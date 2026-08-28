Полевой - Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков

Книга Петра Николаевича Полевого посвящена миру домонгольской Руси и двум важнейшим центрам ее политической, экономической и религиозной жизни — Киеву и Владимиро-Суздальской земле. Автор стремится не столько последовательно пересказать события XII–XIII веков, сколько реконструировать повседневную и общественную жизнь эпохи по совокупности письменных и вещественных свидетельств. Летописи и агиографические памятники сопоставляются здесь с археологическими находками, древней архитектурой, произведениями церковного искусства и данными исторической топографии.

Перед читателем постепенно возникает многоплановая картина древнерусского общества: князь и дружина, вече и городское население, монастыри и церковная иерархия, храмовое строительство, военное дело, торговля и материальная культура. Особое место занимает сопоставление Киева и Северо-Восточной Руси, позволяющее увидеть перемещение политического и культурного центра и своеобразие Владимиро-Суздальской земли. Написанный в XIX веке труд представляет интерес также как памятник становления русской исторической науки и археологии.

Полевой Петр – Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков

М.: Вече, 2026. – 304 с. – (Неведомая Русь).

ISBN 978-5-4484-6121-7

Полевой Петр – Киевская и Суздальская земли XII–XIII веков – Содержание