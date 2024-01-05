Политология - учебники
С незапамятных времен политика была и остается важнейшим источником и механизмом организации совместной жизни людей, мощным орудием целенаправленных преобразований как в отдельных странах, так и в жизни человеческого сообщества в целом. Вместе с тем она и поныне является едва ли не самым таинственным и многоликим явлением, многие парадоксы и противоречия которого человек так и не смог расколдовать за многие тысячелетия своей истории.
Еще древнегреческие мыслители говорили об «обреченности» человека жить в политическом пространстве. В справедливости этих мыслей приходится убеждаться и сегодня, поскольку в современном мире ни один из живущих на Земле людей не может прямо или косвенно не включаться в сложные и противоречивые процессы перераспределения общественных ресурсов или изменения социального положения различных слоев населения, совершаемые государственной властью. Но, по-своему регулируя социальные процессы, политика демонстрирует обществу не только свой гуманизм, облик власти, заботящейся о своих гражданах и судьбах отечества. Нередко она предстает и как весьма жесткий механизм борения и конкуренции людей за жизненные ресурсы, не брезгующий при этом ни принуждением, ни насилием.
Люди всегда пытались рассекретить историческое движение политики, разобраться в ее хитросплетениях и противоречиях, изучить законы ее развития и на этой основе понять собственные возможности управления этой социальной материей. Пройдя долгий путь развития, наука накопила множество бесценных наблюдений, открыла важнейшие зависимости в сфере политики, постоянно усложняющей свои технологические и информационные инструменты. Этот корпус научных знаний, бесценный опыт человечества, запечатленный в учениях и доктринах, не раз становился основой множества социальных и политических преобразований.
Соловьев А. И. – Политология - Учебник для вузов
3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2022. — 440 с.
ISBN 978-5-7567-1150-9
Соловьев А. И. – Политология – Содержание
Введение
- Глава 1. Политическая мысль и политическая наука
- Глава 2. Политика
- Глава 3. Политическая власть
- Глава 4. Индивид как политический актор
- Глава 5. Политические элиты и лидеры
- Глава 6. Социальные группы как политические акторы
- Глава 7. Нация как политический актор
- Глава 8. Государство как политический институт
- Глава 9. Группы интересов и партии
- Глава 10. СМИ как политический институт
- Глава 11. Политическая система
- Глава 12. Политическая система демократического типа
- Глава 13. Политический процесс
- Глава 14. Переходные политические процессы
- Глава 15. Неинституциональная (субъективная) сфера политики
- Глава 16. Политическая психология
- Глава 17. Политическая культура
- Глава 18. Мировая политика
Рекомендуемая литература
Дестют де Траси А.-Л.-К. - Основы идеологии - Идеология в собственном смысле слова
Пер. с фр. Д.А. Ланина. — М.: Академический проект, 2018. — 255 с. — (Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-2226-3
Дестют де Траси А.-Л.-К. - Основы идеологии – Содержание
Предисловие переводчика
ИДЕОЛОГИЯ В СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ СЛОВА
- Уведомление к изданию 1804 г.
- Предисловие
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Введение
- Глава I. Что такое думать?
- Глава II. О чувственном восприятии и ощущениях
- Глава III. О памяти и воспоминаниях
- Глава IV. О суждении и о восприятии отношений
- Глава V. О воле и восприятии желаний
- Глава VI. Об образовании сложных идей
- Глава VII. О существовании
- Глава VIII. Как приводятся в действие наши умственные способности?
- Глава IX. О свойствах тел и их соотношении
- Глава X. Продолжение. Об измерении свойств тел
- Глава XI. О различиях между вышесказанным и тем, как анализировал мышление Кондильяк
- Глава XII. О способности к движению и ее отношениях к способности чувствовать
- Глава XIII. О влиянии способности желать на способность к движению и каждой из них на способность мыслить и ее составляющие
- Глава XIV. О следствиях частого повторения одних и тех же действий
- Глава XV. О постепенном совершенствовании умственных способностей
- Глава XVI. О знаках идей и о том, как они действуют
- Глава XVII. Продолжение предыдущей. Другие следствия использования знаков
Экстракт, служащий также аналитическим оглавлением
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