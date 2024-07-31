Мужичка звали Иваном; он был младшим из братьев; все они считались умными, а его называли Ваней-дурачком, не потому, чтобы он был на самом деле дурак, а просто за его добросердечие и мягкость характера, потому что он никогда не думал о себе, был жалостливый и много страдал за других. Бывало, сядут все за стол у одной миски с похлебкой или кашей, братья объедят его да еще побьют по голове ложками, а он только ухмыляется.

Иван всегда ходил оборванным и в старых износившихся лаптях; но он не печалился и хоть часто ему было холодно и голодно, все, однако, он не унывал; видя, что другие были сыты и что им живется хорошо, он радовался чужим счастьем. Старшие всегда что хотели, то выманивали у него, а потом насмехались. Отец и мать печалились, предвидя, что ему будет тяжело жить на свете и что он никогда не приобретет себе ничего хорошего.

Между тем, его держали в хате, для досмотра за ней; но почти никогда не обходилось без какого-либо изъяна в хозяйстве: если приходил нищий, то Ванечка-дурачок отдавал ему все, что под руку попадало, до последней рубашки с плеч; он кормил домашних животных, отнимая последнюю крошку от своего рта и верил каждому на слово; его не обманывал только тот, кто не хотел или не умел. Отец часто бил Ваню за такую глупость его, чтобы он помнил о себе; но этими побоями он не прибавил ему ума-разума, и Ваня каким был в отрочестве, таким остался и в юношестве. Такая уж была его натура.

Польские сказки

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 197 с.

Серия "Памятники литературы"

ISΒΝ 978-5-534-15554-9

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