Ранее, в течение столетий, открытый диалог между христианством и иудаизмом был невозможен, так как цели христианства по отношению к евреям были чисто миссионерскими, вызывались стремлением вынудить евреев отказаться от иудаизма и обратиться в христианство. В такой обстановке естественной защитной реакцией иудаизма было воздвижение стены между еврейским и христианским духовными мирами.



Однако в наше время это положение вещей стало меняться. Во второй половине XX в. наметились серьезные положительные сдвиги в теологической позиции христианства по отношению к иудаизму. Если мы действительно верим в Бога и воспринимаем историю не просто как смесь интриг, экономики и политики, но как диалог Бога с человечеством, то мы должны постараться понять, что же Бог сегодня.

Полонский Пинхас - Еврейский взгляд на христианство - Две тысячи лет вместе - Чейсовская коллеция

Москва: Книжники, 2015. — 304 с. (Чейсовская коллекция). ISBN 978-56־0375־9953־

Полонский Пинхас - Еврейский взгляд на христианство - Две тысячи лет вместе - Содержание

Вводная часть две тысячи лет вместе

[а], иудаизм как универсальная религия

[б], иисус — один из фарисеев

[в], павел — один из фарисеев и апостол язычников

[г], конфликт в веках: противостояние христианства и иудаизма

[д]. изменение позиций сегодня: путь к осознанию дополнительности

Часть первая, невозможность совмещения

глава 1. Почему евреи не признают Иисуса мессией

глава 2. есть ли в еврейской библии «предсказания о приходе Иисуса»

глава 3. неприятие идеи обожествления Иисуса

глава 4. является ли христианская этика прогрессом по отношению к иудаизму?

глава 5. Что важнее — правильная вера или правильные дела?

глава 6. Подобие идей, но различие акцентов [глава 7]. мирское и духовное

глава 8. Проблема первородного греха

глава 9. Дополнение, некоторые исторически важные тексты

часть вторая, необходимость осознания дополнительности

глава 10. От конфликта к диалогу

глава 12. Современные христианские документы по вопросу христиано-иудейских взаимоотношений

глава 13. Дальнейший вклад иудаизма в религиозный прогресс человечества — вчера, сегдня, завтра

глава 14. Допонения : Вопросы и ответы

Полонский Пинхас - Еврейский взгляд на христианство - Две тысячи лет вместе - Основные принципы иудаизма



Концепция. изложенная в еврейском библейском Откровении, т. е. универсальная концепция иудаизма, этический монотеизм, не имела даже близкого подобия ни с одной религиозной системой тех времен. Ее основными принципами были:



1) Высшая сила, создавшая весь мир и человека и продолжающая направлять мир и определять все события в нем. — это не безличностный «мировой закон»

идолопоклонников (типа греческого рока, индийской кармы, китайского «закона неба» и т. п.). но это Личность, которую мы называем Бог;



2) Бог создал человека по Своему образу и подобию, потому что Бог любит человека, хочет блага человеку, заботится о развитии человека; любой человек на земле имеет Божественную душу, является «образом Бога» на земле (и в этом состоит еврейская идея богочеловека); Бог относится к человеку как к Своему сыну. т. е. Бог не только непостижимый Творец мироздания, но и Отец. Который близок к каждому из нас;



3) для того чтобы дать возможность развития человеку и человечеству. Бог в Своей доброте, милости и благодати создал весь этот мир с его трудностями, сложностями, наличием у человека свободы выбора и даже возможностью осуществления зла — в качестве вызова и задачи, решая которую, человек и человечество имеют возможность приблизиться к Богу; все наши мысли, решения и поступки — это то. что мы говорим Богу; все. происходящее же с нами. — это Его ответы; таким образом, жизнь есть диалог между двумя личностями — между человеком и Богом;



4) поскольку отношения Бога и человека — это отношения Родителя и ребенка, то Бог хочет от человека прежде всего взросления, т. е. духовного развития путем восприятия Божественного света и достойного отношения и поведения по отношению к ближнему; поскольку Богу принадлежит все мироздание, то мы ничего не можем дать Ему. кроме нашего собственного поведения, и ничем не можем порадовать Его. кроме как собственным духовным ростом;



5) еврейскому народу поручено воспринять все эти элементы Божественного света и реализовать Божественное учение в своей национальной жизни, чтобы затем все человечество смогло научиться у евреев этому Учению и воспринять его; таким образом, еврейскому народу поручено быть посланником Бога к человечеству; это еврейская миссия на все времена.

2016-01-14