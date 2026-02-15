В данном исследовании Кристина Полозова прослеживает эволюцию правовой базы, регулировавшей жизнь религиозных общин в СССР, и анализирует, как законодательные изменения напрямую трансформировали церковную реальность. Точкой отсчета служит 1929 год, когда принятие постановления ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» закрепило вытеснение церкви из общественной сферы и лишило её прав собственности. Автор детально показывает, как на протяжении десятилетий закон использовался государством как инструмент давления: от лишения общин возможности заниматься благотворительностью и обучением до жесткой регламентации финансово-хозяйственной деятельности приходов.

Вторая часть работы посвящена периоду смены политических курсов — от относительной стабилизации в послевоенные годы до новой волны законодательных ограничений в период хрущевской антирелигиозной кампании. Автор анализирует, как нормы советского права влияли на внутреннюю жизнь общин, провоцируя конфликты между верующими и властью, а также создавая условия для ухода части религиозной деятельности в «тень». Книга завершается анализом либерализации конца 1980-х, показывая, как кризис и последующий крах советской законодательной системы открыли путь к восстановлению полноправного статуса религиозных объединений в 1990 году.

Кристина Андреевна Полозова - Историческое развитие советского законодательства о религии и его влияние на деятельность православных религиозных объединений в 1929-1990 гг.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 2013 г.- 108 с.

ISBN 978-5-86229-344-9

Содержание

Введение

1 глава. Советское законодательство о религии в 1929- 1943 гг.

§ 1. Государственное законодательство и атеистическая работа в РСФСР в 1929-1930-е

§ 2. Внутренние противоречия советского законодательства о религии 1929-1943 гг.

§ 3. Репрессии против православного и обновленческого духовенства в России в 1936-1937 гг. в свете государственного законодательства

2 глава. Государственная политика по развитию законодательства о религии в СССР в 1943-1990 гг.

§ 1. Роль Совета по делам русской православной церкви и его областных уполномоченных в деятельности религиозных объединений в 1943-1953 гг

§ 2. Законодательная база и практические аспекты антицерковных репрессий при Н.С. Хрущеве в 1958-1964 гг.

§ 3. Идеологическая база антицерковных репрессий 1958-1964 гг. в контексте существовавшего законодательства

§ 4. Политические предпосылки появления нового законодательства о религии в СССР во второй половине 1980-х гг.

§ 5. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 года и итоги его действия

Заключение

Список использованных литературы и источников