Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, **Persecution Secret Services, Ethics

Политическое богословие

Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко. - Серия «Современное богословие». - М.: Издательство ББИ, 2019. - х + 364 с.

ISBN 978-5-89647-367-1

Политическое богословие - Содержание

Алексей Бодров. Религиозное и политическое в современном обществе. Предисловие

1. Церковь и государство

  • Карл Барт. Услуга церкви государству

  • Павло Смыцнюк. Извилистая граница: полис, гражданская религия и различение между sacrum и profanum

  • Сергей Чапнин. Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые

  • Борис Кнорре, Арсений Куманьков. «Богословие войны» в постсоветском российском православии

  • Алексей Зыгмонт. «Христианское государство»: обманчивая тень православного халифата

  • Кирилл Говорун. Фундаментализм в восточном христианстве

2. Права человека

  • Дитрих Бонхеффер. Церковь и мир I

  • Вселенский патриарх Варфоломей. Православие и права человека

  • Дэвид Хукема. Богословие и идеология в дискурсе о правах человека

  • Эммануэль Клапсис. Права человека и православная церковь в глобальном мире

3. Богословие и политика

  • Юрген Мольтман. Терроризм и политическое богословие

  • Рене Жирар. Устремление к крайности

  • Майкл Кирван. «Между политикой и апокалипсисом»: тео-политические истолкования современного мирового кризиса

  • Аристотель Папаниколау. Преодолевая политическое несторианство: на пути к халкидонской политике

  • Светлана Коначева. Слабость Бога как вызов для политического богословия

  • Давор Джалто. Что не так с «левыми» и «правыми»? Точка зрения православного христианина

  • Хелен Зоргдрагер. Гендеризация границ и границы против гендера: феминизм и политическое богословие в «постмайданной» Украине

  • Стивен Гарретт. Богословие и справедливость наций: поиски неуловимой справедливости в политически многообразном секулярном мире

  • Ахмет Ярлыкапов. Проблемы государственноконфессиональных отношений в условиях роста мозаичности ислама на Северном Кавказе

Об авторах и редакторах

Related Books

All Books