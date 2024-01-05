Политология - учебники

С незапамятных времен политика была и остается важнейшим источником и механизмом организации совместной жизни людей, мощным орудием целенаправленных преобразований как в отдельных странах, так и в жизни человеческого сообщества в целом. Вместе с тем она и поныне является едва ли не самым таинственным и многоликим явлением, многие парадоксы и противоречия которого человек так и не смог расколдовать за многие тысячелетия своей истории.

Еще древнегреческие мыслители говорили об «обреченности» человека жить в политическом пространстве. В справедливости этих мыслей приходится убеждаться и сегодня, поскольку в современном мире ни один из живущих на Земле людей не может прямо или косвенно не включаться в сложные и противоречивые процессы перераспределения общественных ресурсов или изменения социального положения различных слоев населения, совершаемые государственной властью. Но, по-своему регулируя социальные процессы, политика демонстрирует обществу не только свой гуманизм, облик власти, заботящейся о своих гражданах и судьбах отечества. Нередко она предстает и как весьма жесткий механизм борения и конкуренции людей за жизненные ресурсы, не брезгующий при этом ни принуждением, ни насилием.

Люди всегда пытались рассекретить историческое движение политики, разобраться в ее хитросплетениях и противоречиях, изучить законы ее развития и на этой основе понять собственные возможности управления этой социальной материей. Пройдя долгий путь развития, наука накопила множество бесценных наблюдений, открыла важнейшие зависимости в сфере политики, постоянно усложняющей свои технологические и информационные инструменты. Этот корпус научных знаний, бесценный опыт человечества, запечатленный в учениях и доктринах, не раз становился основой множества социальных и политических преобразований.

Соловьев А. И. – Политология - Учебник для вузов

3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2022. — 440 с.

ISBN 978-5-7567-1150-9

Соловьев А. И. – Политология – Содержание

Введение

Глава 1. Политическая мысль и политическая наука

Глава 2. Политика

Глава 3. Политическая власть

Глава 4. Индивид как политический актор

Глава 5. Политические элиты и лидеры

Глава 6. Социальные группы как политические акторы

Глава 7. Нация как политический актор

Глава 8. Государство как политический институт

Глава 9. Группы интересов и партии

Глава 10. СМИ как политический институт

Глава 11. Политическая система

Глава 12. Политическая система демократического типа

Глава 13. Политический процесс

Глава 14. Переходные политические процессы

Глава 15. Неинституциональная (субъективная) сфера политики

Глава 16. Политическая психология

Глава 17. Политическая культура

Глава 18. Мировая политика

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