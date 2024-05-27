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Полонский – Универсальный религиозный сионизм

Пинхас Полонский – Универсальный религиозный иудаизм - Новый этап развития религиозного сионизма и современной ортодоксии в свете учения рава Кука
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Theology
Ниже мы предлагаем обновленный подход к развитию религиозного сионизма и современной ортодоксии, основанный на известных, но ранее не реализованных элементах учениях р. Кука, а также на нашем собственном переосмыслении представлений религиозного сионизма о мессианском процессе.
Эта книга публикуется в разгар войны, последовавшей за трагедией 7 октября. Режим выживания – естественная реакция на такую угрозу, и мы понимаем, что размышления о религиозном значении универсальных ценностей могут показаться кому-то несвоевременными. Но важно не забывать, что еврейский народ выходил победителем из бесчисленных испытаний в истории именно потому, что мы никогда не теряли нашего коллективного чувства миссии, уходящего корнями в библейское прошлое и нацеленного на мессианское будущее. В этой же традиции основатели религиозного сионизма и современной ортодоксии разрабатывали планы развития иудаизма и еврейского государства в самые тревожные и тяжелые времена прошлого века.
Поэтому, опираясь на их опыт и осознавая важность нашего времени, мы представляем вам наш план дальнейшего развития иудаизма и Государства Израиля.
* * *
Религиозный сионизм по праву гордится своими грандиозными политическими и практическими достижениями, которые базируются на теологическом и идеологическом фундаменте, заложенном лидерами предыдущих поколений. Однако сегодня он не выдвигает новых идей, направленных на дальнейшее развитие. И более того: он не может предложить решение важных сущностных проблем в его картине мира. А это препятствует расширению движения и подрывает его лидерство.
Аналогично этому в Америке движение «современная ортодоксия» (Modern Orthodox) добилось огромных успехов, которые также базируются на духовных достижениями его основателей. Однако сегодня оно тоже не может сформулировать следующий этап теологического и идеологического видения, не выдвигает направления для развития.
Мы предлагаем совместную дальнейшую цель для этих движений и их интеграции. Невозможно переоценить важность взаимообогащающего влияния религиозного сионизма, движимого национальными устремлениями, и современной ортодоксии, добившейся значительного прогресса в интеграции общечеловеческих ценностей. Вместе оба движения выйдут на новый уровень, став интеллектуальными и духовными лидерами Государства Израиля и еврейского народа.

Пинхас Полонский – Универсальный религиозный сионизм - Новый этап развития религиозного сионизма и современной ортодоксии в свете учения рава Кука

Предварительное издание. - Орот Иерушалаим / Дерех Цион, 2024. – 84 с.
ISBN 9978-1-949900-50-7

