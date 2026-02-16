Полоз - Здоровье в твоих руках

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Health

Книга Григория Полоза «Здоровье в твоих руках» — это практическое руководство по восстановлению организма, основанное на сочетании принципов натуропатии, физиологии и духовной дисциплины. Автор исходит из убеждения, что человеческое тело обладает колоссальным ресурсом саморегенерации, который часто блокируется неправильным образом жизни и негативным мышлением. Основной посыл книги заключается в том, что ответственность за состояние здоровья лежит не на врачах, а на самом человеке, который должен стать «хозяином» своего организма.

В своей методике Полоз делает акцент на комплексном подходе: от глубокого очищения внутренних систем и коррекции рациона до работы с психологическими установками. Он подробно рассматривает влияние воды, движения и дыхательных практик на клеточный метаболизм. Автор утверждает, что большинство болезней — это лишь следствие накопленных токсинов и нарушения естественных ритмов природы, поэтому путь к исцелению лежит через возвращение к простым и ясным законам жизни, заложенным Творцом.

Особое внимание автор уделяет взаимосвязи между физическим здоровьем и состоянием духа. Григорий Полоз подчеркивает, что истинное выздоровление невозможно без обретения душевного мира и позитивного настроя. Книга содержит множество практических упражнений и рекомендаций, которые помогают читателю осознать свои ошибки и начать путь к активному долголетию. Это пособие для тех, кто готов активно участвовать в собственном оздоровлении и верит в безграничные возможности человеческого организма, созданного для гармонии и радости.

Григорий Полоз - Здоровье в твоих руках

К.: Кириченко, 2014. — 408 с.

ISBN 978-966-426-234-4

Григорий Полоз - Здоровье в твоих руках – Содержание

Введение

От автора

РАЗДЕЛ I. Откуда берутся болезни

  • Глава 1. Истоки проблемы

  • Глава 2. Цена ложных удовольствий

  • Глава 3. Что такое болезнь, и как она появляется в теле человека

РАЗДЕЛ II. Пост и голодание: общее и различия

  • Глава 1. Лечебное голодание

  • Глава 2. Чем отличается пост от голодания

    • Важно помнить!

  • Глава 3. Неизлечимые заболевания и примеры их полного исцеления

    • Свидетельства

РАЗДЕЛ III. Христианский пост

  • Глава 1. Сущность и значение поста

  • Глава 2. Виды постов

    • Нестрогий пост

    • Строгий пост

    • «Общественные» посты

  • Глава 3. Пост, угодный Богу

    • Свидетельства

РАЗДЕЛ IV. Пост и жизненная энергия человека Глава 1. Жизнь в Духе Святом

  • Глава 2. Пост в духе и душе

  • Глава 3. Пост и сознание человека

  • Глава 4. Противостояние посту

РАЗДЕЛ V. Пост и физическое тело человека

  • Глава 1. Основные жизненно важные органы нашего тела

  • Глава 2. Шлаки и токсины, провоцирующие болезнь

    • Свидетельство

  • Глава 3. Процессы, происходящие в физическом теле во время поста

  • Глава 4. Внутреннее - эндогенное питание

  • Глава 5. Нормализация иммунитета и процесс исцеления

РАЗДЕЛ VI. Духовное основание поста

  • Глава 1. От неверия к Божьей вере

    • Что делать, если молитва не приносит результата

  • Глава 2. Путь к полному освобождению

  • Глава 3. Основание для построения молитвы

    • Важное условие для ответов на молитвы

    • Опасный корень религиозной молитвы

    • Молитва веры

  • Глава 4. Власть, данная нам свыше

РАЗДЕЛ VII. Чувства, желания, сомнения и Божья воля

  • Глава 1. Чувства и правила построения истинной жизни

  • Глава 2. Истинные и ложные желания.

  • Глава 3. Сомнение через фарисейство

  • Глава 4. Воля Божья на исцеление человека

РАЗДЕЛ VIII. Когда цель поста - исцеление

  • Глава 1. Подготовка к посту: общие вопросы

  • Глава 2. Сроки и место проведения поста

  • Глава 3. Практическое руководство по проведению поста

    • Как войти в пост

    • Способы очищения желудочно-кишечного тракта

    • Очищение печени

    • Пост сроком до 3 дней

    • Пост сроком от 4 до 12 дней

    • Выход из поста сроком до 15 дней

    • Посты сроком от 10 до 20 дней

    • Длительные посты

    • Поэтапный пост

    • Выход из поста сроком от 15 дней. Восстановительное питание

    • Свидетельство

  • Глава 4. Нужен ли пост детям?

    • Свидетельство

РАЗДЕЛ IX. Здоровое питание

  • Глава 1. Хлеб наш насущный, или Любимая уловка дьявола

  • Глава 2. Пища, которой следует избегать

  • Глава 3. Что нам нужно знать о жирах

  • Глава 4. Продукты, несущие смерть

  • Глава 5. Лечебные свойства продуктов растительного происхождения

  • Глава 6. Основы правильного питания

РАЗДЕЛ X. Выбор лечения: от человека или от Бога?

  • Глава 1. Еще раз о медицине, врачах и медикаментозном лечении

  • Глава 2. Природа создана для человека

Послесловие

Призыв к покаянию

Обращение к партнерам

Added 16.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

