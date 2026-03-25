Политическое богословие
Под. ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко. - Серия «Современное богословие». - М.: Издательство ББИ, 2019. - х + 364 с.
ISBN 978-5-89647-367-1
Политическое богословие - Содержание
Алексей Бодров. Религиозное и политическое в современном обществе. Предисловие
1. Церковь и государство
Карл Барт. Услуга церкви государству
Павло Смыцнюк. Извилистая граница: полис, гражданская религия и различение между sacrum и profanum
Сергей Чапнин. Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и святые
Борис Кнорре, Арсений Куманьков. «Богословие войны» в постсоветском российском православии
Алексей Зыгмонт. «Христианское государство»: обманчивая тень православного халифата
Кирилл Говорун. Фундаментализм в восточном христианстве
2. Права человека
Дитрих Бонхеффер. Церковь и мир I
Вселенский патриарх Варфоломей. Православие и права человека
Дэвид Хукема. Богословие и идеология в дискурсе о правах человека
Эммануэль Клапсис. Права человека и православная церковь в глобальном мире
3. Богословие и политика
Юрген Мольтман. Терроризм и политическое богословие
Рене Жирар. Устремление к крайности
Майкл Кирван. «Между политикой и апокалипсисом»: тео-политические истолкования современного мирового кризиса
Аристотель Папаниколау. Преодолевая политическое несторианство: на пути к халкидонской политике
Светлана Коначева. Слабость Бога как вызов для политического богословия
Давор Джалто. Что не так с «левыми» и «правыми»? Точка зрения православного христианина
Хелен Зоргдрагер. Гендеризация границ и границы против гендера: феминизм и политическое богословие в «постмайданной» Украине
Стивен Гарретт. Богословие и справедливость наций: поиски неуловимой справедливости в политически многообразном секулярном мире
Ахмет Ярлыкапов. Проблемы государственноконфессиональных отношений в условиях роста мозаичности ислама на Северном Кавказе
Об авторах и редакторах
No comments yet. Be the first!