Пинхас Полонский – Универсальный религиозный сионизм – Содержание

Благодарности
Предисловие
Кратко: суть проблемы и предлагаемое решение
  • (а) Описание проблемы: огромные достижения и при этом идеологический кризис
  • (б) Проблема перехода от Машиаха бен Йосефа к Машиаху бен Давиду
  • (в) Процесс развития иудаизма как интеграция идеалов трех групп в еврейском народе
  • (г) Три стадии мессианского процесса
  • (д) Интегрировать в религиозный сионизм искры из универсальных ценностей
  • (е) Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона
ГЛАВА I. Теология: дополнение к концепции р. Кука о развитии Израиля как мессианского процесса – три, а не две стадии
  • 1. Традиционное понимание двух стадий мессианского процесса и их ре-интерпретация в религиозном сионизме
  • 2. Кризис концепции «две стадии мессианского процесса» и переход к концепции трех стадий
  • 3. Царство Саула (Машиах бен Йосеф): нормализация и национальная безопасность
  • 4. Царство Давида (Машиах бен Йеhуда): религиозное возрождение народа
  • 5. Царство Соломона (Машиах бен Давид): универсальное обращение к человечеству
  • 6. Соотношение трех царей
  • 7. Израиль сегодня – на переходе от Саула к Давиду
  • 8. Два уровня деятельности религиозного сионизма: текущая политика и идеология будущего
  • 9. Программа р. Кука по развитию иудаизма: объединение идеалов трех фракций в еврейском народе
  • 10. Формирование Универсального Религиозного Сионизма через интеграцию искр из универсальных ценностей
  • 11. Устремление к Храму и национальные приоритеты
  • 12. Переход от Саула к Давиду имеет иной характер, чем переход от Давида к Соломону
ГЛАВА II. Идеология: методология восстановления универсальных ценностей в иудаизме
  • 1. Объединение модернистского направления в религиозном сионизме и выбор для него названия: терминология р. Кука
  • 2. Основные принципы Универсального Религиозного Сионизма
    • 2.1. Универсальные ценности должны стать интегральной частью иудаизма, а не «дополнением» к нему
    • 2.2. Новый подход к принципам и методике интеграции ценностей
    • 2.3. Различные пути прошлого развития религиозного сионизма и модернистской ортодоксии – и их интеграция сегодня
    • 2.4. Ре-интеграция универсальных ценностей начинается с западной цивилизации
    • 2.5. Связь с Богом через Творение и через достижения цивилизации
    • 2.6. Иудаизм развивается – нашими собственными усилиями
  • 3. Дополнительные принципы
    • 3.1. Индивидуальная религиозная автономия и важность этического чувства
    • 3.2. Изменение галахической методологии и статуса раввина
    • 3.3. Ортодоксальность Универсального Религиозного Сионизма
  • 4. Различные задачи религиозного сионизма на разных этапах развития Государства Израиля
  • 5. Проблема интеграция универсальных ценностей, которые представляются противоречащими Торе
  • 6. Сохранение равновесия между противоречащими друг другу ценностями
  • 7. Инструменты для выявления искры в универсальных ценностях
ГЛАВА III. Практика: анализ искры и скорлупы в конкретных универсальных ценностях
  • 1. Не пытаемся сейчас интегрировать проблематичные ценности
  • 2. Ценности, которые можно интегрировать сегодня: две группы
  • А. Бесспорные ценности
  • B. Спорные ценности
  • 3. Группа А: бесспорные универсальные ценности
    • A-1. Наука и технология, физическое преобразование мира
    • A-2. Эстетика и искусство, продвижение красоты во всех сферах жизни
    • A-3. Критическое мышление, сомнение, несогласие, конфликт
    • A-4. Этическая интуиция (включая ее возможный конфликт с галахой)
    • A-5. Путешествия и восприятие мира через непосредственный опыт, широкая образованность
    • A-6. Игра как самовыражение, смех как выход за рамки логики
    • A-7. Материальный и экономический успех
    • A-8. Экология
  • 4. Группа В: спорные универсальные ценности
    • B-1. Феминизм: все более широкая роль женщин в ортодоксальном иудаизме
    • B-2. Вегетарианство: идеал Эдемского сада
    • B-3. Идеалы предшествуют заповедям: восстановление правильной последовательности
    • B-4. Независимый религиозный выбор: духовный рост через ответственное принятие решений
    • B-5. Толерантность: обогащение себя через признание ценности других взглядов
    • B-6. Прогресс: движение от Сотворения мира до мессианской эпохи
    • B-7. Демократия: ответственность каждого гражданина и рост духовности социума
    • B-8. Права человека: защита индивидуума от государства
    • B-9. Универсализм: обращение ко всему человечеству
    • B-10. Культурное и религиозное разнообразие: раскрытие Божественного через множественную уникальность
    • B-11. Межрелигиозный диалог: от перемирия к взаимообогащающему обмену
ВМЕСТО ИТОГА: «не получается ли так, что религия просто плетется в хвосте светской культуры»?
Views 387
Rating 4.3 / 5
Added 27.05.2024
Author brat Vadim
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4.3/5 (5)

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