Ниже мы предлагаем обновленный подход к развитию религиозного сионизма и современной ортодоксии, основанный на известных, но ранее не реализованных элементах учениях р. Кука, а также на нашем собственном переосмыслении представлений религиозного сионизма о мессианском процессе.

Эта книга публикуется в разгар войны, последовавшей за трагедией 7 октября. Режим выживания – естественная реакция на такую угрозу, и мы понимаем, что размышления о религиозном значении универсальных ценностей могут показаться кому-то несвоевременными. Но важно не забывать, что еврейский народ выходил победителем из бесчисленных испытаний в истории именно потому, что мы никогда не теряли нашего коллективного чувства миссии, уходящего корнями в библейское прошлое и нацеленного на мессианское будущее. В этой же традиции основатели религиозного сионизма и современной ортодоксии разрабатывали планы развития иудаизма и еврейского государства в самые тревожные и тяжелые времена прошлого века.

Поэтому, опираясь на их опыт и осознавая важность нашего времени, мы представляем вам наш план дальнейшего развития иудаизма и Государства Израиля.

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Религиозный сионизм по праву гордится своими грандиозными политическими и практическими достижениями, которые базируются на теологическом и идеологическом фундаменте, заложенном лидерами предыдущих поколений. Однако сегодня он не выдвигает новых идей, направленных на дальнейшее развитие. И более того: он не может предложить решение важных сущностных проблем в его картине мира. А это препятствует расширению движения и подрывает его лидерство.

Аналогично этому в Америке движение «современная ортодоксия» (Modern Orthodox) добилось огромных успехов, которые также базируются на духовных достижениями его основателей. Однако сегодня оно тоже не может сформулировать следующий этап теологического и идеологического видения, не выдвигает направления для развития.

Мы предлагаем совместную дальнейшую цель для этих движений и их интеграции. Невозможно переоценить важность взаимообогащающего влияния религиозного сионизма, движимого национальными устремлениями, и современной ортодоксии, добившейся значительного прогресса в интеграции общечеловеческих ценностей. Вместе оба движения выйдут на новый уровень, став интеллектуальными и духовными лидерами Государства Израиля и еврейского народа.

Пинхас Полонский – Универсальный религиозный сионизм - Новый этап развития религиозного сионизма и современной ортодоксии в свете учения рава Кука

Предварительное издание. - Орот Иерушалаим / Дерех Цион, 2024. – 84 с.

ISBN 9978-1-949900-50-7

Пинхас Полонский – Универсальный религиозный сионизм – Содержание

Благодарности

Предисловие

Кратко: суть проблемы и предлагаемое решение

(а) Описание проблемы: огромные достижения и при этом идеологический кризис

(б) Проблема перехода от Машиаха бен Йосефа к Машиаху бен Давиду

(в) Процесс развития иудаизма как интеграция идеалов трех групп в еврейском народе

(г) Три стадии мессианского процесса

(д) Интегрировать в религиозный сионизм искры из универсальных ценностей

(е) Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона

ГЛАВА I. Теология: дополнение к концепции р. Кука о развитии Израиля как мессианского процесса – три, а не две стадии

1. Традиционное понимание двух стадий мессианского процесса и их ре-интерпретация в религиозном сионизме

2. Кризис концепции «две стадии мессианского процесса» и переход к концепции трех стадий

3. Царство Саула (Машиах бен Йосеф): нормализация и национальная безопасность

4. Царство Давида (Машиах бен Йеhуда): религиозное возрождение народа

5. Царство Соломона (Машиах бен Давид): универсальное обращение к человечеству

6. Соотношение трех царей

7. Израиль сегодня – на переходе от Саула к Давиду

8. Два уровня деятельности религиозного сионизма: текущая политика и идеология будущего

9. Программа р. Кука по развитию иудаизма: объединение идеалов трех фракций в еврейском народе

10. Формирование Универсального Религиозного Сионизма через интеграцию искр из универсальных ценностей

11. Устремление к Храму и национальные приоритеты

12. Переход от Саула к Давиду имеет иной характер, чем переход от Давида к Соломону

ГЛАВА II. Идеология: методология восстановления универсальных ценностей в иудаизме

1. Объединение модернистского направления в религиозном сионизме и выбор для него названия: терминология р. Кука

2. Основные принципы Универсального Религиозного Сионизма 2.1. Универсальные ценности должны стать интегральной частью иудаизма, а не «дополнением» к нему 2.2. Новый подход к принципам и методике интеграции ценностей 2.3. Различные пути прошлого развития религиозного сионизма и модернистской ортодоксии – и их интеграция сегодня 2.4. Ре-интеграция универсальных ценностей начинается с западной цивилизации 2.5. Связь с Богом через Творение и через достижения цивилизации 2.6. Иудаизм развивается – нашими собственными усилиями

3. Дополнительные принципы 3.1. Индивидуальная религиозная автономия и важность этического чувства 3.2. Изменение галахической методологии и статуса раввина 3.3. Ортодоксальность Универсального Религиозного Сионизма

4. Различные задачи религиозного сионизма на разных этапах развития Государства Израиля

5. Проблема интеграция универсальных ценностей, которые представляются противоречащими Торе

6. Сохранение равновесия между противоречащими друг другу ценностями

7. Инструменты для выявления искры в универсальных ценностях

ГЛАВА III. Практика: анализ искры и скорлупы в конкретных универсальных ценностях

1. Не пытаемся сейчас интегрировать проблематичные ценности

2. Ценности, которые можно интегрировать сегодня: две группы

А. Бесспорные ценности

B. Спорные ценности

3. Группа А: бесспорные универсальные ценности A-1. Наука и технология, физическое преобразование мира A-2. Эстетика и искусство, продвижение красоты во всех сферах жизни A-3. Критическое мышление, сомнение, несогласие, конфликт A-4. Этическая интуиция (включая ее возможный конфликт с галахой) A-5. Путешествия и восприятие мира через непосредственный опыт, широкая образованность A-6. Игра как самовыражение, смех как выход за рамки логики A-7. Материальный и экономический успех A-8. Экология

4. Группа В: спорные универсальные ценности B-1. Феминизм: все более широкая роль женщин в ортодоксальном иудаизме B-2. Вегетарианство: идеал Эдемского сада B-3. Идеалы предшествуют заповедям: восстановление правильной последовательности B-4. Независимый религиозный выбор: духовный рост через ответственное принятие решений B-5. Толерантность: обогащение себя через признание ценности других взглядов B-6. Прогресс: движение от Сотворения мира до мессианской эпохи B-7. Демократия: ответственность каждого гражданина и рост духовности социума B-8. Права человека: защита индивидуума от государства B-9. Универсализм: обращение ко всему человечеству B-10. Культурное и религиозное разнообразие: раскрытие Божественного через множественную уникальность B-11. Межрелигиозный диалог: от перемирия к взаимообогащающему обмену



ВМЕСТО ИТОГА: «не получается ли так, что религия просто плетется в хвосте светской культуры»?