Известия и сообщения иностранных путешественников по Кавказу - ценный и содержательный всякого рода кавказоведных изысканий источник, требующий, однако, очень осторожного с ним обращения. Этот источник пользуется широкой известностью среди исследователей-кавказоведов, и все же нельзя сказать, что он использован во всем объеме. Он содержит в себе богатый и весьма разнообразный материал, имеющий большое значение не только для исторического исследования, но и непосредственно для современного социалистического строительства, - сведения о природных богатствах страны и ее производительных силах, об этническом составе населения, его хозяйстве и социальной структуре, о фольклоре, памятниках материальной культуры и т. д. Ссылки на путешественников-иностранцев постоянно встречаются в кавказоведных изысканиях, но это - ссылки почти всегда на одни и те же излюбленные имена: Шарден и, специально для Мингрелии, Ламберти, Рейнеггс, Гильденштедт, Балле, Турнфор; в последнее время - Толочанов, Мышецкий; уже значительно реже - Контарини, Олеарий, Лукка, Дженкинсон и еще несколько других. Совсем или почти совсем остаются не использованными такие интересные путешественники, как де Брейн, Дортелли д'Асколи, Кемпфер, Лерх, Маршал фон Биберштейн (и не только как ботаник), Потоцкий, Звенигородский, Котов, Татищев и многие другие. Одних европейских путешественников по Кавказу до исхода XVIII века, оставивших известия о своих путешествиях, насчитывается более ста; из них, по крайней мере, 50 % не вошло в оборот научных взысканий. С другой стороны, ограничиваясь сравнительно узким кругом таких путешественников-иностранцев, не всегда отдают себе ясный отчет - кто такие были эти путешественники, как и зачем попадали они на Кавказ, какие были здесь их целеустремления. К источнику подходят с формально-источниковедной стороны, не учитывая его функционального значения.

Михаил Полиевктов - Европейские путешественники XIII-XVIII веков по Кавказу

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 184 с.

ISBN: 978-5-534-118 21-6

Михаил Полиевктов - Европейские путешественники XIII-XVIII веков по Кавказу - Содержание

Предисловие

Вводный очерк

Европейские путешественники XIII-XVIII веков по Кавказу

Дополнение

Приложения