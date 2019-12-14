Настоящій томъ содержитъ узаконенія и распоряженія по вѣдомству Православнаго исповѣданія за послѣдній, почти 12-лѣтній, періодъ царствованія ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, съ Января 1785 г. по Ноябрь 1796 г. За этотъ періодъ времени одной изъ главныхъ заботъ Правительства но духовному вѣдомству было разграниченіе епархій, сообразно границамъ губерній и областей и учрежденіе и перемѣщеніе епархіальныхъ кафедръ.

ИМПЕРАТРИЦА устанавливаетъ соотвѣтственно государственному областному дѣленію границы, между прочимъ, епархій Малороссійскихъ, съ перемѣщеніемъ епархіальныхъ архіереевъ изъ одной епархіи въ другую, назначеніемъ къ нимъ викарныхъ, подъ разными наименованіями, соединеніемъ и выдѣленіемъ другихъ епархій между собою и причисленіемъ ихъ, смотря по цѣлесообразности и лучшей удобности, къ разнымъ намѣстничествамъ. Сюда относятся, между прочимъ, именные указы 27 Марта 1785 г. (№N 1209, 1210 и 1213), а также указы: о штатахъ Кіевской, Черниговской и Новгородъ-Сѣверской епархій («N1271) и о раздѣленіи епархій сообразно съ раздѣленіемъ губерній (№ 1388 и 1394).

Полное собраніе Постановленій и распоряженій по вѣдомству Православного исповедания Россійской имперіи - томъ 3 - 1785—1796 гг.

ПЕТРОГРАДЪ, 1915 г.

Полное собраніе Постановленій и распоряженій по вѣдомству Православного исповедания Россійской имперіи - томъ 3 - 1785—1796 гг. - № 1197. 5 Февраля

О поднесеніи отъ Синода всеподданнѣйшаго доклада о прибавкѣ къ положенной по штату на Ставропигіалъный Соловецкій монастырь суммы еще по 500 р. ежегодно на постройку и содержаніе мореходныхъ судовъ.

1786-го года Гѳнваря 31-го дня по указу Ея Императорскаго Величества Святѣйшій Правительствующій Синодъ, слушавъ экстракта учиненнаго въ канцелярія Святѣйшаго Синода изъ дѣлъ о состояніи Ставропигіальнаго Соловецкаго монастыря и вступившихъ въ Святѣйшій Синодъ отъ архимандритовъ онаго монастыря съ братіей представленій о опредѣленіи на строеніе и содержаніе при томъ монастырѣ, по мѣстоположенію онаго, необходимо нужныхъ четырехъ мореходныхъ судовъ, особливой суммы, также и изъ требованной въ Святѣйшій Синодъ, во что прежде построенныя таковыя суда коштовали, вѣдомости. Приказали: поднесть Ея Императорскому Величеству отъ Синода всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: По высочайше конфирмованнымъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 1764-го года духовнымъ штатамъ, Ставропигіалъный Соловецкій монастырь оставленъ въ 1-мъ классѣ съ произвожденіемъ на все содержаніе онаго противъ прочихъ 1-го же класса монастырей ежегодно по двѣ тысячи по семнадцати рублевъ но пятидесяти копѣекъ, да сверхъ того пожалованныхъ изъ особливаго Вашего Императорскаго Величества благоволенія прибавочныхъ по триста рублевъ, всего но двѣ тысячи но триста семнадцати рублевъ по пятидесяти копѣекъ, въ томъ числѣ па починки церкви монастыря и на содержаніе ризницы по триста рублевъ, во всѣхъ же монастыряхъ сего класса положено быть архимандритамъ, братіи и служителямъ въ каждомъ по пятидесяти по восьми человѣкъ, да сверхъ того въ одномъ семъ Соловецкомъ монастырѣ, по особливому Высочайше же конфирмованному Вашимъ Императорскимъ Величествомъ подносимому отъ коммиссіи о церковныхъ имѣніяхъ въ томъ 1764-мъ году сентября 11-го докладу повелѣно, въ уваженіи Данной сему монастырю жалованной 7201-го года мая 31-го числа граммоты, для оберегательства монастыря и поимки воровъ также и содержанія присылаемыхъ по указамъ изъ разныхъ мѣстъ ссыльныхъ людей, имѣвшимся тамо солдатамъ, коихъ до означенной грамотѣ положено быть сто двадцать пять человѣкъ, съ ихъ дѣтьми, остаться на прежнемъ основаніи.