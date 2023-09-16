Богословие после Освенцима и Гулага
Публикуемые в настоящем сборнике материалы международной научной конференции “Богословие после Освенцима и ГУЛага и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России", которая состоялась в Санкт-Петербурге 26-29 января 1997, отчасти представляют значение этой конференции.
Конференцию подготовила Высшая религиозно-философская школа (ВРФШ) при содействии Международного Совета христиан и иудеев, Санкт-Петербургской Духовной Академии и Семинарии, Санкт-Петербургского союза ученых, Санкт-Петербургского научного центра РАН, Научно-информационного центра “ Мемориал”.
В работе конференции, ее секций приняли участие наряду с известными отечественными и зарубежными учеными представители Русской Православной Церкви и других христианских конфессий, ветераны войны, узники концлагерей и гетто. Были обсуждены сложные проблемы воздействия трагедии Второй Мировой войны, политики геноцида гитлеровского и сталинского режимов на развитие богословской мысли и гуманистических идей в странах Восточной и Западной Европы, а также проблемы преодоления непонимания православными христианами в России западного опыта решения “еврейского вопроса”, а западными христианами и иудеями - мученического пути Русской Православной церкви.
Богословие после Освенцима и Гулага - и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России
Материалы международной научной конференции 26 — 29 января 1997 года Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербург, Высшая религиозно-философская школа, 1997. – 188 с.
Богословие после Освенцима и Гулага – Содержание
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Д-р Наталия Печерская - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - Епископ Георг (Кречмар) - Раввин Менахем Певзнер - Академик Дмитрий Лихачев - Г-н Вениамин Иофе - Д-р Николай Гиренко - Г-н Илья Дворкин - Г-н Николай Куприянов - Г-н Рафаэль де ла Рубиа
ДОКЛАДЫ
АУШВИЦ / ОСВЕНЦИМ: КАК ЭТО МОГЛО, А ПОТОМУ МОЖЕТ ОПЯТЬ СЛУЧИТЬСЯ. Проф. Исидор Левин
БОГОСЛОВИЕ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА И ГУЛАГА. Проф. Мартин Штёр
ГДЕ БЫЛ БОГ? ОТВЕТЫ ЕВРЕЕВ НА АУШВИЦ. Д-р Хелен Фрай
ХОЛОКОСТ: ВЛИЯНИЕ НА ХРИСТИАНСКУЮ МЫСЛЬ И ЭТИКУ. Проф. Джон Павликовски
«ТЕОЛОГИЯ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА» — ПРАВОСЛАВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Г-н Григорий Беневич
ЦЕРКОВНЫЙ ГЕНОЦИД В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РОССИИ: ЕГО ИСТОКИ И ИХ ХРИСТИАНСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ. Свшц. Георгий (Митрофанов)
ГУЛАГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Г-н Вениамин Иофе
ВЛИЯНИЕ ГУЛАГА НА ЛИТЕРАТУРУ. Г-жа Ирина Вербловская
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ‘ΜΑΡΤΥΣ’. Протоиерей Сергий (Гаккель)
БОГОСЛОВИЕ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА И ГУЛАГА: ПРИГЛАШЕНИЕ К НОВОМУ ИУДЕО-ПРАВОСЛАВНОМУ ДИАЛОГУ. Проф. Гилель Левин
ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
О НОВЫХ КРИТЕРИЯХ В СВЕТЕ ОПЫТА РОССИЙСКИХ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ. Священник Георгий (Кочетков)
МУЧЕНИК КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП И РЕЛИГИОЗНОЕ УБЕЖДЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ). Проф. Юджин Вейнер
ХРИСТИАНЕ И ИХ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ХОЛОКОСТОМ. Г-н Ицакс Кляйманис
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИСКУССТВО ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА. О ВЫСТАВКЕ РАБОТ АНДРЕАСА ФЕЛЬГЕРА (ГЕРМАНИЯ) И ИЕГУДЫ БАКОНА (ИЗРАИЛЬ). Г-н Глеб Ершов
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