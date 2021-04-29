В поисках пути к успеху у каждого человека порой возникает ощущение, что ему не хватает знаний и понимания устройства мира. Зачастую вместо того, чтобы пойти по наилучшему для себя пути, мы блуждаем в потёмках, натыкаясь на непредвиденные препятствия, и не можем понять, как нам правильно действовать.

Рассмотрим такой пример: двухмерный, «нарисованный на бумаге» человек, весь мир которого — это плоскость, видит два прямоугольника, находящихся на расстоянии друг от друга. Он достаёт зажигалку, нагревает один прямоугольник и с удивлением обнаруживает, что второй прямоугольник тоже нагревается. Тогда он мучительно начинает строить гипотезы, пытаясь осознать, почему это происходит и как тепло переходит от одного прямоугольника к другому, хотя они не соприкасаются. В это время трёхмерный человек, мир которого не ограничен этой плоскостью, просто видит, что через эти два прямоугольника проходит подкова и нагрев передаётся по ней.

Тот, кто видит в жизненной картине «дополнительные измерения», всегда будет более успешным по сравнению с тем, у кого объёмного видения нет. Поэтому для того чтобы более эффективно справляться с трудностями, нам нужно подняться на другой уровень понимания проблем. Ведь иногда на то, что кажется нам проблемами, не нужно тратить время и силы — их можно обойти и продолжать двигаться вперед.

Как же научиться видеть дополнительные связи между вещами и понимать законы их функционирования? Мы полагаем, что в числе прочего этому способствует понимание библейской философии и каббалы. Доверие к этой философии, как и всё наше познание мира, основано не на религиозной вере, а на предыдущем опыте человечества.

Обращаться к предыдущему личному опыту, опыту национальной жизни каждого народа и общей истории человечества — значит опираться на «здравый смысл». Такой опыт прежде всего приводит нас к мысли о том, что ничто не создаётся случайно: ведь если мы подбросим вверх строительные материалы, ожидать того, что они упадут на землю в виде построенного дома, вряд ли следует. Для того чтобы что-то было построено, сначала оно должно быть кем-то придумано и спланировано.

Пинхас Полонский, Марат Рессин - Идеи каббалы и их применение в жизни

(Каббала)

Москва : Эксмо, 2021. — 136 с.

ISBN 978-5-04-120505-8

Пинхас Полонский, Марат Рессин - Идеи каббалы и их применение в жизни - Содержание

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ КНИГ О КАББАЛЕ

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Для чего нужна эта книга

ГЛАВА 2. Как понимать и применять идеи каббалы

ЧАСТЬ 2. БАЗИСНЫЕ ИДЕИ КАББАЛЫ

ГЛАВА 3. Самоограничение: дать место другому

ГЛАВА 4. Пустое пространство: строительная площадка для мироздания

ГЛАВА 5. Луч: На стройплощадке появляется Генплан

ГЛАВА 6. Прообраз человека: чертёж мира

ГЛАВА 7. Сферы: палитра красок для рисования мироздания

ГЛАВА 8. Корона и интеллектуальные Сферы

ГЛАВА 9. Сферы эмоций и устремлений

ГЛАВА 10. Практические Сферы

ГЛАВА 11. Примеры использования системы Сфер

ГЛАВА 12. Динамическое восприятие Сфер в их развитии

ГЛАВА 13. Разбиение Сосудов и Мир Хаоса

ГЛАВА 14. Искры, Скорлупа и Исправление

ГЛАВА 15. Каббала в Библии и в еврейской традиции

ГЛАВА 16. Лики Диалога

ГЛАВА 17. Путь человека в мире

ПРИЛОЖЕНИЕ: Словарь понятий каббалы, используемых в книге