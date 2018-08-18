Можно поесть сытно, с хлебом, а можно и диетически. В нашу эпоху неоспоримого изобилия чуточку странно слышать, что в Торе оговорен только первый вариант: “И ты будешь есть и насыщаться, и благословишь Г-спода Б-га твоего за хорошую землю, которую Он дал тебе”. Подчеркнуто: “и насыщаться” — Талмуд уточняет, что только тот, кто поел досыта, с хлебом, обязан читать биркат амазон. Правда, мудрецы постановили, что и тот, кто съел кезайт, т.е. совсем небольшой объем хлеба, обязан благословлять, но почему лишь в качестве постановления мудрецов?

Странно, тот, кто поел, пусть и не досыта, разве не должен поблагодарить? Продолжает Тора: “Берегись, чтобы ты не забыл Г-спода Б-га твоего, Его заповеди, законы и уставы, которые Я заповедую тебе ныне. Быть может, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь... и серебра и золота у тебя будет много... То сердце твое станет надменным, и ты забудешь Г-спода Б-га твоего... И ты скажешь в своем сердце: “моя сила и крепость моей руки принесли мне это богатство... ” Подлинно так: именно в час насыщения плодами своего труда человеку грозит опасность забыть Б-га.

Не то, чтобы человек забывает, что есть Б-г на свете, но он перестает явственно ощущать, что все, что есть у него, — от куска хлеба до просторного дома — все от Б-га. Он осознает свою силу, ум и волю; начинает видеть в них залог своего существования. Если все зависит от его усилий, значит нужно с головой окунуться в погоню за материальными ценностями, вкалывать, изобретать, и тогда - вся жизнь насмарку, бесконечное верчение белки в колесе. Вот и сказано: «Тогда вспомни Г-спода Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство...» - Он, Создатель, дает тебе все необходимое для того, чтобы ты посвятил себя истинной цели своей жизни.

Биркат амазон - не одно лишь вежливое выражение благодарности, а, в первую очередь, есть напоминание о Б-ге, о цели творения, а потому Тора возложила эту обязанность на насытившегося человека, а не на того, кто, возможно, остался голодным. Простая, естественная радость насыщения представляется Торой, как исключительная возможность приближения к Творцу. Но не только: здесь же раскрывается секрет, как сберечь с таким трудом накопленное благосостояние: вспомни Того, кто дал тебе силы, обратись к нему. Ну разве Тот, кто дал, не подскажет как сохранить?!

Гади Поллак - Благословение после еды

Издание — Керен Ами — 41 с.

Израиль — 2009 г.

Гади Поллак - Благословение после еды - С иллюстрациями на основе классических еврейских комментариев

Приглашение к благословению

ведущий:

Господа, произнесем благословение!

остальные:

Да будет благословенно Имя Г-спода отныне и вовеки!

ведущий повторяет:

Да будет благословенно Имя Г-спода отныне и вовеки!

ведущий продолжает:

С позволения

(хозяина дома\коэна\коэнов)

наших господ, и наших учителей, и моих учителей:

Благословим (вдесятером: нашего Б ־ га) того, кто дал нам пищу, которую мы ели

остальные отвечают:

Благословим (вдесятером: нашего Б-га) того, кто дал нам пищу, которую мы ели, и по чьей доброте мы живем

ведущий повторяет:

Благословим (вдесятером: нашего Б-га) того, кто дал нам пищу, которую мы ели, и по чьей доброте мы живем

ведущий:

Благословен Он и благословенно Его Имя!