. Ростово-Суздальская область

    • Глава восьмая. Город Владимир

    • Глава девятая. Князь и дружина

    • Глава десятая. Церковь

    • Глава одиннадцатая. Церковь (окончание)

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Rating 5.0 / 5
Added 28.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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