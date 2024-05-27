Полонский – Универсальный религиозный сионизм
Ниже мы предлагаем обновленный подход к развитию религиозного сионизма и современной ортодоксии, основанный на известных, но ранее не реализованных элементах учениях р. Кука, а также на нашем собственном переосмыслении представлений религиозного сионизма о мессианском процессе.
Эта книга публикуется в разгар войны, последовавшей за трагедией 7 октября. Режим выживания – естественная реакция на такую угрозу, и мы понимаем, что размышления о религиозном значении универсальных ценностей могут показаться кому-то несвоевременными. Но важно не забывать, что еврейский народ выходил победителем из бесчисленных испытаний в истории именно потому, что мы никогда не теряли нашего коллективного чувства миссии, уходящего корнями в библейское прошлое и нацеленного на мессианское будущее. В этой же традиции основатели религиозного сионизма и современной ортодоксии разрабатывали планы развития иудаизма и еврейского государства в самые тревожные и тяжелые времена прошлого века.
Поэтому, опираясь на их опыт и осознавая важность нашего времени, мы представляем вам наш план дальнейшего развития иудаизма и Государства Израиля.
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Религиозный сионизм по праву гордится своими грандиозными политическими и практическими достижениями, которые базируются на теологическом и идеологическом фундаменте, заложенном лидерами предыдущих поколений. Однако сегодня он не выдвигает новых идей, направленных на дальнейшее развитие. И более того: он не может предложить решение важных сущностных проблем в его картине мира. А это препятствует расширению движения и подрывает его лидерство.
Аналогично этому в Америке движение «современная ортодоксия» (Modern Orthodox) добилось огромных успехов, которые также базируются на духовных достижениями его основателей. Однако сегодня оно тоже не может сформулировать следующий этап теологического и идеологического видения, не выдвигает направления для развития.
Мы предлагаем совместную дальнейшую цель для этих движений и их интеграции. Невозможно переоценить важность взаимообогащающего влияния религиозного сионизма, движимого национальными устремлениями, и современной ортодоксии, добившейся значительного прогресса в интеграции общечеловеческих ценностей. Вместе оба движения выйдут на новый уровень, став интеллектуальными и духовными лидерами Государства Израиля и еврейского народа.
Пинхас Полонский – Универсальный религиозный сионизм - Новый этап развития религиозного сионизма и современной ортодоксии в свете учения рава Кука
Предварительное издание. - Орот Иерушалаим / Дерех Цион, 2024. – 84 с.
ISBN 9978-1-949900-50-7
Пинхас Полонский – Универсальный религиозный сионизм – Содержание
Благодарности
Предисловие
Кратко: суть проблемы и предлагаемое решение
- (а) Описание проблемы: огромные достижения и при этом идеологический кризис
- (б) Проблема перехода от Машиаха бен Йосефа к Машиаху бен Давиду
- (в) Процесс развития иудаизма как интеграция идеалов трех групп в еврейском народе
- (г) Три стадии мессианского процесса
- (д) Интегрировать в религиозный сионизм искры из универсальных ценностей
- (е) Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона
ГЛАВА I. Теология: дополнение к концепции р. Кука о развитии Израиля как мессианского процесса – три, а не две стадии
- 1. Традиционное понимание двух стадий мессианского процесса и их ре-интерпретация в религиозном сионизме
- 2. Кризис концепции «две стадии мессианского процесса» и переход к концепции трех стадий
- 3. Царство Саула (Машиах бен Йосеф): нормализация и национальная безопасность
- 4. Царство Давида (Машиах бен Йеhуда): религиозное возрождение народа
- 5. Царство Соломона (Машиах бен Давид): универсальное обращение к человечеству
- 6. Соотношение трех царей
- 7. Израиль сегодня – на переходе от Саула к Давиду
- 8. Два уровня деятельности религиозного сионизма: текущая политика и идеология будущего
- 9. Программа р. Кука по развитию иудаизма: объединение идеалов трех фракций в еврейском народе
- 10. Формирование Универсального Религиозного Сионизма через интеграцию искр из универсальных ценностей
- 11. Устремление к Храму и национальные приоритеты
- 12. Переход от Саула к Давиду имеет иной характер, чем переход от Давида к Соломону
ГЛАВА II. Идеология: методология восстановления универсальных ценностей в иудаизме
- 1. Объединение модернистского направления в религиозном сионизме и выбор для него названия: терминология р. Кука
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2. Основные принципы Универсального Религиозного Сионизма
- 2.1. Универсальные ценности должны стать интегральной частью иудаизма, а не «дополнением» к нему
- 2.2. Новый подход к принципам и методике интеграции ценностей
- 2.3. Различные пути прошлого развития религиозного сионизма и модернистской ортодоксии – и их интеграция сегодня
- 2.4. Ре-интеграция универсальных ценностей начинается с западной цивилизации
- 2.5. Связь с Богом через Творение и через достижения цивилизации
- 2.6. Иудаизм развивается – нашими собственными усилиями
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3. Дополнительные принципы
- 3.1. Индивидуальная религиозная автономия и важность этического чувства
- 3.2. Изменение галахической методологии и статуса раввина
- 3.3. Ортодоксальность Универсального Религиозного Сионизма
- 4. Различные задачи религиозного сионизма на разных этапах развития Государства Израиля
- 5. Проблема интеграция универсальных ценностей, которые представляются противоречащими Торе
- 6. Сохранение равновесия между противоречащими друг другу ценностями
- 7. Инструменты для выявления искры в универсальных ценностях
ГЛАВА III. Практика: анализ искры и скорлупы в конкретных универсальных ценностях
- 1. Не пытаемся сейчас интегрировать проблематичные ценности
- 2. Ценности, которые можно интегрировать сегодня: две группы
- А. Бесспорные ценности
- B. Спорные ценности
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3. Группа А: бесспорные универсальные ценности
- A-1. Наука и технология, физическое преобразование мира
- A-2. Эстетика и искусство, продвижение красоты во всех сферах жизни
- A-3. Критическое мышление, сомнение, несогласие, конфликт
- A-4. Этическая интуиция (включая ее возможный конфликт с галахой)
- A-5. Путешествия и восприятие мира через непосредственный опыт, широкая образованность
- A-6. Игра как самовыражение, смех как выход за рамки логики
- A-7. Материальный и экономический успех
- A-8. Экология
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4. Группа В: спорные универсальные ценности
- B-1. Феминизм: все более широкая роль женщин в ортодоксальном иудаизме
- B-2. Вегетарианство: идеал Эдемского сада
- B-3. Идеалы предшествуют заповедям: восстановление правильной последовательности
- B-4. Независимый религиозный выбор: духовный рост через ответственное принятие решений
- B-5. Толерантность: обогащение себя через признание ценности других взглядов
- B-6. Прогресс: движение от Сотворения мира до мессианской эпохи
- B-7. Демократия: ответственность каждого гражданина и рост духовности социума
- B-8. Права человека: защита индивидуума от государства
- B-9. Универсализм: обращение ко всему человечеству
- B-10. Культурное и религиозное разнообразие: раскрытие Божественного через множественную уникальность
- B-11. Межрелигиозный диалог: от перемирия к взаимообогащающему обмену
ВМЕСТО ИТОГА: «не получается ли так, что религия просто плетется в хвосте светской культуры»?
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