Христианнейший король - Светлана Польская

Настоящее издание представляет собой сборник научных трудов, написанных автором в разное время, но объединенных общей темой — интерпретацией образов власти средневековой Франции. Обращение к ключевым проблемам развития потестарных идей и практик средневекового Запада и, главное, их доступное, но отнюдь не исчерпанное исследование на протяжении ряда лет стало возможно благодаря исключительно ценному общению с авторитетным отечественным медиевистом Ниной Александровной Хачатурян — учителем, благожелательным критиком и вдохновителем. Не менее продуктивным стало обсуждение различных проблем и сюжетов политической культуры средневековой Франции с российскими и зарубежным коллегами.

Светлана Польская - Христианнейший король

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 496 с. — ил. — (MEDIAEVALIA)

ISBN 978-5-98712-726-1

Светлана Польская - Христианнейший король - Содержание

От автора

Глава I. Королевское посвящение

Глава II. Публично-правовая функция королевской власти

Глава III. Хинкмар Реймсский и формирование основ королевского культа

Глава IV. Аббатство Сен-Дени: средоточие le religion royal

Глава V. Карл V Мудрый и расширение потестарных стратегий монархии

Глава VI. Символы и образы власти

Глава VII. Традиции историописания королевского дома эпохи абсолютизма

Глава VIII. Матримониальные стратегии власти

Глава IX. Королевское посвящение за пределами Франции: акценты влияния

Заключение

Светлана Польская - Христианнейший король - Королевское посвящение

Основными источниками для изучения инаугурационной церемонии французских королей (le sacre royal) служат тексты королевских порядков или чинов (в оригинале — ordines, если быть более точными, то — ordines ad consecrandum et coronandum regem — сборники записи литургии, сопровождающей церемонию и в несколько меньшей степени — процедурной ее части). Ordines интенсивно записывались в период конца VIII—первой половины IX в. сразу в нескольких регионах Западной Европы (при монастырях и аббатствах Ирландии, англосаксонских государств, а также Западного и Восточного Франкских королевств). Все ранние ordines имели явное сходство в содержании, что натолкнуло исследователей на мысль об их общих истоках, т.е. о некоем начальном варианте текста и, следовательно, о наличии возможного исходного протокола процедуры проведения церемонии. Впрочем, отсутствие в большинстве случаев оригиналов манускриптов затрудняет изыскания в этой области.