Д-р Наталия Печерская - Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - Епископ Георг (Кречмар) - Раввин Менахем Певзнер - Академик Дмитрий Лихачев - Г-н Вениамин Иофе - Д-р Николай Гиренко - Г-н Илья Дворкин - Г-н Николай Куприянов - Г-н Рафаэль де ла Рубиа