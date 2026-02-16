Книга Григория Полоза «Здоровье в твоих руках» — это практическое руководство по восстановлению организма, основанное на сочетании принципов натуропатии, физиологии и духовной дисциплины. Автор исходит из убеждения, что человеческое тело обладает колоссальным ресурсом саморегенерации, который часто блокируется неправильным образом жизни и негативным мышлением. Основной посыл книги заключается в том, что ответственность за состояние здоровья лежит не на врачах, а на самом человеке, который должен стать «хозяином» своего организма.

В своей методике Полоз делает акцент на комплексном подходе: от глубокого очищения внутренних систем и коррекции рациона до работы с психологическими установками. Он подробно рассматривает влияние воды, движения и дыхательных практик на клеточный метаболизм. Автор утверждает, что большинство болезней — это лишь следствие накопленных токсинов и нарушения естественных ритмов природы, поэтому путь к исцелению лежит через возвращение к простым и ясным законам жизни, заложенным Творцом.

Особое внимание автор уделяет взаимосвязи между физическим здоровьем и состоянием духа. Григорий Полоз подчеркивает, что истинное выздоровление невозможно без обретения душевного мира и позитивного настроя. Книга содержит множество практических упражнений и рекомендаций, которые помогают читателю осознать свои ошибки и начать путь к активному долголетию. Это пособие для тех, кто готов активно участвовать в собственном оздоровлении и верит в безграничные возможности человеческого организма, созданного для гармонии и радости.

К.: Кириченко, 2014. — 408 с.

ISBN 978-966-426-234-4

Григорий Полоз - Здоровье в твоих руках – Содержание

Введение

От автора

РАЗДЕЛ I. Откуда берутся болезни

Глава 1. Истоки проблемы

Глава 2. Цена ложных удовольствий

Глава 3. Что такое болезнь, и как она появляется в теле человека

РАЗДЕЛ II. Пост и голодание: общее и различия

Глава 1. Лечебное голодание

Глава 2. Чем отличается пост от голодания Важно помнить!

Глава 3. Неизлечимые заболевания и примеры их полного исцеления Свидетельства



РАЗДЕЛ III. Христианский пост

Глава 1. Сущность и значение поста

Глава 2. Виды постов Нестрогий пост Строгий пост «Общественные» посты

Глава 3. Пост, угодный Богу Свидетельства



РАЗДЕЛ IV. Пост и жизненная энергия человека Глава 1. Жизнь в Духе Святом

Глава 2. Пост в духе и душе

Глава 3. Пост и сознание человека

Глава 4. Противостояние посту

РАЗДЕЛ V. Пост и физическое тело человека

Глава 1. Основные жизненно важные органы нашего тела

Глава 2. Шлаки и токсины, провоцирующие болезнь Свидетельство

Глава 3. Процессы, происходящие в физическом теле во время поста

Глава 4. Внутреннее - эндогенное питание

Глава 5. Нормализация иммунитета и процесс исцеления

РАЗДЕЛ VI. Духовное основание поста

Глава 1. От неверия к Божьей вере Что делать, если молитва не приносит результата

Глава 2. Путь к полному освобождению

Глава 3. Основание для построения молитвы Важное условие для ответов на молитвы Опасный корень религиозной молитвы Молитва веры

Глава 4. Власть, данная нам свыше

РАЗДЕЛ VII. Чувства, желания, сомнения и Божья воля

Глава 1. Чувства и правила построения истинной жизни

Глава 2. Истинные и ложные желания.

Глава 3. Сомнение через фарисейство

Глава 4. Воля Божья на исцеление человека

РАЗДЕЛ VIII. Когда цель поста - исцеление

Глава 1. Подготовка к посту: общие вопросы

Глава 2. Сроки и место проведения поста

Глава 3. Практическое руководство по проведению поста Как войти в пост Способы очищения желудочно-кишечного тракта Очищение печени Пост сроком до 3 дней Пост сроком от 4 до 12 дней Выход из поста сроком до 15 дней Посты сроком от 10 до 20 дней Длительные посты Поэтапный пост Выход из поста сроком от 15 дней. Восстановительное питание Свидетельство

Глава 4. Нужен ли пост детям? Свидетельство



РАЗДЕЛ IX. Здоровое питание

Глава 1. Хлеб наш насущный, или Любимая уловка дьявола

Глава 2. Пища, которой следует избегать

Глава 3. Что нам нужно знать о жирах

Глава 4. Продукты, несущие смерть

Глава 5. Лечебные свойства продуктов растительного происхождения

Глава 6. Основы правильного питания

РАЗДЕЛ X. Выбор лечения: от человека или от Бога?

Глава 1. Еще раз о медицине, врачах и медикаментозном лечении

Глава 2. Природа создана для человека

Послесловие

Призыв к покаянию

Обращение к партнерам